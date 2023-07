Přípravy na Let It Roll 2023 vrcholí, festival oznamuje kompletní lineup a další informace!

Léto je v plném proudu a s ním i festivalová sezóna! Známé tak už kompletní sestavu jmen, která letos v termínu od 3. do 5. srpna vystoupí na milovickém letišti v rámci největšího drum & bassového festivalu světa, Let It Roll. V letošním roce na něm vystoupí více než 240 umělců, z toho více než 150 zahraničních jmen, což je nejvíc v celé historii festivalu.