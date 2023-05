Rozjeďte svůj LinkedIn pro obchod, HR i budování brandu

Čím dál dynamičtěji se vyvíjí i trendy v obsahu a co fungovalo včera, nemusí nefungovat dnes. Na dalším MARKETING MEETING na téma LinkedIn pro HR, byznys i marketing si ukážeme, jak tyto trendy uchopit a v jakém algoritmu se chovají. Přijďte se inspirovat, jak oslovit ty správné kandidáty na pohovor, získat díky LinkedInu nové obchodní jednání, jak budovat osobní či firemní brand a nabýt skutečného vlivu na trhu ve vašem segmentu.

Sejdeme se online 20. června.

Čekají vás tyto přednášející se svými tématy:

Budování osobního i firemního brandu

Jak udělat ze svých zaměstnanců přirozené ambasadory a leadery v oblasti jejich expertízy? Jak dostat na LinkedIn vašeho CEO a k čemu to bude vám i jemu? A co dalšího můžete na této síti zažít? To vám prozradí influencer a expert na LinkedIn Adam Zbiejczuk z Influencer.cz.

Aktuální trendy v obsahu na LinkedIn

Abyste na LinkedIn získali vliv a obsah vám generoval leady, je důležité sledovat nové trendy v tvorbě obsahu. Jaké formáty se aktuálně těší přízni uživatelů nejen u nás, ale i ve světě se dozvíte v přednášce copywriterky Radky Legerské.

Využití LinkedInu v HR

Jak můžete díky LinkedInu najít, přilákat a oslovit ty správné lidi k vám do firmy a jak systematicky pracovat s LinkedInem tak, aby k vám lidé sami přicházeli, je téma pro Anetu Kořínkovou z GoodCall.

Obchod, nábor a vliv díky LinkedIn

Sergej Pavljuk ze StoryMatters.online představí konkrétní příběhy různorodých společností, které přišly s jasným zadáním: zajistěte nám prostřednictvím LinkedIn obchodní jednání. Sežeňte nám relevantní kandidáty na pohovor. A to nejtěžší: zajistěte nám skutečný vliv na trhu. Těšte se na praktické case study a čísla.

Jak budovat tým interních ambasadorů

Světem velkých značek hýbou influenceři – ambasadoři značek. Ti jsou ale stále jen externí samolepkou na tváři firmy. Lucie Zitterbartová (Lucky Citron) pomáhá firmám budovat interní týmy autentických ambasadorů. Jak, to uvidíte na praktických ukázkách.

Jak to vidí CEO

Linkedin je o autenticitě a zvolených tématech. Ředitel rodinné firmy SIKO koupelny & kuchyně Tomáš Vala je na této profesní síti velmi aktivní a podělí se s vámi o tipy, co zrovna jemu nejlépe funguje. Velký prostor pak bude i pro odpovědi na vaše otázky.

Přijďte si pro dávku inspirace a zjistěte, jak „refreshnout“ svůj obsah na LinkedIn na online MARKETING MEETING 20. června. Zaregistrovat se můžete na stránkách akce, kde najdete kompletní program, stejně jako profily našich řečníků.

Partnerem akce je Dobrý web a mediálním partnerem MediaGuru.cz. Organizátorem je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.