TAND:EM přináší komorní bydlení v Horoměřicích u Prahy. Exkluzivní prodej zajišťuje LEXXUS NORTON

Exkluzivním partnerem pro prodej projektu je realitní společnost LEXXUS NORTON, která bude zajišťovat kompletní obchodní servis a prodej všech bytových jednotek. Filozofii projektu vystihuje také vyjádření Marianny Aydinyan, obchodní ředitelky LEXXUS NORTON: „Projekt TAND:EM je navržen jako místo, které spojuje kvalitní architekturu, soukromí a praktické bydlení. Věříme, že budoucím obyvatelům nabídne skutečný domov.“
Na vznik projektu a jeho hlavní myšlenku jsme se zeptali Jaroslava Žahourka, jednatele společnosti IMMO Building.
Projekt TAND:EM vstupuje na trh. Jaká byla hlavní myšlenka jeho vzniku?
Od začátku jsme chtěli vytvořit menší rezidenční projekt, který bude přirozeně zapadat do prostředí Horoměřic. Proto jsme zvolili rozsah se šesti bytovými jednotkami, kde má každý byt vlastní zahradu, terasu nebo balkon. Obyvatelé tak získají nejen kvalitní zázemí pro život, ale také více soukromí a příjemnější atmosféru komorního bydlení.
Proč padla volba právě na Horoměřice?
Horoměřice dlouhodobě patří mezi vyhledávané rezidenční lokality na severozápadním okraji Prahy. Nabízejí výbornou dostupnost města, kompletní občanskou vybavenost i blízkost přírody. V docházkové nebo krátké dojezdové vzdálenosti jsou školy, školky, obchody, sportoviště i další služby. Velkou předností je také rychlé spojení do Dejvic, na letiště i do centra Prahy.
K atraktivitě Horoměřic přispívá i okolní příroda. Šárka, Únětice nebo Kozí hřbety nabízejí možnosti pro procházky, běh, cyklistiku i rodinné výlety. Právě spojení výborné dostupnosti do Prahy a přírodního zázemí podle nás dělá z Horoměřic ideální místo pro bydlení.
V posledních letech roste zájem o bydlení v okolí Prahy. Čím si tento trend vysvětlujete?
Tento trend vnímáme už delší dobu. Lidé dnes při výběru bydlení hledají nejen dobrou dostupnost do Prahy, ale také příjemné prostředí, více soukromí a blízkost přírody. Právě proto roste zájem o rezidenční projekty v okolí hlavního města, které dokážou nabídnout vyvážené spojení města a klidnějšího prostředí. TAND:EM na tento trend přirozeně navazuje a nabízí moderní bydlení v dosahu Prahy.
Jaké byty budou v projektu k dispozici?
Celkem nabídneme šest bytových jednotek v dispozicích od 1+kk až po 3+kk. Návrhy jsme připravovali s důrazem na praktické dispozice, dostatek denního světla a přirozené propojení interiéru s venkovním prostorem.
Přízemní jednotky nabídnou vlastní zahrady a terasy, byty v patře prostorné balkony. Každý byt tak má svoje vlastní venkovní zázemí, které rozšiřuje možnosti jeho využití. Součástí projektu jsou také venkovní parkovací stání.
Na co jste při návrhu projektu kladli největší důraz?
Vedle samotné architektury jsme kladli největší důraz na kvalitu bydlení. Nejde jen o vzhled domu, ale především o to, jak se v něm lidem bude žít. Zaměřili jsme se proto na dostatek přirozeného světla, kvalitní materiály a funkční řešení jednotlivých bytů.
Standard zahrnuje velká okna s trojskly a přípravou na venkovní žaluzie, vinylové podlahy v dekoru dřeva, podlahové vytápění, velkoformátovou keramickou dlažbu, obklady v koupelnách a rekuperaci ve všech obytných místnostech. Druhé nadzemní podlaží je připraveno také na instalaci klimatizace.
Čím se TAND:EM odlišuje od jiných novostaveb v Praze a okolí?
Řekl bych, že především svým měřítkem a celkovým přístupem. V době velkých rezidenčních projektů jsme zvolili komornější koncept, který nabízí větší soukromí, menší počet sousedů a příjemnější prostředí pro každodenní život.
Zároveň jsme se snažili vytvořit projekt, který bude nadčasový nejen po architektonické stránce, ale i svým řešením. Věříme, že právě kombinace menšího rozsahu projektu, promyšleného návrhu a atraktivní lokality dělá z TAND:EM výborné místo pro život.
Komu je projekt určen?
Spektrum zájemců je poměrně široké. Projekt může oslovit jednotlivce, mladé páry i rodiny, které hledají kvalitní bydlení v lokalitě s dobrou dostupností Prahy. Díky různým dispozicím si zde mohou vybrat lidé pořizující první byt i zájemci, kteří hledají větší prostor nebo uvažují o dlouhodobé investici.
Věříme, že projekt osloví také ty, kteří dávají přednost komornějším rezidenčním projektům před velkými bytovými komplexy.
Prodej zajišťuje LEXXUS NORTON
Oficiální prodej projektu TAND:EM byl zahájen 14. července 2026.
Prodej zajišťuje realitní kancelář LEXXUS NORTON, která se dlouhodobě specializuje
na prodej novostaveb, prémiových a investičních nemovitostí v Praze a jejím okolí. Zájemci se mohou obrátit na prodejní tým LEXXUS NORTON, který poskytne podrobné informace o jednotlivých jednotkách, standardech projektu i průběhu koupě.