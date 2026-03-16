Zaměstnáváte brigádníky nebo cizince? Tohle byste měli znát

Zaměstnávání brigádníků i pracovníků ze zahraničí s sebou nese řadu povinností, které se vyplatí znát dřív, než se objeví první komplikace. Právě na nejčastější situace z praxe se zaměří školení vedené zkušenou a oblíbenou lektorkou mzdového účetnictví Růženou Klímovou. Konat se bude 20. dubna online a získáte z něj záznam, takže se k výkladu budete moci kdykoliv vrátit.
Velký prostor bude věnován zaměstnávání brigádníků. Školení vysvětlí, jak správně zvolit pracovněprávní vztah a jaké podmínky se vážou k dohodě o provedení práce, dohodě o pracovní činnosti i pracovnímu poměru. Dojde také na otázky obecné odpovědnosti zaměstnance, včetně odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.
Dále probereme, jaké povinnosti má zaměstnavatel při organizaci práce brigádníků, jaký je rozsah týdenní pracovní doby, jak se řeší přestávky na oddech, vstupní prohlídky, zákaz práce v noci nebo pravidla pro práci přesčas.
Zaměříme se i na příjem zaměstnance a jeho zdanění. Vysvětlí, jak funguje uplatnění slevy na studenta, jak se prokazují nároky na jednotlivé slevy a kdy přichází na řadu roční zúčtování. Důležitou součástí budou také povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotního pojištění, včetně situací, kdy jde o pojištěnce státu, jak se tyto skutečnosti dokládají a kdy se řeší minimální vyměřovací základ a odvod pojistného.
Objasníme, kdy vzniká účast na nemocenském pojištění, co znamená zaměstnání malého rozsahu, jak funguje náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a za jakých okolností může vzniknout nárok na nemocenské i v době brigád. Řeč bude i o dovolené, stravenkách i zaměstnaneckých benefitech.
Druhá část školení se zaměří na zaměstnávání cizinců a občanů EU. Projdeme zdanění nerezidentů-zaměstnanců, ale i nerezidentů, kteří působí jako statutární orgán. Prostor dostanou také povinnosti vůči správci daně, podmínky pro uplatnění daňových slev a také zahrnutí příjmů podrobených srážkové dani do daňového přiznání u nerezidenta z EU.
Zaměříme sei na účast na nemocenském a zdravotním pojištění, na vysílání občanů do EU a zaměstnávání občanů z členských států. Získáte přehled o povinnostech při zaměstnávání cizinců a občanů EU, včetně ohlašovacích povinností, a chybět nebudou ani informace o tom, jaké existují možnosti oprávnění k zaměstnání cizince a jaké druhy pobytových a pracovních karet se v praxi řeší.
