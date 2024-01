“Vybrali jsme si jeden z nejtěžších trhů na světě. Švýcaři jsou pověstní kvalitou a precizností…”

Není to pravidlem, že české společnosti uspějí v zahraničí, proto mne zajímá, proč byla potřeba vyrazit do zahraničí a proč zrovna Švýcarsko.

Na českém trhu operují ze 60 % zahraniční firmy, které dbají na to, aby byly jejich služby a produkty globálně dostupné. Mnoho z nich bylo i našimi klienty, a tak jsme se rozhodli zaměřit se na celý DACH region a zasoustředit se více na Švýcarsko. Důvodem bylo i to, že ve Švýcarsku se sice mluví německy, italsky a francouzsky, ale komunikačním jazykem napříč je angličtina. A to je jazyk, který využíváme u nás v Trustsoftu.

Jaký je zájem o migrace do cloudu?

Je vidět, že doba se už posunula. Hlavním tématem ve firmách už není to, zda do cloudu vůbec jít, ale s kým a která část infrastruktury se bude migrovat. Společností, které mají aplikace nebo produkty s globálním potenciálem, nebo ty, které chtějí zabezpečení, škálovatelnost a maximální dostupnost svých služeb, přibývá. My jim vytvoříme řešení na míru, zajistíme jak rychlý a bezpečný přesun do cloudu, tak i 24/7 podporu a zároveň jim předáme i nezbytné znalosti.

Narážíte ve firmách na nějaké problémy při implementaci cloudu?

Vzhledem k tomu, že jsme si vytvořili vlastní framework TAF (Trust Adoption Framework) na základně prověřených AWS best practices a našich dlouholetých zkušeností, tak každý klient ví přesně, co ho čeká v jaké fázi projektu, s kým na té fázi bude spolupracovat, a co bude následovat. Díky tomu dokážeme výrazně snížit rizika migrace a provozování cloudové infrastruktury.

Paradoxně největší problém, a to nejen v Čechách, je procurement těchto firem :-) Jejich pracovníci byli většinou zvyklí, že přibližně každé čtyři roky obnovovali vybavení interních serveroven, měli na to připravené rozpočty, případně si udělali výběrové řízení, ve kterém bylo snadné částky porovnávat, aby se do budgetů vešli. S cloudem je to jiné. Je běžné, že každý měsíc za cloud platíte jinou částku, protože platíte vždy za to, co využijete. Navíc v každém měsíci je i jiný počet dní.

Každý cloud má také veřejné ceníky s malou cenovou flexibilitu. Proto daleko důležitější kvalita partnera, co provede migrací cenově efektivně než cena samotného cloudu. Vnímáme, že cloudová ekonomika je něco, na co se v osvětě a edukaci zaměřujeme.

Dalším zajímavým zjištěním pro nás byl fakt, že firmy v cloudu se už dál o něj nestarají. Vědí, že jejich architektura je v cloudu mnohem lépe zabezpečená, ale nikdo se už nevěnuje správě a monitoringu. Často na to nemají kapacity nebo nevědí, jak na to. Dobrou zprávou je, že tuto službu mohou oursourcouvat. My řešíme 24/7 operation & support u našich klientů a také pomáháme firmám, které si už dříve vyřešili migraci po své vlastní ose.

Právě 24/7 správa a provoz cloudu je něco, co ve Švýcarsku a v celém DACH regionu naši klienti vítají. Mohou se věnovat svému businessu a my se jim o cloud kompletně postaráme.

Co pro vás znamená ocenění AWS Swiss SI Partner roku 2023?

Samozřejmě nás to velmi těší a jsme hrdí na celý skvělý tým. Vděční jsme také našim klientům, bez kterých bychom žádnou cenu nezískali. Vnímáme to ale i jako závazek, abychom se pořád zlepšovali.

AWS každý rok vybírá ze svých partnerů ty, kteří dokázali něco výjimečného. Zkratka SI znamená “system integrator” tedy firma, která má odborné znalosti a dovednosti v oblasti implementace a integrace informačních technologií a za rok má prokazatelný náskok v počtu integrací nad ostatními partnery.

Máme tedy před sebou výzvu na příští rok, abychom si prvenství udrželi. Ale není to o soutěžích a trofejích. Je to o tom být nejspolehlivějším cloud operations partnerem pro naše klienty, přinášet jim řešení na míru a starat se o jejich cloud tak, aby se mohli bez problémů, výpadků a bezpečnostních rizik soustředit na své podnikání. Je to pro nás také potvrzení, že být customer obsessed se vyplácí.