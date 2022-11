Vaše image s holicím strojkem Braun Series 9 Pro: Rebel nebo gentleman

Každopádně je jen na vás, jak se o vaše vousy budete starat. Díky modernímu pomocníkovi od Braun, holicímu strojku Series 9 Pro, přijdete na vánoční návštěvy upravený jako ze škatulky a do Silvestra se bez holení snadno stanete nespoutaným rebelem. S cestovním nabíjecím pouzdrem navíc budete pánem svého dokonalého stylu až 6 týdnů bez nutnosti použití kabelu, takže v novém roce už vyrazíte kamkoli bez ztráty image.

Je to už nějaký ten pátek, kdy muži chodili k holiči, aby jim pečlivě upravil vousy nebo knír. Dnes je in skočit si k barberovi. Muži si však mohou vykouzlit dokonale upravené vousy během několika minut i v pohodlí domova. Moderní holicí strojky si poradí nejen se sexy strništěm nebo bezchybně hladkou pokožkou, ale hravě zvládnou i nejnovější trendy. Proměna vašeho vzhledu z rebela v gentlemana tak nikdy nebyla jednodušší! Nezapomeňte však, že výběr správného holicího strojku a používání správných technik během holení hrají důležitou roli v prevenci zarůstání chloupků, vzniku pupínků a nepříjemného podráždění pokožky. Braun Series 9 Pro je v tomto případě ten pravý pomocník, který díky své jedinečné sonické technologii holí šetrně a účinně. Navíc je 100% voděodolný, takže si ho můžete vzít rovnou i do sprchy. Pokud chcete dosáhnout hladšího oholení, použijte pěnu nebo gel, která vám holení zpříjemní.

Třídenní strniště nebo delší vousy – takto se o ně postarejte:

1. Čistota půl zdraví

Ano, vousy, bradka nebo strniště se musí umývat každý den! Hlavně proto, že se v nich během dne hromadí pot a zbytky jídla. Kromě toho se každý den z kůže odlupují odumřelé šupinky, které se mohou „v porostu“ zachytit a podráždit pokožku na obličeji. Nejlepší způsob čištění vousů je během sprchování. Nepoužívejte však sprchový gel – raději přibližně každé tři dny použijte speciální šampon na vousy.

2. Pravidelné zastřihávání

Pouze upravené vousy rostou rovnoměrně a vypadají upraveně. Třídenní strniště můžete snadno zastřihnout pomocí vhodného nástavce na elektrickém holicím strojku. Holicí strojek Braun Series 9 Pro je vybaven inovativní holicí hlavou s 5 holicími prvky a snadno si poradí s třídenním i týdenním strništěm! Speciální tlačítko pro uzamčení holicí hlavy vám umožní oholit i nepoddajné vousy. Je ideální pro hladké oholení i hustých vousů. Planžeta se dokáže přizpůsobit i vousům kratším než 0,05 mm. To vše díky speciálně navržené čepeli a technologii AutoSense. Ujistěte se také, že kontury požadovaného tvaru bradky jsou jasně viditelné, hlavně na místech, kde se kotlety spojují s bradkou. Na zastřihávání delších vousů použijte speciální zastřihovače, abyste měli vousy stejně dlouhé na všech místech.

3. Na detailech záleží

Bez ohledu na délku či strniště: vousy potřebují více péče než oholená tvář! Kromě mytí, holení a zastřihávání patří ke každodennímu rituálu péče také masáž olejem. Díky tomu nebudou vaše vousy tak pichlavé. Vaše přítelkyně vám za tento „wellness" jistě poděkuje. Delší vousy si denně kartáčujte, abyste zakryli případné mezery ve vousech, a hned poznáte, zda rostou rovnoměrně, nebo je třeba je brzy znovu zastřihnout.

Blíží se nejkrásnější svátky v roce, tak co kdybyste oslavili BRAUNoce? Značka Braun se může pochlubit nejen více než stoletou tradicí, ale především bezkonkurenční kombinací kvality, funkčního designu a moderních technologií, které slouží již několika generacím zákazníků. S nimi je péče o váš vzhled hračka!

Autor: Braun

Tip: Holicí strojek Braun Series 9 Pro s nabíjecím pouzdrem PowerCase

Nejpokročilejší holicí strojek Braun, Series 9 Pro, ocení všichni příznivci moderních technologií. Byl vytvořen tak, aby holil vousy rostoucí i pod nižším úhlem – inovativní hlava ProHead se zastřihovačem ProLift totiž nadzvedne a zastřihne více vousů, což vede k až o 10 % rychlejšímu oholení ve srovnání s předchozím modelem Braun Series 9. Speciální zastřihovače si navíc poradí s různými typy vousů, takže není třeba žádná místa holit opakovaně. Planžety OptiFoils jsou tenké 0,058 mm a mají 899 unikátně tvarovaných otvorů, do kterých vousy během některého z 10 000 drobných pohybů za minutu zapadnou a dojde k jejich oholení. Vyberte si variantu s nabíjecím pouzdrem PowerCase, které umožňuje přímo holicí strojek nabíjet a díky tomu ho používat například i na cestách. Pouzdro poskytuje holení bez potřeby kabelu kdekoliv a kdykoliv až na 6 týdnů. Braun Series 9 Pro je vybaven čisticí stanicí SmartCare Center, která strojek hygienicky vyčistí, promaže břit, vysuší a dobije. A protože je celý holicí strojek vyroben z prvotřídních materiálů, bude vám věrně sloužit minimálně 7 let.

Nového pomocníka pro dokonalou image zakoupíte na https://www.alza.cz/braun-series-9–9477cc-silver-d6734446.htm?o=3