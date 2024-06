Poraďte si s odhadem ceny pro okamžitý výkup nemovitosti

Odhad ceny bytu nebo domu je zásadní

Odhad ceny nemovitosti je přesné určení tržní ceny nemovitosti. Bez toho se neobejdete při nákupu nebo prodeji domu, bytu nebo pozemku, u dědického řízení, rozvodu i třeba právě při okamžitém výkupu nemovitosti. Pokud totiž určíte cenu špatně, na obchodu můžete prodělat nebo nebude řešení ani trochu spravedlivé.

Proč je odhad ceny zásadní právě u okamžitého výkupu nemovitosti?

Okamžitý výkup nemovitosti je služba, díky které od vás firma okamžitě vykoupí váš dům, byt nebo pozemek, přičemž peníze máte zpravidla již do několika desítek hodin na účtu. Zároveň vám firma pomůže často i se všemi právními a administrativními výzvami. Rychle totiž obvykle nepotřebujete prodat bezdůvodně, ale třeba kvůli hrozící exekuci, dražbě apod. Více jsme o výkupu psali již ve článku Kompletní průvodce rychlým výkupem nemovitosti

Nic ale samozřejmě není zadarmo. Rychlost i pomoc s právními i administrativními problémy je vyvážena nižší výkupní cenou. Jenže často se může stát, že firma, aby vás nalákala, slíbí, že nemovitost vykoupí třeba i za 90 % tržní ceny. To se ale zpravidla rovná zázraku. Aby pak svůj slib dodržela, tak tržní cenu vaší nemovitosti podhodnotí, a proto vám nakonec bude schopna nabídnout 90 % z ní. Co na tom, že to je ve skutečnosti třeba jen 65 %. Obranou proti tomu je právě správný odhad ceny pro okamžitý výkup nemovitosti. Jak na něj?

Jak na přesný odhad ceny pro okamžitý výkup nemovitosti?

Každý nejspíš intuitivně sáhne po inzertních portálech a porovná svou nemovitost s nemovitostmi a cenami, které jsou tam nabízené. To je ale chyba. U inzerátu nepoznáte, jak dlouho tam je a jaký je o nemovitost v něm zájem, popř. za kolik majitel nakonec nemovitost prodal. Snadno tak můžete chybovat a zvolit buď příliš vysokou cenu a neprodat, nebo nízkou a prodělat.

Je třeba vycházet z reálných cen na prodejních smlouvách, které naleznete v katastru nemovitostí, cenových mapách nebo v databázích realitních makléřů. Jenže problém těchto cen je ten, že i ony jsou pouze orientační. Cena nemovitosti se odvíjí od mnoha faktorů. Nepatří sem jen výměra a lokace, ale také zateplení, stáří, dispozice, orientace, materiál, patro, občanská vybavenost v okolí apod. Kvůli tomu se může cena dvou podobných nemovitostí ve stejné ulici lišit klidně i o milióny (více v článku Jak na přesný odhad ceny nemovitosti). Odhad proto není snadný. Jak ho řešit?

Objednejte si na odhad ceny odhadce

Existují tři druhy odhadců, se kterými se můžete setkat. Jsou to soudní znalec, bankovní odhadce a soukromý odhadce, obvykle realitní makléř. Přičemž soudní znalec je nejdražší a nejpřesnější a je vhodný zejména pro rozvody, exekuce a soudní majetkové pře. Naproti tomu bankovní odhadce je vhodný jen pro odhady ceny při sjednávání hypotéky a je obvykle zdarma – pošle ho k vám sama banka. Ani jeden z nich není vhodný pro výkup.

Odhad ceny nemovitosti pro okamžitý výkup nemovitosti

Správnou volbou je soukromý odhadce. Je levnější než soudní odhadce, ale dostatečně přesný pro odhad ceny kupované nebo prodávané nemovitosti, popř. pro výkup. Právě toho byste si tedy měli zvolit.

