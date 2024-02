Sype.to láká investory, kteří chtějí nejen vydělávat, ale i zachovávat

Řadu lidí odrazuje od investování fakt, že nevědí, jak začít. V bance? Přes jinou společnost obchodující s cennými papíry? Nebo pomůže finanční poradce? Bude dobrý? A do čeho vlastně investovat? Do akcií, podílových fondů, krypta, zlata? S jakou částkou začít? A jak se nenechat napálit? Své peníze tedy nechávají odpočívat na běžném účtu, v lepším případě na spořicím účtu. A uklidňují se tím, že tam o ně nepřijdou a mají je vždy po ruce.

Úrok za milion

Jenže… V dlouhodobém horizontu se připravují o poměrně vysokou částku, která se klidně může počítat na miliony – pokud začnou s investováním včas. „Když se nám podaří vychovat generaci, která začne investovat hned po první výplatě, a bude v tom pokračovat dalších čtyřicet let, budeme mít v podstatě vyřešenou důchodovou reformu,“ konstatuje Petr Rys, CEO platformy sype.to, která se snaží lidem vstup do investorského světa co nejvíce zjednodušit.

„Existuje několik typů investorů. Někdo chce jednorázově nebo pravidelně investovat a o nic dalšího se nestarat, jen občas zkontrolovat výnos. Někdo chce do světa investic proniknout hlouběji a učí se za pochodu. Někdo jde ještě dál a řeší, kam jeho peníze jdou a jestli to není proti jeho hodnotám,“ popisuje Petr Rys s tím, že sype.to myslí na všechny. Příslušníci první skupiny si jednoduše založí na platformě účet, po ověření identity vloží peníze do virtuální peněženky a vyberou si konkrétní projekt. „Pro druhou skupinu, která se chce vzdělávat, připravujeme podcasty Sypetalk, edukační články a posty na sociální sítě. A třetí typ investorů může přilákat fakt, že se snažíme investovat do rekonstrukcí a modernizací.“

Nebourat a nezabírat nová místa

Developerské projekty, do kterých mohou zájemci přes platformu sype.to investovat, se ve velké míře věnují obnově chátrajících nebo technicky zastaralých budov. Cílem je nestavět na zelené louce, ale oživovat objekty, které už kdysi fungovaly. Platforma zatím nabízí jen projekty ze své vlastní skupiny, ráda by ale nabídku rozšířila i o další, podobně laděné. „Investice do developerských projektů mají tu výhodu, že jsou stabilnější. Jsou zajištěné danou nemovitostí a mívají jasně daný úrok na jasně danou dobu. My se to ale snažíme posunout ještě o kousek dál a soustředit se právě na rekonstrukce místo na novou výstavbu. Přijde nám to smysluplnější a máme na to pozitivní ohlasy i od investorů,“ konstatuje Petr Rys.

Jaké jsou další výhody investování se sype.to?

Výnos 10 až 12 %. („Ten tu ale nebude napořád vzhledem k predikovanému snižování úrokové sazby. Zatím ale je,“ dodává Petr Rys.)

Možnost investovat již od 500 Kč – pravidelně nebo jednorázově.

Investujete bez prostředníka, online a bez nutnosti hlubších znalostí o investování.

