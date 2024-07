Vydělávání peněz z videoher s pomocí umělé inteligence

Ano, hry nejsou vždy jen o zábavě. Ve skutečnosti jsou hry hlavním zdrojem příjmů některých lidí, kteří se této oblasti věnují. Jde jen o to, že možnosti jsou v dnešní době mnohem rozmanitější, což dává širšímu okruhu lidí, kteří se o hry zajímají, možnost konečně je finančně využít. Zajímavé je, že k vydělání peněz nemusíte vynaložit tolik úsilí před monitorem, protože můžete využít pomoci umělé inteligence. Jak vám tedy může umělá inteligence pomoci vydělat peníze na videohrách? Najdete je zde.

Farmářští roboti

Někteří hráči skutečně používají roboty, kteří ve hře vykonávají opakující se úkoly. Obvykle to není vývojáři her oficiálně povoleno, ale díky několika chytrým trikům mohou hráči najít průlom. Boti byli kdysi velmi užitečným přínosem v RPG hrách, protože grindování bylo nesmírně bolestivé. Vezměme si příklad RPG her Ragnarok Online a RF Online, které jsou obě poměrně staré. Pomocí umělé inteligence můžete vydělávat peníze na plnění monotónních úkolů, jako je zabíjení mobů a prodej předmětů, které z nich padají. Vzhledem k tomu, že míra vypadávání předmětů je různá a pohybuje se od 80 % do 0,001 %, je pro normální lidi velmi náročné pokračovat v hraní her a farmaření těchto extrémně vzácných předmětů. Jakmile však vzácné předměty získáte, jsou tak cenné a lze je rychle vyměnit za skutečné peníze za vyšší cenu na příslušných fórech nebo tržištích.

Bohužel vyžaduje mnohem více úsilí botování na oficiálních serverech, protože botové stráže jsou stále sofistikovanější. Botovat na serverech mohou pouze ti, kteří mají hluboké znalosti o tom, jak tyto roboty obejít. Pokud v současné době hrajete nějaké hry s boty a chtěli byste mít pomocníka bota, měli byste se rozhodně poradit s těmito odborníky. Tímto způsobem můžete ušetřit čas při budování své postavy nebo hledání vzácných předmětů tím, že opakující se úkoly necháte provést umělou inteligencí.

Obsah generovaný umělou inteligencí

Přestože se vývojáři her snaží zabránit hráčům v používání botů na svých serverech, hráči mají stále mnoho možností, jak si vydělat peníze, zejména se zapojením umělé inteligence. V dnešní době tolik lidí miluje tvůrce obsahu, kteří jen reagují na ostatní hráče, aniž by sami hráli hru. Někteří tvůrci obsahu dokonce raději kombinují obsah od skutečných hráčů a vytvářejí sbírku nebo kompilaci jejich zajímavých herních momentů v jednom videu.

Vzhledem k tomu, že všechen tento obsah stále vyžaduje ruční uspořádání a sestavení, tvůrci herního obsahu mají tendenci vytvářet obsah, který zabere krátký čas, nebo jej lze dokonce vytvořit automaticky. K tomu se hodí aplikace ChatGPT, která se podílí na tvorbě skriptů. Můžete například požádat umělou inteligenci, aby vám sepsala skript o tom, jak si koupit drahokamy Brawl Stars a získat z toho nejlepší nabídku. Ukáže vám o tipy a vše, co potřebujete vědět o nákupu drahokamů tím nejvýhodnějším způsobem. Vytvořením stovek nebo dokonce tisíců obsahů na základě nápadu, který získáte na ChatGPT, si můžete vydělat rychlé peníze.

Zatímco ChatGPT dělá svou práci na tvorbě skriptů, můžete si najít nějaké béčkové záběry o hře buď tím, že si hru sami zahrajete, nebo si ji od někoho koupíte. Samozřejmě si musíte ještě ověřit, zda jsou informace, které od UI získáte, platné. V opačném případě se lidé, kteří tráví svůj čas sledováním nebo čtením vašeho obsahu, o něj přestanou zajímat. Špatná pověst má jednoznačně dopad na vaši schopnost vydělat na vámi vytvořeném obsahu nějaké peníze.

Důležité upozornění

Vydělávat peníze z videoher je nyní mnohem snazší. Popularita her má však dopad na konkurenci, která může být super konkurenční. Je důležité najít výklenek, který dokonale odpovídá vašim preferencím. Pokud potřebujete pomoc umělé inteligence, raději se držte dál od konkurenčních her pro více hráčů, protože to může způsobit neférový boj na scéně. Ano, pravděpodobně si tak můžete rychleji vylepšit svou hodnost, ale je to nesmírně riskantní a může to vést k zablokování vašeho účtu, což nestojí za zvážení.