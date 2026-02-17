Udělejte si pořádek v účetnictví: Česká aplikace zkrotí chaos v dokladech

Chaos v účetnictví zvyšuje chybovost a každá chyba stojí peníze. Účetní tím navíc riskují svou profesní pověst. S každým dotazem na chybějící doklad klesá jejich důvěryhodnost v očích klienta. Postupně se tak dostávají pod tlak a dělají další chyby.
Co působí chaos v účetnictví?
Jak vypadá chaos v účetnictví? Účtenky nacházíte na těch nejméně obvyklých místech, faktury se vám hromadí v e-mailu, WhatsAppu a dalších kanálech. Doklady navíc dostáváte na poslední chvíli. Chyby v účetnictví nevznikají kvůli vaší neznalosti – jednoduše nestíháte.
Chaos se ale netýká pouze účetních. Potýkají se s ním i firmy s vlastním účetním oddělením. K účetním se dostávají doklady z různých sektorů – obchodní, výroba, marketing nebo servis. Když se dostanou k jejich zpracování, často neví, kdo jim je dal a proč.
Nejčastější chyby v účetnictví
Účetnictví je postavené na detailech. Stačí drobná odchylka v datech, formátu nebo načasování a koledujete si o problém. Některé chyby se ale v praxi opakují stále dokola – bez ohledu na velikost firmy a zkušenosti účetní.
- Doklady všude možně – faktury a účtenky vám chodí na e-mail, přefocené telefonem nebo vám je klienti přinesou v krabici od bot. Dohledáváním následně strávíte spoustu času.
- Ruční přepis dat – nejvíce chyb vzniká při ručním přepisování čísel. Špatná desetinná čárka nebo záměna čísel ale způsobí nesrovnalosti v účetnictví, které se vám vrátí jako bumerang.
- Nedohledatelné doklady – to platí hlavně o papírově vedeném účetnictví. Přebírání šanonu vás pak stojí další čas s nejistým výsledkem. Následuje stres, vysvětlování a případné průšvihy při kontrolách.
- Problémy s termíny – uzávěrka hoří a faktury se k vám dostanou na poslední chvíli. Praxe, kterou zná spousta účetních. Ve skutečnosti jde ale všechno dělat jinak – snadněji a lépe.
Chaos vyřeší česká aplikace na vytěžování dokladů
Moderní účetní používají moderní nástroje, které usnadňují práci a zbaví je stresu. Aplikace na vytěžování dokladů Alice automaticky zpracuje faktury a účtenky, které vy jen zkontrolujete, zaúčtujete a nahrajete do účetního systému.
Alice se hodí pro účetní, účetní kanceláře i do firem. Zjednodušuje práci s doklady a zbaví vás rutiny. Kromě toho usnadňuje předávání podkladů pro účetnictví díky možnosti zasílání na jeden hromadný e-mail, ze kterého si aplikace automaticky stahuje faktury a účtenky.
V čem vám pomůže Alice?
Alice vás zbaví ruční práce tam, kde nedává smysl. Snižuje chybovost – ale hlavně získáte spoustu času na vedení skutečného účetnictví.
- Automatické vytěžování dokladů– faktury a účtenky do aplikace nahrajete ručně, přes mobilní aplikaci nebo e-mailem. Alice si je sama načte, vytěží a připraví ke kontrole.
- Všechny doklady na jednom místě – žádný chaos. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní a efektivnímu systému vše najdete podle základních indicií.
- Sběr dokladů na jeden e-mail – klienti vše odešlou na jeden sběrný e-mail (např. faktury@ucetnifirma.cz), ze kterého si je Alice pravidelně stáhne a vytěží.
- Napojení na účetní systémy– Alice si poradí se všemi běžně dostupnými účetními systémy a ERP (Pohoda, Helios, Money S3, M-Files a další).
- Česká aplikace – od objednávky přes technické řešení až po finální zákaznickou podporu se bavíte s českou zákaznickou podporou.
Kdy dává automatizace účetnictví smysl? Pokaždé, když vás ruční práce brzdí v samotném účetnictví. Více se pak soustředíte na rutinu, přepisování dokladů a dohledávání chyb. Stanete se cifršpiony zahrabanými v číslech namísto toho, abyste fungovali jako strategický článek firmy.
Alice za vás nevyřeší účetnictví – vnese do něj ale klid a řád. Pořádek v účetnictví je především o správném nastavení procesů, které fungují. Právě v tom spočívá přínos nástrojů jako Alice – nenahradí účetní, ale dají jim klid na práci, která má skutečnou hodnotu.
Autor: Ing. Martin Dušek