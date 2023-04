Pronájem bytu bez starostí a s garancí stálého nájemného

Zkuste pronajímání optimalizovat. Získejte více peněz a ušetřete svůj čas. Poradíme, jak na to.

Jakým způsobem můžete byt pronajímat?

Jestliže máte investiční byt nebo jste jej získali třeba v dědictví, měli byste ho umět správně pronajmout. Z bytu byste měli mít maximální zisk s minimálními náklady. Existuje několik možností, jak můžete svůj byt pronajímat. Je potřeba si vybrat takovou, díky které získáte pravidelné nájemné, spolehlivé nájemníky a další výhody, jež vám pronájem usnadní. Jak svůj byt pronajmout?

Pronájem bytu realitní kanceláří

Pro toto řešení se rozhodují ti, kteří se nechtějí starat o papírování a hledání nájemníka. Nevadí jim přitom zaplacení provize a nižší nájemné než v případě pronájmu bez realitky. Jaké výhody a nevýhody s sebou tento způsob pronájmu nese?

+ Nehledáte nájemníka – realitní kancelář najde nejvhodnější kandidáty, které předem prověří. Tak předchází obsazení bytu neplatiči.

+ Neřešíte smlouvy – realitní kancelář se postará o potřebné smlouvy a listiny, takže nehledáte a neplatíte právníka.

– Platíte provizi – realitní kancelář si za své služby bere provizi obvykle ve výši jednoho nájmu. Ten platí buď pronajímatel, nebo nájemce nebo oba. Je potřeba si ve smlouvě pohlídat, jak je to s vrácením provize. Někdy si realitní kanceláře provizi nechávají, i když do bytu nenajdou nájemníka.

– Pozor na další poplatky – realitky si mohou účtovat další nesmyslné poplatky, mezi které patří třeba prodloužení nájemní smlouvy nebo poplatky za předložení vyúčtování služeb. Dejte si na ně ve smlouvě pozor.

– Hlídejte si poskytované služby – realitce platíte nejen za to, že najde nájemníka, ale tak za to, že váš byt správně inzeruje a dělá mu atraktivní marketing. Dále by měla obstarat stavebně technickou dokumentaci, posoudit stav nemovitosti nebo navrhnout ceny nájemného. Pohlídejte si, aby všechny služby byly uvedeny ve smlouvě a realitka je skutečně plnila.

Pronájem bytu bez realitky

Řada lidí se rozhodne byt pronajímat na vlastní pěst. Líbí se jim vidina zisku, o který se nemusí s nikým dělit. Jenže nic není zadarmo, a tak se musíte připravit na řadu povinností, které vás při pronájmu bez pomoci čekají.

Co všechno budete mít na starosti?

Nafocení nemovitosti,

vytvoření inzerátu,

samotnou inzerci včetně výběru inzertních míst (offline i online),

komunikaci se zájemci,

prohlídky bytu se zájemci,

prověření potenciálních nájemníků,

sepsání potřebných smluv a dokumentů,

péči o nájemníka i stav bytu.

S pronájmem bytu na vlastní pěst se pojí celá řada povinností. Autor: Unsplash.com

Jaké výhody a nevýhody vám tento způsob pronájmu přinese?

+ Celá částka za pronájem je pouze vaše.

+ Pokud najdete solidního nájemníka, budete mít minimum práce s údržbou bytu.

+ U solidního nájemníka se můžete těšit z dlouhodobého bezproblémového pronájmu, a tím pádem i příjmu.

– Pokud zájemce důkladně neprověříte, může se z něj vyklubat neplatič.

– Můžete narazit na nájemníka, který se k bytu nebude chovat šetrně.

– Musíte být neustále na příjmu a řešit veškeré nájemníkovi požadavky a dotazy.

– Musíte chodit na pravidelné kontroly a podle zákona spravovat byt.

– Musíte řešit hledání nového nájemníka, pokud se původní rozhodně odstěhovat.

Pronájem přes společnost poskytující garantovaný nájem

Svůj byt pronajmete správcovské společnosti, která se stane vaším ideálním nájemníkem. Takovou společností je například Stálý nájem. Uzavřete mezi sebou nájemní smlouvu a Stálý nájem do vašeho bytu následně najde nejvhodnější podnájemníky.

Pravidelné nájemné vám platí Stálý nájem, a to i v případě, že je byt prázdný, nebo podnájemník nezaplatil. Stálý nájem se o váš byt kompletně postará. Vyřeší nafocení bytu, inzerci, komunikaci se zájemci, prohlídky bytu, prověření nájemníků, odborné sepsání smluv, pojištění, přepisy energií, stav bytu a v případě potřeby obsazení bytu novým nájemníkem.

Jaké jsou výhody a nevýhody pronájmu tímto způsobem?

+ Žádné starosti,

+ pravidelné nájemné,

+ nájem i v případě neobsazeného bytu,

+ předání bytu zpět v původním stavu,

– nižší nájemné v porovnání s pronájmem na vlastní pěst, ale vyšší v porovnání s pronájmem přes realitku.

Jak funguje pronájem přes společnost garantující pravidelný nájem?

Pokud se rozhodnete svůj byt pronajímat přes správcovskou firmu Stálý nájem, získáte ideálního nájemníka. Stálý nájem si od vás byt pronajme a následně do něj najde takové podnájemníky, které si přejete. Postará se o veškerou agendu, která se s pronájmem bytu pojí. Co všechno díky ní získáte?

Garantované nájemné – peníze máte na účtu i v případě, že je byt prázdný, nebo podnájemník nezaplatil.

– peníze máte na účtu i v případě, že je byt prázdný, nebo podnájemník nezaplatil. Perfektně sepsané smlouvy – veškeré smlouvy a potřebnou dokumentaci tvoří tým odborníků, který má přehled o nejnovějších legislativních úpravách.

– veškeré smlouvy a potřebnou dokumentaci tvoří tým odborníků, který má přehled o nejnovějších legislativních úpravách. Spolehlivého obyvatele bytu – Stálý nájem má propracovaný postup pro výběr nejvhodnějších podnájemníků. Zájemce, který odpovídá vašim požadavkům, si prověří v nejrůznějších rejstřících a požaduje po něm doložení potřebných smluv a dokladů, čímž minimalizuje riziko obsazení bytu problémovým podnájemníkem nebo neplatičem. Pokud bude s podnájemníkem problém, ukončí s ním smlouvu a do bytu najde jiného obyvatele.

– Stálý nájem má propracovaný postup pro výběr nejvhodnějších podnájemníků. Zájemce, který odpovídá vašim požadavkům, si prověří v nejrůznějších rejstřících a požaduje po něm doložení potřebných smluv a dokladů, čímž minimalizuje riziko obsazení bytu problémovým podnájemníkem nebo neplatičem. Pokud bude s podnájemníkem problém, ukončí s ním smlouvu a do bytu najde jiného obyvatele. Garanci stavu bytu – správcovská firma pravidelně kontroluje stav bytu a instruuje podnájemníky, jak se o byt starat. Pravidelně vám posílá informace o tom, jak byt vypadá. V případě potřeb zařídí drobnější opravy, ale ty větší zkonzultuje s vámi. Po odchodu nájemníka byt připraví na příchod nového. V případě ukončení spolupráce vám byt předá v původním stavu.

– správcovská firma pravidelně kontroluje stav bytu a instruuje podnájemníky, jak se o byt starat. Pravidelně vám posílá informace o tom, jak byt vypadá. V případě potřeb zařídí drobnější opravy, ale ty větší zkonzultuje s vámi. Po odchodu nájemníka byt připraví na příchod nového. V případě ukončení spolupráce vám byt předá v původním stavu. Profesionální inzerci bytu – pracovníci byt profesionálně nafotí a celý inzerát koncipují tak, aby vynikal mezi ostatními. Byt inzerují na nejnavštěvovanějších a nejrelevantnějších inzertních portálech.

– pracovníci byt profesionálně nafotí a celý inzerát koncipují tak, aby vynikal mezi ostatními. Byt inzerují na nejnavštěvovanějších a nejrelevantnějších inzertních portálech. Vyřešení neplatičů – pokud se z podnájemníka vyklube neplatič, nemusíte se bát o své nájemné. Stálý nájem vám garantuje nájem za jakýchkoliv okolností. Nezaplacený nájem si s podnájemníkem vyřeší po vlastní ose.

– pokud se z podnájemníka vyklube neplatič, nemusíte se bát o své nájemné. Stálý nájem vám garantuje nájem za jakýchkoliv okolností. Nezaplacený nájem si s podnájemníkem vyřeší po vlastní ose. Férový přístup a transparentní jednání – společnost si zakládá na otevřenosti a férovém přístupu. Vždy se snaží svým klientům vyjít maximálně vstříc. Veškeré informace vysvětluje srozumitelně, protože ví, že vzájemná důvěra je klíčová.

Při pronájmu přes správcovskou společnost si jen kontrolujete nájemné. Autor: Unsplash.com

Pronájem přes správcovskou společnost je výhodný i pro podnájemníky. Ti vědí, že jednají s důvěryhodným prostředníkem, který je jim vždy k dispozici. Je flexibilní a vyřeší jakékoliv požadavky, kdykoliv je potřeba.

Co zvážit při výběru správcovské společnosti?

Pokud se rozhodnete svůj byt svěřit do péče správcovské společnosti, měli byste vědět, podle čeho ji vybírat.

Nejdůležitější je rozhodně historie a jméno společnosti. Je lepší vsadit na firmu s dlouholetou tradicí v oboru realit a pronájmů. Tak máte jistotu, že společnost dokáže reagovat na změny i na překážky, které s sebou pronajímání přináší. O důvěryhodnosti se můžete přesvědčit i z recenzí samotných klientů společnosti.

O spolehlivosti vybrané firmy hodně napoví kvalita a rozsah služeb. Zajímejte se, co všechno vám společnost nabízí a jakými způsoby s klienty komunikuje. Výhodou je, pokud má poskytovatel vlastní technologie a propracované postupy v oblasti pronajímání bytů.

Proč svůj byt svěřit do péče společnosti garantující pravidelný nájem?

Výhody a nevýhody pronájmu u realitní kanceláře a pronájmu na vlastní pěst v porovnání se správcovskou společností.

Výhody správcovská společnost vs. realitní kancelář:

Neplatíte vysoké provize,

vyřeší problémové nájemníky,

do bytu najde po odstěhování původních nájemníků nové podnájemníky,

zajistí pojištění a přepisy energií.

Nevýhody správcovská společnost vs. realitní kancelář:

Váš byt se pronajímá třetí straně.

Výhody správcovská společnost vs. pronájem na vlastní pěst:

Kompletní péče o byt,

garantované nájemné i v případě prázdného bytu,

zařízení pojištění a potřebné dokumentace,

sestavení inzerátu a komunikace se zájemci,

profesionální prověření zájemců,

péče o stav bytu,

zařízení potřebných oprav.

Nevýhody správcovská společnost vs. pronájem na vlastní pěst:

Nájemné, ze kterého jde procentuální podíl správcovské společnosti.

Jak optimalizovat příjem z pronájmu?

Pokud chcete mít ze svého bytu co nejvyšší zisk, je potřeba nastavit optimální cenu nájemného. Vyzkoušejte kalkulačku nájemného, která vám spočítá, kolik můžete ušetřit s pronájmem přes správcovskou společnost. Stačí jen zadat, za kolik chcete svůj byt pronajmout a na kolik korun si ceníte svůj čas. Tak zjistíte, kolik na pronájmu vyděláte, pokud budete pronajímat na vlastní pěst, nebo svůj byt svěříte odborníkům na reality.

Naučte se pronajímat chytře a s vyšším ziskem. Stálý nájem se o byt i pronájem postará za vás. Vy získáte maximální možné nájemné, jistotu, a navíc ušetříte svůj čas i peníze.