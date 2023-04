Tommy Hilfiger nebo Nike? Která značka je pro vás lepší volbou?

Jsou oblíbené lidmi po celém světě, kromě výše zmíněné kvality především pro pohodlnost a líbivé designy oblečení. Přiblížíme vám hlavní rozdíly mezi těmito značkami a podíváme se na to, která z nich by mohla být právě pro vás lepší volbou.

Design a výběr produktů

Tommy Hilfiger a Nike mají zcela odlišné designy. Tommy Hilfiger je známý pro svůj klasický styl s použitím pruhů a logo se třemi hvězdami. Většina jejich produktů má čisté linie a jednoduchý vzhled. Na druhé straně, Nike se zaměřuje na sportovní módu s výrazným a moderním designem. Často používá neobvyklé barvy a vzory, aby vytvořil unikátní a sportovní vzhled. Pokud tedy hledáte něco do společnosti, pak pro vás pravděpodobně bude lepší volbou například dámské nebo pánské tričko Tommy Hilfiger. Naopak ke sportovním účelům sáhněte po značce Nike.

Obě zmíněné značky nabízejí široký výběr produktů. Tommy Hilfiger se zaměřuje na oblečení pro muže a ženy, doplňky, parfémy a obuv. Nike nabízí širokou škálu sportovního oblečení a obuvi, jako jsou tenisky, basketbalové boty, běžecké boty, legíny a další. Navíc, Nike se zaměřuje na vývoj nových technologií, aby zlepšil pohodlí a výkon svých produktů.

Kvalita a cena

Obě značky se zaměřují na kvalitu a pohodlí svých produktů. Tommy Hilfiger používá mimo jiné i velmi kvalitní materiály, jako jsou bavlna a kašmír. Nike používá speciální materiály, které pomáhají udržet tělo suché a chladné během cvičení. Oba výrobci se také snaží zajistit pohodlí pro zákazníky, proto se zaměřují na ergonomický design svých produktů. Takže co se týká kvality, zde si přijdou na své fanoušci obou značek.

Ovšem co se týká cen produktů, zde je to dost odlišné. Tommy Hilfiger je obecně dražší než Nike, jelikož se zaměřuje na luxusní a módní produkty, které mohou být pro některé zákazníky příliš drahé. Oproti tomu Nike nabízí sportovní oblečení a obuv v různých cenových kategoriích, takže si můžete vybrat produkt, který bude vyhovovat vašemu rozpočtu. Příkladem takové mikiny Nike budou o poznání levnější než u konkurence.

Autor: Dirima / Shutterstock.com

Tip: podívejte se také na srovnání Nike vs. adidas. Která z těchto značek nabízí více?

Shrnutí

Shrnutím se jedná o dvě vynikající módní značky nabízející kvalitní produkty. Zatímco Tommy Hilfiger se zaměřuje na klasický a módní vzhled, Nike se zaměřuje na sportovní look a používání nových technologií pro zlepšení výkonu. Záleží tedy na vás, co od oblečení očekáváte. Pokud hledáte luxusní módní kousek, pak by pro vás mohla být lepší volbou značka Tommy Hilfiger. Naopak preferujete-li sportovní styl a hledáte produkt, který zlepší vaše výkony, pak se poohlédněte po značce Nike.