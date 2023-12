Otevřete dveře do nové kapitoly vašeho podnikání. Klíče nepotřebujete

Vyměňte klasické dveřní zámky za chytré zámky a otevírejte si všude bez klíčů, jen s pomocí vašeho chytrého zařízení. A žádný strach: Výměna zámků je snadná a rychlá, návratnost je naopak neúměrně vysoká – a to hned v několika směrech.

Bezklíčov é přístupy

Přijít do práce a nehledat přede dveřmi klíče, to je sen mnohých zapomnětlivců. Mít přehled o všech dveřích, virtuálně přidělovat zaměstnancům přístupy a neřešit ztracené klíče či nákladné výměny zámků, to je sen mnohých majitelů firem. Ještě, že žijeme ve 21. století a tato možnost existuje – a nese jméno chytrý zámek Linus.

Takový zámek šetří starosti, přinese kontrolu nad dveřmi a v neposlední řadě také vyšší bezpečnost. Používá dvouúrovňové ověření i šifrování, které využívají například banky. Vy si tak užíváte naprostý klid s vědomím, že vás chrání nejnovější chytrý, bezpečnostní zámek na dveře od Assa Abloy, společnosti s více než 180 lety zkušeností v oblasti zabezpečení.

Ovládání, kter é zvládne každý

Jak se tedy ovládají takové dveře, ke kterým nepotřebuji klíče? Jednoduše. Přijdete ke dveřím a vytáhnete chytrý telefon, na kterém máte staženou aplikaci Yale Access. Přiložíte telefon k zámku a pokud vám v minulosti správce sítě poskytnul přístup, dveře se ihned odemknou.

Nebo máte chytré hodinky (a v nich staženou příslušnou aplikaci)? To vám pak stačí vyhrnout rukáv a odemknout si zámek zápěstím. Pokud jakožto majitel firmy zainvestujete i do klávesnice Yale Smart Keypad, kterou nainstalujete vedle dveří, nemusíte mít vy ani vaši zaměstnanci po ruce smart zařízení. Právě jste si totiž ze smartlocku udělali také zámek na číselný kód.

Správce sítě může kdykoliv vidět, kdo do kterých dveří právě vstoupil, kolik bylo zrovna hodin a pokud zjistí, že dveře zůstaly pootevřené, může je na dálku uzavřít.

Linus Assa Abloy Smart Lock má opravdu široké využití. Uplatníte jej v kancelářských budovách, ve výrobnách, ale i ve vaší domácnosti.