Aktivisté zablokovali silnici u pražského Edenu, protestovali u budovy ČEZ i České televize

Zhruba 25 ekologických aktivistů ráno krátce blokovalo silnici ve Vršovicích. Dvě skupiny lidí plánovaly sedmiminutové blokády, policie ale aktivisty po zhruba třech minutách ze silnice vytlačila a legitimovala. Někteří řidiči se dostali do slovního konfliktu s protestujícími.

Demonstrant, který byl zadržen u budovy ČEZ, sprejoval nápis 2025. Hnutí požaduje, aby stát začal neprodleně snižovat emise z fosilních paliv a v roce 2025 dosáhl uhlíkové neutrality. Pod uhlíkovou neutralitou se rozumí cíl, kdy vzniklé emise oxidu uhličitého se vyváží projekty, které mohou oxid uhličitý vstřebat. Nápis ostatní lidé rychle smazali, protože ho aktivista vytvořil křídovým sprejem.

Policie demonstranta zadržela pro podezření ze spáchání trestního činu poškození cizí věci. Policie na místě zůstala a dohlížela na situaci. Happening Extinction Rebellion krátce poté skončil, další protest začal na Staroměstském náměstí. V sobotu pak hnutí chystá akci na Václavském náměstí.

Lidé vyprodukují stokrát víc CO2 než sopky. Blíží se uhlíková katastrofa, varují vědci

Sopečná erupce - ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž řekl, že společnost dlouhodobě pracuje na přechodu z uhelné energie na obnovitelnou. Příští rok přestane vyrábět elektrárna Prunéřov 1, odstavení čeká i elektrárnu Mělník 3 a jeden ze dvou bloků elektrárny Mělník 2. Konec uhlí do roku 2025 podle Kříže reálný není, do roku 2040 chce ale ČEZ odstavit většinu svých uhelných zdrojů. Už za pět let plánuje stav, kdy bude využívat více obnovitelné energie, než té uhelné.

Ekologové dnes také vytvořili improvizované televizní studio TV Klima před budovou zpravodajství České televize (ČT). Akce podle nich nemá působit jako kritika České televize, ale jako podpora v intenzivnějším informování o klimatické krizi. Vyzvali ČT k tomu, aby nedávala tolik prostoru popíračům klimatické změny.

Odpoledne se konal i happening na Staroměstském náměstí. Rodiče s dětmi tam představili vizi budoucnosti bez věcí, které hnutí kritizuje. Dospělí v černém oblečení a s cedulkami na krku si lehli na zem, symbolizovali tak například zánik fosilního průmyslu. V sobotu hnutí chystá akci na Václavském náměstí.

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion protestují ve světových velkoměstech od začátku týdne, například v Berlíně, Londýně, Paříži či několika australských městech. Česká odbočka hnutí dříve například poukázala na klimatickou a ekologickou krizi rozvěšením oblečení na téměř dvacítce míst v Praze, protestovali také při zasedání takzvané uhelné komise před úřadem vlády. Ve čtvrtek uspořádala happening na náměstí Republiky. Menší akce se tento týden uskutečnily i v regionech.

Infografika: Může za změnu klimatu člověk?

Infografika, změny klimatu ( Autor: Euro )

