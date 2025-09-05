Warner Bros. se zapsalo do historie

Na úspěchu se částečně podílel i fakt, že polovina těchto filmů je spojena s nějakou franšízou, zbylé tři snímky jsou ale zcela původní, což dává studiu ohromnou naději. Ze zmíněných franšízových snímků se jednalo o videoherní Minecraft film, Nezvratný osud: Pokrevní linie a Superman, původní filmy zastupují Hříšníci, F1 a Hodina zmizení.
Warner Bros. se tak během pár měsíců podařilo otočit svou nepříznivou situaci, ať už z hlediska zisku či veřejného mínění. Po neveselém období, které způsobily komerční propadáky jako druhý Joker, Mickey 17 či Furiosa, se studio konečně uvolněněji nadechlo a může pozitivněji hledět do budoucnosti.
Přesun bojiště z kin na obrazovky
Finanční dominance v kinech je však dnes již spíše sladkou vzpomínkou. Filmový průmysl prošel radikální proměnou, kterou akcelerovala pandemie a s ní spojený masivní přesun diváků k streamovacím službám. Samotné studio Warner Bros. na tuto změnu reagovalo spuštěním vlastní platformy HBO Max (nyní Max), která se stala klíčovým distribučním kanálem pro jeho obsah.
Bojiště se přesunulo z filmových pláten na obrazovky televizí, počítačů a mobilních telefonů. Globální hráči jako Netflix, Disney+ a právě Max svádějí neúprosný boj o každého předplatitele. Jejich hlavní zbraní je exkluzivní obsah – a právě zde se ukazuje, jak cenné je dědictví z dob rekordních kinotržeb. Silné filmové a seriálové značky, které kdysi plnily kinosály, jsou dnes základními kameny jejich digitálních knihoven.
Český rybník a lokální štika
Zatímco ve světě probíhá souboj titánů, český trh ukazuje svá specifika. Ačkoliv Netflix je i zde velmi populární, jeho pozice není tak neotřesitelná, jak by se mohlo zdát. Jedničkou na trhu je totiž od sloučení služby Voyo a O2 TV, platforma OnePlay. Samozřejmě za tím může stát i skutečnost, že řada uživatelů zkrátka jen přešla z jedné služby do druhé bez nějakého velkého přičinění, neboť se nehodlala vzdát nadupaného sportovního obsahu, který O2 TV nabízela a Voyo se „jen přidalo“, ale realita je zkrátka taková.
Předešlá popularita služby Voyo navíc ukázala, že český divák slyší na domácí obsah a je ochoten si za něj platit, což představuje pro globální giganty, jejichž nabídka je převážně zahraniční, velkou výzvu. V dnešní době je totiž klíčová flexibilita, porozumění lokálnímu trhu a schopnost nabídnout divákům přesně to, co chtějí.
NAvíc rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, a v dynamickém světě médií to platí dvojnásob. Boj o diváka, ať už v kině, nebo na gauči, nikdy nekončí. Ovšem není to jen o tom poznat, po čem divák touží, klíčem k úspěchu je i najít tu správnou díru na trhu, což zase nedávno dokázal Netflix svým fenoménem K-pop: Lovkyně démonů, který přesně našel cílovou skupinu napříč celý světem a spojil hned několik módních trendů poslední doby dohromady – populární a chytlavý k-pop, povedenou animaci, vtip a zakázanou romanci.