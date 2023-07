Studovat s handicapem? V současné době to není v tuzemsku problém

České vysoké školy se handicapovaných studentů nebojí

Ať už se jedná o tradiční „velké“ univerzity nebo o menší soukromé školy, může si i handicapovaný student volit své působiště dle individuálních preferencí.

Tuzemské školy jsou již na studenty se zdravotním omezením připraveny poměrně dobře. Statistiky uvádějí až 78 % škol s bezbariérovým přístupem. Jaké jsou konkrétní podmínky, za nichž lze s handicapem studovat?

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. se v s současné době řadí mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice.

Známá je svým studijním programem Škola bez bariér. V jeho rámci si student může požádat na celou dobu studia o stipendium. Studující si má možnost nárokovat prominutí až 90 % školného na celou dobu studia.

Samotná škola se prezentuje jako plně bezbariérová. V současné době taktéž umožňuje plnohodnotné prezenční studium, případně kombinovanou formu.

Evropská akademie vzdělávání

Evropská akademie vzdělávání SE představuje moderní vzdělávací instituci zaměřenou na poskytování vzdělávání na úrovni středního odborného školství i VŠ.

Pro studenty s handicapem je připraveno stipendium, které může být přiznáno až do výše 70 % celkové ceny školného. Stejně tak mohou studenti v případě zájmu využít i klasický splátkový kalendář.

Také tato škola fyzické bariéry ve velké míře odstranila. A to jednoduše díky tomu, že studium probíhá online. Handicapovaní studenti si tak mohou výuku přizpůsobit i momentálním výkyvům zdravotního stavu.

Masarykova univerzita

Co se týče tradičních univerzit, nejvstřícnějším přístupem se pyšní brněnská Masarykova univerzita. Studují zde především studenti handicapovaní zrakově, celkově ale univerzita nabízí zázemí více než 450 studentům se zdravotním postižením.

Samozřejmostí je bezbariérový vstup do nově postavených nebo rekonstruovaných budov. Problematický zůstává přístup do historických objektů, nicméně intenzivní úsilí, které by mělo umožnit studium co nejširšímu okruhu zájemců, stále pokračuje.

Univerzita aktivně chystá zpřístupňování studia pro různé typy handicapů. V plánu je tak mimo jiné i úprava dalších studijních materiálů jako je převádění učebních textů do mluveného slova či úprava počítačových programů.

Univerzita podle mého výběru

Vybrat si může student samozřejmě podle vlastního vkusu. Existuje několik portálů, které prezentují vysoké školy jako například asociaceMBA.cz nebo ACMAEOS.org -Accreditation, certification and membership associations of educational organizations and schools, která navíc prověřuje kvalitu studijních programů a škol samotných.