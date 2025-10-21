Umělá inteligence mění pravidla hry: Média i marketing hledají nové cesty k publiku

Ještě před několika lety byla umělá inteligence spíš technologickým experimentem. Dnes rozhoduje o tom, jaké informace lidé uvidí, co se objeví ve výsledcích vyhledávání a jakým způsobem firmy komunikují se zákazníky. Redakce i marketéři stojí před zásadní otázkou: jak tvořit obsah v době, kdy algoritmus sám píše, třídí i hodnotí?
Těmito otázkami se bude zabývat konference Czech Internet Forum, která proběhne 4. listopadu v pražském hotelu Duo. Jubilejní 20. ročník propojí zástupce médií, marketingu, online byznysu i technologických firem. Cílem bude pojmenovat dopady umělé inteligence na žurnalistiku, obsah i byznysové strategie, hledat odpověď na to, jak se v novém prostředí neztratit, a zároveň zjistit, jak zaujmout publikum v době roztříštěné pozornosti.
Média v éře algoritmů
AI mění nejen způsob, jakým lidé vyhledávají informace, ale i to, jak se k nim obsah vůbec dostane.
Nové funkce vyhledávání, například AI Overviews od Googlu, přeskupují výsledky vyhledávání a mění zdroje návštěvnosti webů. Redakce se musí přizpůsobit světu, kde algoritmy určují, co čtenář uvidí – a kde důvěra publika rozhoduje víc než objem publikovaného obsahu.
O těchto otázkách budou diskutovat Libuše Šmuclerová (Czech News Center), Daniel Grunt (TV Nova), Matěj Hušek (Seznam.cz) a Vít Nantl (Vltava Labe Media) ve velké mediální debatě. Moderace se ujme Filip Rožánek z DigiZone.cz, který zároveň nabídne i osobní bilanci 20 let lásky a nenávisti českých médií k internetu.
Martin Malý (Economia) se zamyslí nad tím, jak technologie mění každodenní práci v redakcích. Doplní jej Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který otevře téma, jak AI proměňuje samotnou strukturu webu a vztah mezi obsahem, algoritmem a uživatelem.
Čestmír Strakatý a Filip Titlbach z Deník N budou mluvit o tom, kde dnes leží hranice mezi novinářem a influencerem, jak se buduje důvěra v digitálním prostředí a co přinesl nástup placeného obsahu.
Marketing pod taktovkou umělé inteligence
Zatímco média řeší distribuci a důvěru, marketing prochází automatizační revolucí. Umělá inteligence analyzuje data, plánuje kampaně a vyhodnocuje jejich úspěšnost v reálném čase. Zároveň ale vzniká otázka, zda v prostředí plném algoritmů ještě zůstává prostor pro lidskou kreativitu.
O tom, jak automatizace mění marketingové procesy a dovednosti, bude hovořit Zdeněk Valut z Elevaty.ai. Praktické využití umělé inteligence v obsahové strategii přiblíží Tomáš Novák z Marketing Miner.
Connected TV, FAST kanály a proměna publika
K proměně trhu přispívá i změna chování publika. Sociální sítě procházejí obdobím únavy z přesyceného obsahu, organický dosah klesá a algoritmy zvýhodňují krátká videa a personalizované formáty. Zároveň roste význam nových platforem, jako jsou Connected TV nebo FAST kanály, které kombinují lineární televizní formát s digitální měřitelností.
Data o tom, jaké formáty dnes skutečně fungují na sociálních sítích, představí Vojtěch Lambert z LCG New Media. Právní rámec digitálního prostředí přiblíží advokátka Petra Dolejšová.
Jak propojit televizi s digitální reklamou vysvětlí Josef Čapek z Teads a Tatiana Lisá ze SWEET.TV nabídne evropský pohled na personalizaci a měřitelnost kampaní.
Na jiný aspekt marketingu – dlouhodobou práci se značkou a pozornost publika – se zaměří Tomáš Pohl z Justmighty. Ve své přednášce Jak dělat dlouhodobý marketing pro generaci s pozorností akvarijní rybky ukáže, jak v době zrychlené komunikace udržet konzistentní příběh značky a zájem zákazníků.
Dvacetiletá tradice Czech Internet Fora symbolicky uzavírá éru internetu, jak jsme ho znali – a otevírá novou, v níž o pozornost čtenáře i zákazníka soupeří lidé, algoritmy a stroje.
