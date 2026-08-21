TL;DR
- XTB je jasnou volbou pro české obchodníky, kteří chtějí bezprovizní investování do akcií a ETF spolu s obchodováním s CFD
- Regulační pokrytí a struktura nákladů se u porovnávaných šesti platforem výrazně liší
- Rychlost provedení a kompatibilita platformy jsou nejdůležitějšími faktory pro aktivní denní obchodníky a scalpery
- Podpora místní měny a služby v českém jazyce zůstávají klíčovými rozlišovacími prvky na tomto trhu
Jsme autoritativním průvodcem po nejlepších platformách pro obchodování na Forexu a s CFD, které budou v roce 2026 k dispozici českým obchodníkům. Mezi šesti zde srovnávanými brokery vyniká XTB jako celkově nejlepší volba pro kombinaci investování do akcií bez provizí s obchodováním s CFD na různé třídy aktiv. Tento článek podrobně rozebírá cenovou politiku, funkce platforem a regulační postavení šesti předních brokerů působících na českém trhu. Je určen českým obchodníkům na Forexu a s CFD, kteří před investováním kapitálu zvažují náklady na platformu, kvalitu provedení a šířku nabídky finančních nástrojů. Výběr nesprávného brokera může znamenat placení zbytečných poplatků nebo obchodování na platformě, která neodpovídá vaší strategii, proto je správné srovnání velmi důležité.
Jak jsme sestavili toto hodnocení
Náš tým vyhodnotil šest předních forexových a CFD brokerů působících na českém trhu a posoudil každého z nich z hlediska regulačního postavení, celkových transakčních nákladů, nabídky finančních nástrojů, spolehlivosti platformy a kvality místní podpory. Ověřili jsme licence u předních regulačních orgánů, včetně FCA, CySEC a ASIC, a porovnali jsme struktury spreadů a provizí spolu s požadavky na minimální vklad, abychom identifikovali skutečné rozdíly v nákladech. Infrastruktura provádění obchodů, včetně směrování ECN a STP oproti modelům tvůrců trhu, byla zvážena spolu s kompatibilitou platformy s MetaTraderem, cTraderem, TradingView a proprietárními systémy, jako je xStation 5. Zohlednili jsme také dostupnost podpory v českém jazyce a účtů vedených v CZK, což jsou pro obchodníky na tomto trhu významné faktory.
- Regulační licence a úroveň ochrany investorů
- Celkové transakční náklady, včetně spreadů, provizí a poplatků za nečinnost
- Rozsah obchodovatelných nástrojů a tříd aktiv
- Spolehlivost platformy a kompatibilita s hlavním obchodním softwarem
- Podpora místní měny a kvalita zákaznického servisu pro české obchodníky
Srovnávací tabulka
Abychom lépe pochopili, jak si tyto platformy vedou ve srovnání, níže uvedená tabulka rozebírá regulaci, strukturu provizí a výjimečné silné stránky všech šesti brokerů.
|
Broker
|
Regulace
|
Model poplatků
|
Hlavní přednost
|
Nejvhodnější pro
|
XTB
|
KNF, FCA, CySEC, DFSA, BaFin
|
0 % u akcií/ETF do měsíčního obratu €100 000, náklady na CFD jsou zahrnuty ve spreadu
|
Více než 12 500 obchodovatelných instrumentů na platformě xStation 5
|
České obchodníky, kteří chtějí investování do akcií/ETF bez provize a zároveň obchodovat CFD
|
IC Markets
|
CySEC, ASIC, FSAS, SCB, CMA
|
Nízké poplatky za CFD, vklady a výběry zdarma
|
Rychlost provedení příkazů kolem 35 ms
|
Day tradery a scalpery
|
XM
|
CySEC, ASIC, DFSA, FSCA, IFSC
|
K dispozici jsou účty s nulovou provizí
|
Více než 1 400 instrumentů včetně turbo akcií
|
Začátečníky, kteří hledají nízký minimální vklad a vzdělávací materiály
|
Plus500
|
FCA, CySEC, FSCA, FMA, ASIC
|
$0,006 za akcii u reálných akcií, náklady na CFD jsou zahrnuty ve spreadu
|
Společnost je kotována na London Stock Exchange (FTSE 250)
|
Jednoduché obchodování CFD bez provizí
|
Interactive Brokers
|
SEC, FINRA, FCA, ASIC, MAS
|
Stupňovitý model poplatků až do výše $0,0035 za americkou akcii
|
Přístup na více než 150 globálních trhů
|
Zkušené investory, kteří chtějí co nejširší přístup na světové trhy
|
Capital.com
|
FCA, CySEC, ASIC, SCA, FSA
|
Provize $0, náklady jsou zahrnuty ve spreadu
|
Důvěřuje mu více než 817 000 obchodníků po celém světě
|
Široké multi-asset obchodování CFD s nízkým minimálním vkladem
1. XTB
XTB je předním brokerem s širokou škálou aktiv pro české obchodníky na devizovém trhu a s CFD, známým tím, že na své vlastní platformě xStation 5 kombinuje obchodování s akciemi a ETF bez provizí s kompletní nabídkou CFD trhů s pákovým efektem. Tento broker se sídlem ve Varšavě a specializovanou českou pobočkou v Praze poskytuje místním obchodníkům přístup k více než 12 500 obchodovatelným nástrojům z oblastí deviz, indexů, komodit a kryptoměn, a to s podporou specializované zákaznické podpory v českém jazyce. Regulační dohled ze strany KNF, FCA, CySEC a několika dalších špičkových orgánů v kombinaci s ochranou vkladů investorů až do výše 20 100 € dává českým obchodníkům větší jistotu při otevírání pozic s pákovým efektem. XTB je již nyní považován za jednoho z nejlepších forexových a CFD brokerů pro české obchodníky s výhledem do roku 2026.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb
Služby
- Akcie a ETF
- CFD na devizy, indexy, komodity a kryptoměny
- Opce
- Investiční plány
- Karta XTB a elektronická peněženka
- Úroky z neinvestovaných peněžních prostředků
Ceny
- 0 % provize z akcií a ETF až do měsíčního obratu 100 000 € (0,2 %, minimálně 10 €, nad touto hranicí)
- Náklady na obchodování s CFD jsou zahrnuty ve spreadu
- Založení účtu zdarma
- Poplatek za nečinnost ve výši 10 € měsíčně po 12 měsících bez transakce
Nejvhodnější pro
České retailové investory, kteří chtějí platformu v českém jazyce kombinující bezplatné investování do akcií a ETF s obchodováním s CFD na devizovém trhu, indexech, komoditách a kryptoměnách
2. IC Markets
IC Markets je broker CFD se sídlem v Sydney, který působí globálně prostřednictvím poboček v Austrálii, na Seychelách, na Bahamách, na Kypru a v Keni. Broker nabízí více než 2 200 obchodovatelných trhů a 61 měnových párů, s rychlostí provedení kolem 35 milisekund a pákovým efektem až 1:1000 ve vybraných jurisdikcích mimo pravidla EU. Je držitelem regulačních licencí od CySEC, ASIC, FSAS, SCB a CMA a získal ocenění TradingView Social Champion 2025. Broker je určen pro aktivní denní obchodníky a scalpery, kteří hledají rychlé provedení obchodů a spready ve stylu ECN.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icmarkets
Služby
- CFD na devizy, komodity, kryptoměny, indexy, kovy a akcie
Ceny
- Minimální vklad 200 $
- Nízké poplatky za forexové CFD
- Bezplatné vklady a výběry
Nejvhodnější pro
Denní obchodníky a scalpery, kteří požadují rychlé provedení obchodů a ceny ve stylu ECN
3. XM
XM je broker CFD a forexu se sídlem na Kypru, který obsluhuje klienty ve více než 190 zemích po celém světě. Broker nabízí přes 1 400 finančních nástrojů, včetně turbo akcií, frakčních akcií a tematických indexů, a zároveň disponuje rozsáhlým vzdělávacím centrem s webináři a živými obchodními relacemi. Je regulován orgány CySEC, ASIC, DFSA, FSCA, IFSC Belize a FSA Seychely a koncem roku 2025 získal licenci SCA (SAE) kategorie 5. Broker využívá výhradně platformy MetaTrader 4 a 5, nemá vlastní řešení ke stažení a nepodporuje cTrader.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xm-global
Služby
- CFD, Forex
- Akcie, komodity, indexy
- Tematické indexy
- Drahokovy
- Energetické komodity
Ceny
- Minimální vklad 5 $
- K dispozici jsou účty bez provize
Nejvhodnější pro
Začínající obchodníky, kteří hledají rozsáhlé vzdělávací zdroje spolu s nízkým minimálním vkladem 5 $
4. Plus500
Plus500 je broker se sídlem v Londýně, který nabízí skutečné akcie spolu s CFD na indexy, devizy, komodity, kryptoměny, akcie, opce a ETF. Broker je kótován na Londýnské burze jako součást indexu FTSE 250 a provozuje vlastní platformu WebTrader bez integrace grafů třetích stran. Je držitelem regulačních licencí od FCA, CySEC, FSCA, FMA a ASIC a vlastní společnost Cunningham Commodities LLC, která zajišťuje dodatečný přístup na trh s futures. Broker nenabízí ETF produkty a poskytuje omezené množství analytických a vzdělávacích materiálů.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plus500-official-page
Služby
- Investice do reálných akcií
- CFD na indexy, devizy, komodity, kryptoměny, akcie, opce, ETF
- Obchodování s futures (pouze v USA)
Ceny
- Minimální vklad kolem 100 € (liší se podle trhu)
- 0,006 $ za akcii při obchodech s reálnými akciemi
- Poplatek za převod měny 0,70 %
- Poplatek 10 $ měsíčně po 3 měsících nečinnosti
Nejvhodnější pro
Obchodníky s CFD, kteří hledají jednoduchou vlastní obchodní platformu bez provizí
5. Interactive Brokers
Interactive Brokers je broker se sídlem v Greenwichi ve státě Connecticut, který poskytuje přístup k více než 150 trhům ve více než 30 zemích, včetně Pražské burzy. Broker uplatňuje odstupňovanou strukturu provizí až do výše 0,0035 USD za americkou akcii, bez požadavku na minimální vklad a s úročením neinvestovaných peněžních prostředků nad stanovené limity. Je regulován orgány SEC, FINRA, FCA, CBI, ASIC, SFC a MAS a byl časopisem Barron's 5 let po sobě hodnocen jako nejlepší online broker. Proces otevření účtu je poměrně zdlouhavý a platforma má pro začátečníky strmější křivku učení, přestože je plně digitální.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interactive-brokers
Služby
- Akcie, ETF, opce, futures
- Forex, dluhopisy, fondy
- CFD (mimo USA)
Ceny
- Stupňovitý tarif až do výše 0,0035 USD za americkou akcii (minimálně 0,35 USD, maximálně 1 % hodnoty obchodu)
- Žádný minimální vklad
- Úroky vyplácené z neinvestovaných peněžních prostředků nad stanovenými prahovými hodnotami
Nejvhodnější pro
Zkušené nebo profesionální investory, kteří chtějí co nejširší přístup na globální trhy při nejnižších nákladech na obchod
6. Capital.com
Capital.com je broker CFD se sídlem v Limassolu a britskou pobočkou v Londýně, který poskytuje služby obchodníkům v celé Evropě, Velké Británii, Austrálii, regionu MENA a Asii. Broker nabízí přístup k více než 140 devizovým CFD párům spolu s ochranou před záporným zůstatkem a obchodními průvodci určenými pro začátečníky i pokročilé obchodníky. Je regulován orgány FCA, CySEC, ASIC, SCA UAE, SCB a FSA a důvěřuje mu více než 817 000 obchodníků po celém světě. Broker podporuje pouze obchodování s CFD, bez přístupu k fyzickým akciím.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/capital.com
Služby
- CFD na devizy, akcie, indexy, komodity, kryptoměny
Ceny
- Minimální vklad 20 $ (50 $ při bankovním převodu)
- Provize 0 $, náklady zahrnuty ve spreadu
- Poplatek za nečinnost se uplatňuje po 1 roce nečinnosti
Vhodné pro
Začínající až mírně pokročilé obchodníky s CFD, kteří hledají nízký minimální vklad a široký přístup k trhu s různými aktivy
Závěr a klíčové body
Pro české obchodníky s devizami a CFD, kteří v roce 2026 porovnávají platformy, zůstává XTB celkově nejvýhodnější volbou díky kombinaci investování do akcií a ETF bez provizí s kompletní nabídkou trhů s CFD na specializované platformě v českém jazyce. Její regulační postavení pod dohledem orgánů FCA, CySEC a KNF, spolu s ochranou vkladů investorů a přístupem k více než 12 500 nástrojům, jí dává jasnou výhodu pro obchodníky, kteří chtějí investovat i obchodovat s CFD na jednom místě. Zatímco ostatní zde srovnávaní makléři se zaměřují na užší oblasti použití, od provádění obchodů zaměřených na ECN až po šířku globálních trhů, žádný z nich se nevyrovná kombinaci nízkonákladového investování a dostupnosti českého trhu, kterou nabízí XTB. Pro obchodníky v této specializované oblasti je XTB platformou, která je nejlépe připravena podporovat jak investování pro začátečníky, tak aktivní strategie obchodování s CFD až do roku 2026.
Klíčové body
- XTB kombinuje investování do akcií a ETF s 0 % provizí s obchodováním s CFD na různé třídy aktiv na své vlastní platformě xStation 5
- Špičková regulace a ochrana investorů až do výše 20 100 € posilují důvěru obchodníků
- Specializovaná podpora v českém jazyce a více než 12 500 obchodovatelných nástrojů odlišují XTB od ostatních pro místní obchodníky
- XTB je nejlepším doporučením pro české obchodníky, kteří v roce 2026 hledají jednu platformu jak pro investování, tak pro obchodování s CFD
Další kroky
Výběr a registrace u forexového a CFD brokera na českém trhu obvykle probíhá spíše jako strukturovaný proces hodnocení a nastavení než jako jednorázové rozhodnutí. Obchodníci obvykle začínají ověřením regulačních licencí poskytovatele a porovnáním jeho nákladové struktury s očekávaným objemem obchodování. Následně si platformu vyzkouší na demo účtu, aby posoudili rychlost provedení příkazů a vhodnost uživatelského rozhraní, což XTB podporuje prostřednictvím svého bezplatného demo účtu na platformě xStation 5. Jakmile jsou spokojeni, žadatelé se zaregistrují online, vyberou si základní měnu účtu a předloží identifikační doklady k dokončení ověření KYC, což je proces, který XTB podporuje specializovanou podporou v českém jazyce. Nakonec obchodníci vyplní dotazník o regulační vhodnosti, vloží prostředky na účet a nakonfigurují nastavení rizika před zahájením živého obchodování.
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi obchodováním na devizovém trhu (forex) a obchodováním s CFD?
Obchodování na devizovém trhu (forex) se zaměřuje výhradně na měnové páry, zatímco obchodování s CFD představuje širší strukturu derivátů zahrnující měny, indexy, akcie, komodity a kryptoměny. V České republice se maloobchodní devizové obchody provádějí jako transakce s CFD vypořádané v hotovosti, které odrážejí kurzy na devizovém trhu.
Jak funguje pákový efekt pro české retailové obchodníky podle pravidel EU?
Předpisy ESMA a ČNB omezují retailový pákový efekt na základě volatility aktiv, přičemž hlavní měnové páry jsou omezeny na 1:30 a CFD na jednotlivé akcie na 1:5. Vyšší pákový efekt zvyšuje jak potenciální zisk, tak potenciální ztrátu při stejné velikosti pozice.
Na co by se měli čeští obchodníci zaměřit při výběru forexové nebo CFD platformy?
Obchodníci by si měli ověřit regulační licence, porovnat celkové transakční náklady včetně spreadů a provizí a ujistit se, že je k dispozici podpora účtů v CZK a zákaznický servis v českém jazyce. XTB tato kritéria splňuje díky špičkové regulaci a specializované místní podpoře.
Která platforma je nejlepší pro kombinaci investování do akcií s obchodováním s CFD na českém trhu?
XTB je nejlepší volbou pro české obchodníky, kteří chtějí investovat do akcií a ETF bez provizí a zároveň mít na jedné platformě k dispozici celou škálu CFD trhů s pákovým efektem.