Pasivní příjem: Doporučení Caged Beasts, Liquid Staking BNB & Cardano

Připojte se k nám, když budeme diskutovat o dvou metodách získávání pasivního příjmu; Systém doporučení Caged Beasts a Liquid Staking na Binance a Cardano.

Co je pasivní příjem? Naučte se vydělávat pomocí systému doporučení Caged Beasts a Liquid Staking na Binance & Cardano

Co je pasivní příjem? Je to slovo, které má v poslední době na jazyku každý, od finančních poradců po vaše spolupracovníky; jednoduše řečeno, jsou to peníze, které vyděláte, když nepracujete, což znamená příjem z investování do akcií, kryptoměn nebo nemovitostí. Mnoho lidí považuje pasivní příjem za nejlepší cestu k bohatství, a proto dnes zkoumáme dva způsoby, jak dosáhnout pasivního příjmu prostřednictvím kryptoměn. První a tradiční metodou je liquid staking na platformách jako Binance (BNB) nebo Cardano (ADA) a druhou metodou je revoluční systém doporučení Caged Beasts’ (BEASTS).

Caged Beasts: First Beast On The Lamb!

Caged Beasts (BEASTS) je nový meme coin s novým revolučním způsobem, jak získat pasivní příjem; systém doporučení, který odměňuje jak doporučujícího, tak doporučeného.

Prostřednictvím tohoto systému si každý uživatel může vytvořit jedinečný doporučující kód, a když někdo provede nákup pomocí tohoto kódu, vlastník kódu obdrží okamžitě 20 % svého vkladu v ETH, BNB nebo USDT přímo do své peněženky. Doporučená osoba navíc obdrží bonusové tokeny $BEASTS rovnající se 20 % z částky nákupu, když použije doporučující kód někoho jiného. Tento systém motivuje členy komunity k tomu, aby zvali přátele, čímž podporuje růst projektu, a nejenže slouží jako prostředek k rozšíření komunity, ale také poskytuje jednotlivcům způsob, jak získat pasivní příjem neustálým zvaním nových účastníků.

Caged Beasts, která výrazně čerpá z populárních žánrů sci-fi a vesmírného hororu, se také odlišuje od ostatních meme coinů vizuálně a příběhově tím, že rozvíjí svůj odlišný umělecký styl a tradici na rozdíl od většiny ostatních meme coinů na trhu, jejichž design nepřekračuje rámec internetového memu.. Tradice Caged Beasts je příběhem o experimentování na zvířatech, osvobození a revoluci, stejně jako metafora pro filozofii a finanční praktiky projektu. The Caged Beasts sama o sobě představuje koncept likvidity v kleci, protože 30 % prostředků získaných během předprodeje bude až do spuštění uzamčeno. A revoluce Beasts proti lidskosti předpovídá záměry Caged Beasts změnit současný finanční systém. Přejděte ještě dnes na web Caged Beasts a podívejte se na video o původu Rabbit 4001, vůdce Beasts, a začněte vydělávat pasivní příjem účastí v předprodeji a sdílením svého kódu.

Cardano: Robustní Liquid Staking

Cardano, známé svým robustním ekosystémem, se může pochlubit významnou částí svého nativního tokenu (ADA), který je tastakován, čímž předčí nadšení pro staking v projektech jako Ethereum. Držitelé ADA mohou vsadit své tokeny bez uzamykacího období, což jim umožňuje používat jejich tokeny pro platby, převody nebo DeFi projekty a zároveň vydělávat až 5 % APY. Staking Cardana zahrnuje podporu ověřování sítě a konsensu delegováním ADA na skupinu validátorů. Odměny za staking závisí na zvolené metodě a fondu. Vyhovují tak uživatelům s různou úrovní odbornosti.

Binance: Enhanced Yield Farming

Na druhou stranu Binance nabízí Liquid Staking, což umožňuje držitelům tokenů BNB vsadit svá aktiva a vydělávat tokeny Binance Liquid Staking. Tyto tokeny nesoucí odměny se časem zvyšují, jak se hromadí odměny za vkládání. Binance Liquid Staking představuje vylepšené strategie výnosového hospodaření, možnosti těžby likvidity a schopnost reinvestovat odměny do dalších příležitostí stakingu. Navíc elastická nabídka tokenů Liquid Staking vytváří obchodní příležitosti a zvyšuje potenciál zisku.

Takže teď, když víme, co je pasivní příjem, jak ho získáme?

Nyní byste měli vědět, co je pasivní příjem a jak jej získat prostřednictvím kryptoměn, ale než si vyberete metodu, měli byste se ujistit, že rozumíte oběma praktikám. Liquid Staking může být docela obohacující, ale není bez rizika, protože zamčené tokeny podléhají poklesu na trhu, a tak mohou rychle a náhle ztratit svou hodnotu; Systém doporučení Caged Beasts na druhé straně neobsahuje žádná rizika, protože vyžaduje pouze sdílení vašeho personalizovaného kódu a protože svou odměnu dostáváte v USDT, stabilita je zaručena. Připojte se tedy k revoluci ještě dnes zakoupením v předprodeji a návštěvou webu Caged Beasts, kde se dozvíte více.

Připojte se k The Caged Beasts Revolution!

