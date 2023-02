Vybíráme moderní jídelní stůl. Zjistěte, na co se zaměřit!

Setkáváme se u něj každý den s rodinou u večeře nebo také s přáteli u kávy a lahodného zákusku. Proto by měl moderní stůl plnit jak funkci estetickou, tak i kritérium funkčnosti.Víte ale, jaké další vlastnosti by měl mít stůl, který vám bude dobře sloužit po mnoho let aktivního užívání?

Moderní jídelní stoly na jedn é nebo č ty řech nohou

Vzhledem k široké nabídce může být výběr toho pravého stolu, který bude nejen krásný, ale i pohodlný, funkční a nenáročný na údržbu, obtížný. Ať už se rozhodnete pro klasický dřevěný jídelní stůl nebo pro nábytek z modernějším materiálů (např. z materiálů, imitujících beton – tzv. laminát MFD), věnujte nejdřív pozornost jejich velikosti a počtu nohou. Toto kritérium totiž může značně zúžit oblast vyhledávání.

Moderní jídelní stoly na jedn é noze

Na menší plochu se bude skvěle hodit čtvercový, obdélníkový nebo kulatý stůl na jedné noze. Vzhledem k zachování těžiště pouze v jeho středové části nemohou být rozměry takového kusu nábytku příliš velké. Moderní jídelní stoly na jedné noze existují ve velmi zajímavých kombinacích. V tomto případě můžete zvolit kombinaci dřevěné desky a silné ocelové nohy, či uspořádání nohou do různých tvarů, které je rovněž velmi zajímavé. Tento geometrický design rovněž skvěle plní funkci dekorativní. Skvěle se proto hodí do moderního interiéru.

Autor: ezidle.cz

Moderní rozkládací stoly

Velmi funkčním řešením, v případě, že nemáte dostatek prostoru nebo je vaše rodina velmi široká, je stůl rozkládací. Jídelna je místem, kde se zpravidla setkává celá rodina. Na výběr máte rozkládací stoly s přídavnou deskou či několika deskami, které umožňují měnit velikost stolu dle aktuálních potřeb. Tato řešení mohou mít jak klasické, dřevěné jídelní stoly, tak i modely, vyrobené z laminátu MDF. Vzhledem ke konstrukci a nutnosti zajistit dostatečnou stabilitu, mívají rozkládací stoly zpravidla čtyři nohy. Tvar rozkládacích stolů je libovolný. Na trhu najdete stoly obdélníkové, čtvercové, oválné i kulaté.

Moderní jídelní stoly s židlemi – jak vybrat tu správnou kombinaci?

Doladit ty správné židle k jídelnímu stolu může být poměrně složité. Můžete však uvažovat o koupi obojího. Pokud si takovou sadu plánujete koupit, navštivte nejdříve náš web https://www.ezidle.cz/. Najdete u nás krásné, moderní a funkční stoly a židle v mnoha provedeních. Při výběru klasického dřevěného stolu můžete vsadit na jeho sladění s pohodlnými židlemi ve stejné barvě dřeva.

Pokud zvolíte bílý nebo skleněný stůl, určitě zvažte čalouněné jídelní židle potažené módní látkou imitující samet nebo semiš. Jsou nejen velmi módní, ale také univerzální. Vypadají skvěle také v kombinaci s moderními stoly.

Autor: ezidle.cz

Moderní jídelní stoly a péč e o n ě

Moderní stůl by měl odrážet moderní životní styl. Neustálý shon a věčný nedostatek času definuje každodenní život mnoha lidí. Pokud si v tomto shonu nenajdete dostatečný prostor pro časově náročnou péči o nábytek, raději se podívejte po modelu, který nebude vyžadovat velkou údržbu. Při výběru skleněného nebo dřevěného stolu, který vyžaduje olejování a leštění, musíte pamatovat na to, že ačkoli je krásný, bude náročnější na péči.

Pokud se však rozhodnete pro lakovaný dřevěný či tzv. laminát MDF, můžete si být jisti, že pro udržení dokonalé čistoty bude stačit setřít znečištění vlhkým hadříkem z mikrovlákna, což nezabere víc než dvě minuty.

Věříme, že nyní už víte, na co se při výběru moderního jídelního stolu zaměřit. Doporučujeme Vám přemýšlet dopředu a vzít v úvahu například i frekvenci pořádání větších večírků nebo například rozšíření rodiny. Pokud máte prostor pro větší stůl, rozhodně tuto investici doporučujeme, případně můžete přemýšlet také o stole rozkládacím.