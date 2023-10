Spolupráce jako základní filozofie: nové pojetí kanceláře

Zlepšení schopnosti týmu spolupracovat může vést k lepší komunikaci mezi kolegy, zvýšení produktivity a posílení angažovanosti zaměstnanců. Vytvoření prostředí, které klade důraz na komunikaci, je zároveň nutností v souvislosti se snahami podporovat myšlenkovou rozmanitost vytvářením multifunkčních týmů složených z pracovníků z různých částí podniku.

Studie ukazují, že mnoho lidí se vrací do kanceláří alespoň na část doby. IDC uvádí, že ve 41 % podniků v regionu EMEA dnes pracují zaměstnanci z kanceláře tři nebo více dní v týdnu. Skutečnost je ovšem taková, že mnoho interakcí mezi kolegy bude mít i nadále hybridní povahu. To znamená, že by manažeři měli zvážit investice do správného uspořádání a technologií, které zaměstnancům usnadní práci a podpoří jejich růst, ať už pracují kdekoli.

Jaké jsou tedy nejnovější technologie, které pomáhají zavádět moderní modely práce? A jak mohou podniky zajistit, aby zvolily správnou technologii pro posílení spolupráce?

Zvažte kapacitu firemních prostor a potřebu pracovních míst

Mnoho podniků začalo investovat do změny uspořádání pracovišť, aby lépe využily prostory, které mají k dispozici. Podle IDC bude celosvětově 55 % podniků v roce 2024 k novému uspořádání svých kanceláří využívat nástroje pro plánování pracovních míst.

Zamyšlení nad tím, jak jsou kancelářské prostory reálně využívány, může napovědět, jak je uspořádat lépe. Spolupráci lze například podpořit zajištěním většího počtu strategicky umístěných elektrických zásuvek, monitorů a datových portů v místech, kde se zaměstnanci obvykle scházejí k jednání. Možnost připojit zařízení, přehledně zobrazovat informace a zajistit, že všichni členové týmu budou slyšet stejně dobře, je důležité zejména pro hybridní týmy, aby těm, kteří pracují jinde, nic důležitého neuniklo například kvůli vybité baterii.

Dalším klíčovým faktorem pro zajištění produktivní interakce v hybridních týmech je dostupnost univerzálního připojení v kancelářských prostorách. Společnost IDC předpovídá, že do roku 2025 bude 65 % z 2000 největších firem na světě u všech svých zaměstnanců považovat přítomnost online za rovnocennou s fyzickou přítomností, což signalizuje, že hybridní modely budou nadále zásadním způsobem ovlivňovat podobu spolupráce.

To znamená, že místnosti by měly být uspořádány s ohledem na hybridní interakce a vybavené technickými řešeními, která poskytují maximálně kvalitní přenos audia a videa a pokročilé komponování obrazu. To může pomoci přiblížit praktičnost a komfort u hybridních interakcí osobnímu jednání.

Investice do správného hardwaru a periferních zařízení

Pracovní prostory by také měly být budovány s ohledem na různé technologické potřeby nebo typy uživatelů. Pokud se mají například setkávat kolegové z různých oddělení, zvažte, jaké nástroje mohou potřebovat, budou-li spolupracovat ve stejném prostoru. Jaký hardware a periferní zařízení jim mohou práci usnadnit?

Pokud pracovníci potřebují být produktivní v několika různých prostředích, například prodejní týmy, které jsou často na cestách, je nesmírně důležité, jaké vybavení mají k dispozici. Zaměstnanci potřebují lehká a výkonná zařízení, která lze snadno přenášet, ale která mají dostatečnou kapacitu pro plnou pracovní zátěž bez ohledu na místo. Jejich zařízení musí být kompaktní, odolná, s dostatečně velkým úložištěm, porty a výkonnými procesory pro provoz různých pracovních úloh současně.

Správná zařízení jsou však jen první krok. Bez ohledu na místo výkonu práce by podniky měly zvážit celý ekosystém – včetně softwaru, monitorů a periferních zařízení, jako je klávesnice, myš nebo náhlavní souprava. To vše společně může výrazně zvýšit produktivitu a zefektivnit spolupráci.

Služby a software

V neposlední řadě může zavedení nejnovějších nástrojů zvýšit produktivitu a dále usnadnit spolupráci v týmech a mezi týmy. Generativní umělá inteligence může například přinášet větší užitek, pracuje-li s daty generovanými v celém podniku, a pomáhat tak při rozhodování. Analýza spolupráce může posloužit k pochopení trendů v komunikaci a k odhalení problémů s produktivitou. Očekává se také, že pokročilá videokonferenční řešení, stejně jako technologie AR/VR a umělá inteligence, zvýší efektivitu tím, že vnesou změny do zavedených způsobů plnění pracovních úkolů. Například školení poskytované prostřednictvím AR/VR může být poutavější a pro koncového uživatele i firmu efektivnější.

Jednou z překážek, s nimiž se některé podniky mohou potýkat, je kapitál, který by jim umožnil investovat do nejnovějších technologií. Díky novým modelům financování na základě skutečné spotřeby a poskytování IT prostředků formou služby, jako je Dell APEX PCaaS, však mohou podniky zjednodušit své IT a nasadit nejnovější klientské technologie s předvídatelnými náklady a zároveň uvolnit kapitál na investice do moderních služeb pro zaměstnance. Stejně tak využití výhod řešení, jako je plně integrovaná komplexní správa životního cyklu klientských zařízení od různých dodavatelů, může ulevit od nutnosti vybavovat pracovní sílu, která klade stále komplikovanější nároky na hardware.

Nezáleží na tom, zda se jedná o nadnárodní korporaci, malou začínající firmu, neziskovou organizaci nebo jakýkoli jiný typ subjektu – schopnost zaměstnanců efektivně spolupracovat může představovat konkurenční výhodu, kterou potřebuje k rozvoji a růstu. Rozhodnutí investovat do lepší spolupráce je více než technická otázka – je to strategický krok, který může ovlivnit celkové směřování organizace.

Kanceláře a technologie budoucnosti by se měly soustředit na podporu spolupráce a akceschopnosti, přičemž technologická infrastruktura by měla umožňovat příjemnou, efektivní a produktivní práci v různých pracovních prostředích a bezproblémový přechod mezi nimi. Podniky, které uplatňují přístup zaměřený na lidi a skutečně chápou, jaké prostředky jejich zaměstnanci potřebují, aby mohli efektivně vykonávat svou práci, rychle poznají výhody, které přináší spokojenější, produktivnější a inovativnější pracovní síla.

Jean-Guillaume Pons, Senior Vice President General Manager pro CSG v regionu EMEA, Dell Technologies

