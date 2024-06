Spolupráce s energetickými společnostmi v oblasti prodeje nadvýroby solární energie

Prodej nadvýroby solární energie – jakými pravidly se řídí ?

Uživatelé fotovoltaických systémů nainstalovaných po 1. dubnu 2022 mohou dále prodávat nadvýrobu vygenerované energie do rozvodných sítí na principu net billingu. Probíhá to takto:

solární energie vyrobená pomocí panel ů napájí soustavu v budově,

ů napájí soustavu v budově, nadvýroba proudu, která nen í v danou chvíli potřeba, je odvádě na do s ítě,

í v danou chvíli potřeba, je odvádě ítě, energetická společnost, s níž má samospotřebitel podepsanou smlouvu, platí za přenesenou energii a peníze př ich ázejí na účet formou vkladu,

ázejí na účet formou vkladu, prostředky z dalšího prodeje proudu kryjí vystavené účty za elektrickou energii.

Všechny nevyužité peníze se převádějí do dalšího zúčtovacího období. Na konci roku samospotřebitel zúčtuje s energetickou společností, s níž spolupracuje. Pokud na jeho účtu stále zůstávají nějaké prostředky, může si nechat vyplatit 20 % z nich.

Uživatelé systémů namontovaných před 1. dubnem 2022 vyúčtovávají prodej nadvýroby, kterou umožnila vygenerovat solární energie, s energetickými společnostmi na principunet meteringu. Také se mu říká systém slev. Tento systém spočívá v možnosti odebrat ze sítě převedenou nadvýrobu energie tehdy, když je potřeba.

Co se změní v pravidlech pro další prodej nadvýroby elektrick é energie?

Do července 2024 probíhá prodej na základě průměrné měsíční ceny proudu. V dubnu tato sazba činila 253,69 PLN/MWh (0,2536 PLN / 1 kWh). Pro samospotřebitele je to samé, jako když v dubnu 2024 po přenesení 1 000 kWh nadvýroby vygenerovaného proudu do sítě dostane na účet 253,69 PLN.

Změna, která začne platit už počátkem července, se týká způsobu naúčtování ceny dále prodávané energie. Energetické společnosti začnou používat hodinové sazby. Je tato úprava pro uživatele fotovoltaických systémů výhodná? Ano, protože budou moci spravovat energii efektivněji. Ceny se budou měnit v průběhu dne, a to umožní nakupovat a prodávat proud za nejvýhodnější sazby. Tento způsob má za cíl vybídnout více osob k tomu, aby využívaly obnovitelný zdroj, kterým je solární energie.

Prodej nadvýroby energie – shrnutí

Uživatelé fotovoltaických systémů mohou dále prodat nadvýrobu energie podle platných pravidel. To, do kterého systému spadají, závisí na datu, kdy se rozhodli namontovat panely. Net metering je výhodné řešení umožňující odebrat ze sítě stejně tolik energie, kolik jí bylo do sítě přeneseno. Tuto možnost mohou využít pouze uživatelé instalací namontovaných před 1. dubnem 2022. Pro ostatní platí princip net billingu. Od července 2024 budou zúčtovávat energii na základě jejích nikoli průměrných, ale hodinových sazeb.