Startupové společnosti rostou většinou rychleji a vy musíte být hbitější

Její know-how se opírá o globální marketing a prodej v oblasti B2B SaaS. Přivedla na nové trhy řadu softwarových společností, integruje akvizice a řídí exponenciální růst se zaměřením na ziskovost prostřednictvím obchodních transformací.

Co pro Vás znamená marketing?

Marketing je základním stavebním kamenem pro úspěšnou reklamní strategii každé firmy, která se rozhodne vydat se na trh a pro mě je fascinující komplexní disciplínou. Jen úzká a systematická spolupráce napříč týmy marketingu, prodeje a produktu zaručí dlouhodobý úspěch, protože nabídka, trh a zákazníci se v marketingu prolínají. Díky digitálnímu marketingu můžeme naše strategie stavět na přesných datech a kreativa je hra, která pomáhá zaujmout. Abych byla konkrétní. Díky datům dnes přesně víme, komu a přes jaký kanál produkt/službu nabízíme a postavíme tak celou kreativu na míru. Před 30 lety jsme pálili lehce „na slepo“ a kreativa byla to hlavní, co zaujalo. Digitální marketing všechno změnil, a to je výzva.

Proč by měli mít podle vás zaměstnanci povědomí o zákaznické zkušenosti?

Zákaznická zkušenost má jistým způsobem vliv na každého ve firmě, i když si to občas neuvědomujeme. A neplatí to jen pro ty, kteří mají denní kontakt s klientem. Zákaznická zkušenost je něco, co se prolíná celou firmou. Když se vyvíjí nový produkt, launchuje na trh, nebo inovuje, tak všechna oddělení musí mít na očích pouze zákazníka a jeho potřeby. Mnoho studií ukázalo, že spojení mezi zaměstnanci a zákazníky není pouhým pocitem. Zaměstnanci, kteří jsou motivovaní, se daleko raději zapojují do zlepšování zákaznické zkušenosti, a to vede ke všeobecně lepším výsledkům.

Jaké největší výhody spatřujete ve spolupráci se start-upy vs. zavedené silné globální značky?

Startupové společnosti většinou rostou rychleji, což znamená, že musíte být hbitější, abyste se adaptovali na stále měnící se prostředí a celkový kontext. Větší důraz je kladen na budování. Zejména po prvních rychle rostoucích fázích musí být proces stále strukturován tak, aby společnost svoji pozici stabilizovala a neustále se zlepšovala. Pokud se tohle povede, má start-up našlápnuto na úspěšnou budoucnost.

Co vás na Mantě nadchlo natolik, že jste řekla „ano“?

Prvním faktorem, který mě nadchl, bylo rozkročení Manty mezi Evropu a Severní Ameriku a touha uspět globálně. Je mi to blízké díky mým Evropským kořenům i předchozím zkušenostem s budováním a růstem společností, které chtějí uspět na globálním trhu. Kromě toho se Manta nachází ve vzrušujícím období – ve fázi růstu, což je pro mě také velmi přitažlivé. A nejvíce vyčnívali zaměstnanci. Je to výjimečný tým lidí s know-how, motivací a neskutečnou energií a nadšením pro práci s daty a já jsem hrdá, že jsem jeho součástí.

Jaké jsou vaše vize v Mantě?

Společnosti si stále více uvědomují, že data jsou základním kamenem jejich dlouhodobého úspěchu, životaschopnosti a podmínkou úspěšné expanze. Efektivní správa a využití dat mohou výrazně pomoci jejich úkonům, což podpoří efektivitu a profitabilitu.

Protože Manta poskytuje unikátní řešení pro společnosti fungující v komplexním prostředí, očekávám rychlý a trvalý rozvoj a expanzi.