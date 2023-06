Červená však má mnoho odstínů, od hravého korálového po sytý karmínový. Stejný odstín v jednom líčení bude působit výrazně a v jiném bude vypadat velmi decentně. V našem článku vám řekneme, jak si vybrat dokonalý odstín červené rtěnky. Současný kosmetický trh nabízí obrovské množství rtěnek. V internetovém obchodě MAKEUP si můžete objednat jen ty nejlepší rtěnky takových známých značek jako Yves Saint Laurent, Chanel, Dior atd.

Existuje několik kritérií, kterým byste měly věnovat pozornost při výběru: textura, finiš a odstín. Díky těmto tipům si dokážete vybrat rtěnku vhodnou pro určitou příležitost: na rande, večírek nebo důležitou business schůzku.

Rozlišujeme následující typy rtěnek podle textury:

Tekut é - snadno se aplikují na rty a dobře se roztírá. Nejčastěji vytváří lesklý, mokrý nebo třpytivý efekt.

Tuh é - ve formě ty činky, často vyžadují při aplikaci primer, aby barva d é le vydržela. Poskytuje sat é nový a matný fini š.

Tint je pigmentovaný tekutý přípravek určit é ho odstínu. Díky poloprůsvitn é mu fini šu se hodí pro make-up s přirozeným efektem.

Také rtěnky rozlišujeme podle finiše:

Lesklý – lakový fini š, který odráží světlo, dobře se hodí pro večerní make-up;

Matný – přípravky bez lesku v tlumenějších odstínech, lze nosit každý den;

Třpytivý – obsahuje třpytivé částečky, vhodný pro zvláštní příležitosti.

Sat é nový – s mírným lesklým efektem díky perleťovým částicím, je považován za univerzální možnost pro každou příležitost.

Odstín té nejlepší rtěnky by měl odpovídat barvě vlasů. Možná je tento parametr nejpodstatnější při výběru červené rtěnky. Pojďme se tomu věnovat podrobněji. Světlá blond vypadá velmi atraktivně s jasným červeným skoro šarlatovým odstínem rtěnky. Sytá červená rtěnka dodá vzhledu šmrnc a stane se hlavním akcentem v make-upu. Zkuste také matné textury. Pro tmavovlasé dámy je velmi těžké udělat chybu při výběru rtěnky – sluší jim téměř všechny odstíny červené. Ideální variantu pomůže určit barva očí a pokožky. Zrzky vždy přitahují pozornost. To však neznamená, že by se zrzavé dívky měly vyhýbat akcentům v make-upu. Léčení s červenými rty vypadá elegantně a stylově. Můžete si hrát s odstíny, vyzkoušet od mrkvově červeného až po syté bobulové.

Červené rtěnky můžeme základně rozdělit do dvou skupin – se studeným a teplým podtónem.

Se studeným podtónem – velmi světlé a světlé odstíny pleti mají obvykle studený podtón. Abyste opravdu doplnily tón pleti, použijte červené rtěnky s modrým podtónem, například malinovou. Takový odstín zdůrazňuje růžové tóny vaší pleti, čímž ji navíc zesvětlí. Dívky, které mají snědou pleť se žlutým podtónem by měly upřednostnit červenou rtěnku se studeným pigmentem pouze v zimě, kdy nemají pleť příliš opálenou. Taková rtěnka navíc vybělí zuby. Dívky s tmavou kůží mohou s pigmenty odvážně experimentovat.

S teplým podtónem - středně světlé odstíny pleti, tmavé, karamelové a středně tmavé odstíny pleti mají většinou žlutý podtón. V tomto případě je nejlepší aplikovat červené rtěnky s oranžovým pigmentem. Dodají pokožce efekt lehkého opálení, doplní vaši bronzovou pokožku a zvýrazní ji. Olivový tón pleti má žlutozelený podtón, který může vypadat mdle s červenou rtěnkou se studeným podtónem. Ale všechny teplé odstíny červené i dokonce cihlová budou na rtech vypadat skvěle. Tyto tóny promění olivovou pleť v bronzovější.

Jak správně aplikovat červenou rtěnku?