Více než polovina českých domácností má doma myčku. Opravdu je její používání efektivní?

Myčka nádobí měla usnadnit život, ale po skončení mycího cyklu z ní stále vytahujete špinavé nádobí? Zní vám to povědomě? Účinnost, rychlost, pohodlí – to jsou základní očekávání nás všech, pokud jde o mytí nádobí. Značka Jar ukazuje, že toho lze snadno dosáhnout bez časově náročných mycích cyklů. S kapslemi Jar Platinum Plus může být prostě mytí nádobí rychlé a účinné.
Opravdu nám myčka nádobí usnadňuje život?
Myčka nádobí je v českých domácnostech nepostradatelným pomocníkem. Pravidelně ji používá vice než polovina českých domácností, protože výrazně šetří čas. Stačí do ní vložit špinavé nádobí, spustit program a po několika minutách vyndat čisté, lesklé talíře nebo hrnky. Ale je to opravdu tak jednoduché?
Mnoho uživatelů myček si stěžuje, že výsledky často nejsou uspokojivé. Někdy na talířích, hrnkách a zejména na hrncích a pánvích zůstávají zbytky jídla. V důsledku musíme obtížnější kousky nádobí předmývat ve dřezu nebo volíme delší mycí cykly. Dvojité mytí sice pomáhá, ale popírá smysl myčky. Kde je ta úspora času?
Je možné vůbec umýt nádobí v myčce efektivně a rychle bez předmytí pod tekoucí vodou? To je otázka, kterou si klade mnoho uživatelů při hledání pohodlných a efektivních řešení. Společnost Procter & Gamble se rozhodla najít odpověď. Tak vznikly kapsle Jar Platinum Plus – prací prostředek, který si poradí i s odolnými skvrnami v krátkých cyklech a šetří tak náš drahocenný čas.
Účinné a rychlé mytí nádobí
Účinnost mytí nádobí v myčce závisí na několika faktorech – čase, teplotě, technologii použité v zařízení a typu mycího prostředku. Čím delší je cyklus, tím více času je k dispozici na rozpuštění mastnoty a zaschlých zbytků.
V krátkých mycích cyklech se odstranění mastných skvrn jeví jako náročnější, proto v těchto podmínkách hraje klíčovou roli vybraný prostředek. Standardní mycí prostředky v takových situacích nefungují vždy dobře, což vede k nutnosti předmytí nádobí nebo opakovaného mytí.
Právě proto jsou nezbytná inovativní řešení, která umožňují efektivní mytí i v krátkých cyklech. Vědci z Inovačního centra Procter & Gamble v Bruselu vyvinuli kapsle Jar Platinum Plus. Obsahuje speciálně vyvinutou směs povrchově aktivních látek a enzymů, které jsou navrženy tak, aby účinně fungovaly i při kratších cyklech. Jedním z klíčových prvků této technologie je systém rychlého uvolňování, který umožňuje tabletě začít se rozpouštět ihned po kontaktu s vodou. To znamená, že účinné látky působí od první minuty cyklu a hned začínají účinně odstraňovat mastnotu a odolné skvrny. Díky této inovaci je mytí v krátkém čase stejně účinné jako při delších programech, aniž by bylo nutné nádobí předem oplachovat.
Technologie přizpůsobená potřebám zákazníků
Kapsle Jar Platinum Plus jsou výsledkem nejen vědecké přesnosti, ale také hlubokého porozumění každodenním problémům spotřebitelů. To je charakteristickým rysem mnoha produktů z portfolia společnosti Procter & Gamble. Filozofií společnosti je reagovat na každodenní potřeby a výzvy spotřebitelů a tím jim zjednodušovat a zpříjemňovat život. Kapsle Jar Platinum Plus jsou vynikajícím příkladem toho, jak je tento přístup realizován v praxi.
V inovačním centru společnosti Procter & Gamble v Bruselu totiž provádí tým odborníků podrobný výzkum různých typů skvrn a zvyků při praní. Důležité je, že se nejedná pouze o laboratorní testy. Inženýři simulují každodenní domácí situace a sledují je pomocí moderních technologií, jako jsou kamery a osvětlovací systémy umístěné přímo uvnitř různých typů myček nádobí. To jim umožňuje podrobně poznat, jak se rozpouštějí složky kapslí a za jakých reálných podmínek pracují detergenty, což jim umožňuje vytvářet inovace, které nejlépe odpovídají potřebám spotřebitelů.