Osvěžte svou komunikaci na sociálních sítích

Sociální sítě jsou stěžejním komunikačním kanálem mnoha firem a marketingové výdaje do nich neustále rostou. Komunikace na nich je pro úspěch klíčová. Dosáhněte díky praktickým tipům od profíků z praxe ještě lepších výsledků.

Další online setkání MARKETING MEETING Jak nakopnout Facebook a Instagram přinese nové trendy z oboru. Proběhne online, a to 11. května. Každý účastník získá kompletní videozáznam z akce.

Na jaká témata se můžete těšit?

orientace v reklamním systému Meta Ads

efektivní nastavení placené reklamy

metriky u Facebooku a Instagramu

ngagement a jeho vliv na zapamatovatelnost reklamy

případové studie značek

různé druhy reklamních formátů

nové trendy v oboru

Vybíráme z programu

Jak měřit Facebook a Instagram aneb Půl litru hovězí kýty, prosím

Data, která od Facebooku a Instagramu dostáváme o firemních stránkách a profilech, prochází poměrně velkou změnou. Pokud jste třeba byli zvyklí vyhodnocovat odděleně organický a placený zásah (což mohlo dávat celkem dobrý smysl), jste dnes v podstatě nahraní. A podobných situací je víc. Pojďme si udělat pořádek v tom, co a jak dnes na platformách Mety dává smysl sledovat, aby vám to kromě hezkých a barevných grafů dávalo taky smysl. Tajemnými zákoutími Mety nás provede Tereza Sibřinová z agentury Adison.

Vymazlený obsah není všechno. Buďte autentičtí!

Kvalitní obsah na sociálních sítích nemusí být jen vymazlená fotka nebo video se složitou postprodukcí. Důležitá je hlavně autenticita. O tom je přesvědčen David Bárta z komunikační skupiny Publicis Groupe. Společně se podíváme, na co se při tvorbě obsahu zaměřit, na co si dát pozor, kde brát inspiraci a co se spíše hodí na Facebook a co na Instagram.

Data Driven Social – Jak hledat v social analytics strategii pro content plány

Reklamní systémy nám dávají nejen data, ale i důležitou zpětnou vazbu. S Fabiánem Berkou z agentury Fragile media se podíváme, jak správně číst výsledky a orientovat se v reklamním systému Meta Ads Manager. Zároveň si ukážeme, jak využívat této datové zpětné vazby k vytváření obsahové strategie.

Vstup LISTERINE na sociální sítě + jak engagement zvyšuje zapamatovatelnost reklamy

Agentura Fragile vytvořila úspěšnou kampaň Najdi svůj typ značce LISTERINE. Ta posbírala řadu ocenění, a hlavně zvýšila market share. Jiří Simonides ukáže, jak postupně značku rozšířili o influencery, bigboardy, CLV, MHD nebo tunel metra. Právě LISTERINE přivedla agenturu k přehodnocení pohledu na engagement na sociálních sítích. Na přednášce si ukážeme výsledky rozsáhlé korelační studie a dozvíme se, zda má smysl dělat na Facebooku engagement, když je cílem kampaně brand awareness.

Sociální sítě v cestovním ruchu – v odvětví, které ze dne na den přestalo existovat

Na první pohled se může zdát, že cestovní ruch je jen o hezkých obrázcích. Ale za poslední dobu se ukazuje, že je to velmi vzrušující odvětví, které popírá základní pravidlo správy sociálních sítí – plánování obsahu. Pavla Hladečková z Vysočina Tourism prozradí, jak se buduje komunita, která vás dokáže podpořit natolik, že se zařadíte mezi nejlepší tři kraje na dovolenou v ČR.

Dále se můžete těšit na příspěvek Štěpán Trnka ze společnosti Ogilvy nebo na krátký vstup Milana Mahovského z dream.jobs. Kompletní anotace všech přednášek, medailonky spíkrů i přihláškaje k dispozici na webu.

Zapište si do diáře:

MARKETING MEETING Jak nakopnout Facebook a Instagram