Podceňované úsporné opatření: Automatizace

Topení s otevřenými okny, přetápění, zapnuté radiátory v místnostech, kde nikdo není… Úsporám překáží spousta věcí. Jako řešení je často přehlížena automatizace, přitom bez ní jsou další úsporná opatření poloviční. Lze ji získat rychle, prakticky bez omezení provozu a investice se brzy vrátí.

Zatímco v loni v lednu se cena za kWh elektřiny pohybovala nad 1 korunou, letos v srpnu v jeden moment dokonce přeskočila hranici 20 korun. I plyn zaznamenal v tomto období nárůst z půlkoruny až na skoro 8 korun. A přestože cena energií od té doby pozvolna klesá, rozhodně se nedá mluvit o stabilitě trhu a nižších cenách pro koncové odběratele. Naopak – majitelé a správci velkých budov hledají všemožné varianty, jak za energie ušetřit.

Jak tedy ušetřit?

Administrativní a kancelářské budovy, úřady, školy, provozovny a ostatně i bytové domy mohou třeba vyměnit zdroje tepla. Nebo investovat do stavebních úprav – zateplení, výměny oken… To je každopádně velmi nákladné a znepříjemní a omezí to provoz budovy.

I přes některé nevýhody jde o užitečná opatření. Často je však sráží samotné nakládání s energiemi. Běžní uživatelé (pracovníci, žáci apod.) jsou často nezkušení se složitým ovládáním topení. A nikoho netrápí, když vyšší účty zaplatí někdo jiný, v tomto případě majitel budovy nebo provozovatel.

Klíčový pro úspory je tedy správný energetický management. Skutečně optimální řízení energií nabízí inteligentní automatizace. Bez ní budou úspory vždycky částečné a náročně proveditelné.

Kde automatizace šetří?

Vytápění

Vytápění se řídí podle přítomnosti v místnosti .

. Systém využívá integrované okenní kontakty, které dají po chvíli s otevřeným oknem pokyn ke změně režimu natápění, ať se neplýtvá.

Podle nastaveného režimu nebo aktuálních potřeb místnosti regulují teplotu chytré elektronické hlavice plně automaticky

Inteligentní vytápění zná kalendář budovy a každou místnost vytápí, jen když je to potřeba. Když má firma každý pátek home office, vytápění se nespouští.

Systém je prediktivní a naučí se reálné potřeby vytápění. Místnosti vždy začne natápět v pravý moment.

Automatizace dosáhne požadované teploty, aniž by museli uživatelé zápasit s ovládáním. Zvyšuje se komfort a snižuje se riziko poškození ovládacích prvků a přetápění prostor.

Takto lze snížit spotřebu tepla až o 30 %.

Osvětlení

Jedna aplikace poskytuje centrální přístup k ovládání veškerého osvětlení . (To platí i pro vytápění a další integrované technologie.)

. (To platí i pro vytápění a další integrované technologie.) Osvětlení se samo zapíná a vypíná podle jasu a přítomnosti v místnosti.

Automaticky se reguluje jas LED světel podle aktuálních podmínek přirozeného světla.

Světelné scény se automaticky řídí podle provozní doby firmy.

Lze měnit intenzitu osvětlení podle denní doby na společné chodbě budovy.

Takto lze prosvítit až o 60 % méně.

Audio

Audio se spouští na základě přítomnosti. Proč nonstop přehrávat hudbu například na toaletách?

I se stávajícím systémem audia lze (jeho chytrým řízením) ušetřit 40 % energie vynaložené na audiosystém. Stačí, když bude hrát jen na základě přítomnosti – například 60 % pracovní doby.

vynaložené na audiosystém. Stačí, když bude hrát jen na základě přítomnosti – například 60 % pracovní doby. Audio chytře řídí jednotka s 90% účinností (například Audioserver) a výrazně nižší spotřebou energie v porovnání s běžně využívanými audio systémy s vyšším příkonem.

I audio (stejně jako osvětlení, vytápění a další funkce) lze chytře navázat na kalendář pracovní doby.

Ventilace

Větrání je zejména v zateplených budovách klíčové. Hodnoty CO2 ovlivňují zdraví i koncentraci a produktivitu. Vzduch se vyměňuje automaticky na základě aktuální naměřené kvality vzduchu.

ovlivňují zdraví i koncentraci a produktivitu. Vzduch se vyměňuje automaticky na základě aktuální naměřené kvality vzduchu. Netřeba větrat otevřenými okny, s nimiž zateplení, vytápění či chlazení ztrácejí smysl. Neplýtvá se. Navíc nehrozí, že okna zůstanou otevřená po pracovní době.

V létě dokáže systém využít chladný noční vzduch a automaticky „předchladit“ budovu na následující den. Není pak tolik potřeba aktivního chlazení.

Řízení energií a FVE

Eliminuje přetoky energie.

S akumulační nádobou je možné energii využívat i mimo pracovní dobu – pokud je zrovna k dispozici více energie, systém soustavu dopředu natopí.

– pokud je zrovna k dispozici více energie, systém soustavu dopředu natopí. MaR se upravuje podle požadavků místností (nebo bytů). Systém ví, kdy je a není potřeba natápět hlavní tank. A na kolik stupňů.

Tepelné čerpadlo samo o sobě nezná predikci a reálnou spotřebu. Integrované do chytrého systému se samo vypne, když není potřeba.

Systém s natápěním počká do 9:30, kdy si bude moci vzít energii z FVE. Namísto aby bral energii v 7:00 ze sítě.

Všechny pobočky lze propojit a centrálně sledovat statistiky o spotřebě energií a vyhodnocovat je.

Stínění

V létě se automaticky reguluje podle slunečního svitu a teploty v místnosti, aby nebylo potřeba tolik aktivně chladit.

a teploty v místnosti, aby nebylo potřeba tolik aktivně chladit. Systém v zimě naklápí lamely žaluzií tak, aby nebránil vytápět zadarmo sluneční energií přes okna.

Kolik ušetří?

Pokud velké kongresové centrum protopí po desetinásobném zdražení elektřiny 156 000 000 korun za rok, snížení spotřeby o 30 % ušetří skoro 50 milionů korun ročně, což je nezanedbatelná částka pro jakoukoli firmu.

Příklad z praxe

Britská kancelář vyměnila řídicí systém klimatizace. Nové ovládání obsahovalo jen 4 komponenty – Miniserver Go jako řídicí jednotku, CoolMasterNet a 2 Komfortní senzory pro měření vnitřní teploty, vlhkosti a hodnot CO2.

Jednoduché řešení okamžitě snížilo měsíční spotřebu energie o 25 %! V přepočtu na koruny s ohledem na ceny energií kancelář měsíčně ušetřila přes 11 000 korun. Za opatření na začátku zaplatila 77 tisíc korun. Investice se tak vrátila již za 7 měsíců. Celý příklad úspory energie najdete zde.

