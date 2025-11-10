Za měsíc až o sto objednávek víc. Jak firmy rostou díky tržištím?

Rychlejší doručení, širší nabídka i tlak na cenu, český e-commerce se mění a menší prodejci musí reagovat. Stále častěji proto hledají způsoby, jak rozšířit své prodejní kanály a oslovit nové zákazníky. Jednou z cest, která nabírá na síle, jsou online tržiště.
Cesta k růstu bez vysokých nákladů
Tržiště jako Allegro.cz umožňují firmám všech velikostí vstoupit do online prodeje bez složité infrastruktury či vysokých vstupních investic. Poskytují hotové zázemí, od technického řešení přes platby až po logistiku a zároveň přístup k milionům zákazníků ve střední Evropě.
Allegro je aktuálně nejrychleji rostoucí tržiště v regionu, které oslovuje 21 milionu aktivních nakupujících. Noví partneři mají navíc v rámci “Uvítacího programu" prvních 180 dní bez provizí a vedení účtu zdarma. Registrace je jednoduchá a nabídky lze zalistovat během několika minut. Allegro navíc podporuje integraci přes nástroje jako Baselinker, Omnicado, Mergado nebo Salesconnect, případně přidávat produkty ručně nebo prostřednictvím API.
Od lokální značky k mezinárodnímu prodeji
Online tržiště jsou ideálním prostředím nejen pro zavedené e-shopy, ale také pro výrobce, rodinné podniky nebo kamenné prodejny, které chtějí rozšířit své působení online. Příkladem může být rodinná firma CAPPA, která se od 90. let specializuje na výrobu autodoplňků. Díky Allegro se jí podařilo rozšířit prodej do zahraničí a zvýšit tržby až o 20 procent. „Jednoduché ovládání a přehledné kampaně nám umožnily rychle růst, dnes už polovina objednávek míří mimo Českou republiku,“ říká Elia Cappanni, který ve firmě vede online obchod.
Také český prodejce elektroniky eLVe zaznamenal díky tržišti rychlý posun. Po registraci začal pravidelně odbavovat více než sto objednávek měsíčně a rozšířil svou zákaznickou základnu.
Nástroje a podpora pro růst
Prodej přes Allegro znamená víc než jen umístit produkty online. Platforma nabízí širokou škálu nástrojů, od marketingových kampaní a zvýraznění nabídek až po možnost zapojit se do slevových akcí typu Allegro Days. Díky vlastnímu logistickému řešení mohou obchodníci snadno zajistit doručení zboží po celé Evropě. Začínajícím partnerům pomáhá i Allegro Akademie, vzdělávací platforma s přehlednými návody, doporučeními a příklady z praxe. Partneři, kteří jí projdou, obvykle spouštějí své prodeje rychleji a dosahují prvních výsledků snadněji.
Nové příležitosti pro české firmy
Online tržiště se stávají přirozenou součástí obchodních strategií a to nejen v e-commerce. Díky silné zákaznické základně a možnosti prodávat napříč regionem umožňuje Allegro firmám všech velikostí růst, testovat nové trhy a budovat povědomí o značce. Pro české podniky tak představuje reálnou cestu, jak oslovit miliony zákazníků bez nutnosti investovat do vlastního e-shopu či logistické infrastruktury. Pokud uvažujete o online prodeji, zaregistrujte se na Allegro.cz ještě dnes a využijte všech výhod, které tato platforma nabízí.