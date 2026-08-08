Pronájem kanceláří Praha dnes stojí víc, než firmy čekají

Ceny za kanceláře k pronájmu Praha rozděluje do tří pásem
Nejvyšší sazby drží samotné centrum, kde nájemné vychází kolem 30 eur za metr čtvereční měsíčně. Širší centrum se pohybuje mezi 21 a 22 eury a okrajové části města nabízejí sazby 16 až 17 eur. Zájemci, kteří sledují kanceláře k pronájmu Praha a okolí delší dobu, potvrzují, že rozdíl mezi lokalitami může u větší firmy znamenat statisíce korun ročně. Právě proto se vyplatí porovnávat pronájem kanceláří v Praze podle celkových nákladů, nikoli jen podle základní sazby v inzerátu.
Kancelářské prostory Praha prodražují skryté položky
K nájemnému se vždy připočítávají servisní poplatky, obvykle 120 až 180 korun za metr čtvereční. „Firmy, které poptávají kancelářské prostory v Praze, navíc často netuší, že platí i za plochy mimo vlastní kancelář. Nejčastěji klienty překvapí, že neplatí jen za svoji kancelář,“ vysvětluje Richard Chupáč ze společnosti Prague Offices Solutions, která firmám pomáhá s hledáním kanceláří už od roku 2001. K pronajaté ploše se podle něj připočítává i podíl na chodbách a recepci, čemuž se říká Add-on faktor, a nájem se navíc každý rok automaticky zvyšuje o inflaci. Kdo s tím nepočítá, má rozpočet špatně nastavený od začátku. Poptávka po spojení kancelářské prostory Praha proto v posledních letech míří stále častěji k odborníkům, kteří dokážou celkovou cenu spočítat dopředu.
Pronájem kancelářských prostor Praha vyžaduje časovou rezervu
Podcenění harmonogramu patří k nejdražším chybám vůbec. „Firmy si často myslí, že přestěhovat kancelář je otázka pár týdnů,“ upozorňuje Richard Chupáč. U firmy s dvaceti a více zaměstnanci jde ale o proces na několik měsíců, a když se prostory kompletně přestavují, klidně i na rok. Kdo začne hledat pozdě, platí dvoje nájmy, protože se nestihl vyvázat ze staré smlouvy. Správně načasovaný pronájem kancelářských prostor Praha tak začíná ideálně rok před koncem stávající smlouvy, u větších firem ještě dříve.
Pronájem kanceláří v Praze nabízí prostor pro vyjednávání
Dobrá zpráva na závěr zní, že málokterá nabídka je konečná. Běžně lze získat několik měsíců nájmu zdarma či příspěvek majitele na úpravy prostor a vybavení. Zkušený makléř navíc zná konkrétní budovy a ví, co má zaplatit majitel a co už jde z rozpočtu nájemce. Před samotným jednáním pomůže i kalkulačka nákladů na kancelář, díky které si firma ověří, kolik ji bude nové sídlo skutečně stát. Do rozpočtu je vhodné promítnout také budoucí růst týmu, protože pronájem kanceláří Praha řeší nejhůře ten, kdo si vezme příliš malé či naopak zbytečně velké prostory a za dva roky hledá znovu. Společnost Prague Offices Solutions proto klientům doporučuje plánovat kapacitu s výhledem na celou délku smlouvy.