Od malého e-shopu k expanzi po Evropě: Společnost Eighty8 meziročně vyrostla o 400 % a očekává další zvyšování tržeb

Nadchnul se pro ně natolik, že se rozhodl rozjet nové podnikání – firmu zaměřenou na CBD a HHC produkty v té nejvyšší kvalitě. Jak se mu podařilo malý byznys o 3 lidech proměnit ve společnost, která v tomto roce vyrostla o více než 400 % a plánuje expanzi po Evropě?

„Začátky nebyly jednoduché,“ přiznává Patrik Girgle

Vznik značky provázely poměrně velké „porodní bolesti“. Projekt totiž rozjížděli pouze 3 lidé – Patrik, jeho manželka a grafik. „Bylo to tehdy těžké období, jelikož jsem musel práci dělit mezi stávající podnikání, které nás v tu dobu živilo, a zároveň maximum zbylého času věnovat nově vznikajícímu Eighty8,“ vzpomíná Patrik.

Navíc se přidaly také problémy s dodavateli. Vzhledem k tomu, že cílem značky bylo už od začátku prodávat produkty v maximální možné kvalitě, se skvělým designem a všemi potřebnými certifikacemi, bylo nutné najít dodavatele s podobným přístupem. Patrik však neustále narážel na nespolehlivost a nekonstantnost jakosti dodávek. „Moje zarputilost prodávat pouze nejkvalitnější konopí a produkty z něj mě skoro dovedla k bodu, kdy jsem celý projekt chtěl odpískat,“ přiznává. Po několika cestách po Evropě se však nakonec spojil s dodavateli, kteří byli schopni jeho představy naplnit.

Autor: eighty8

Zlomem byl vstup na retailový trh

Po překonání počátečních komplikací se společnosti Eighty8 začalo dařit. Prvním malým úspěchem bylo dokončení graficky náročného e-shopu, ale ani další výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Následovalo navázání spolupráce s ostatními e-shopy a speciálkami na CBD a HHC produkty v Česku, kde jsme začali prodávat také na B2B úrovni.“ Velkým milníkem byl rok 2020, kdy se do té doby v podstatě „rodinný tým“ rozšířil o současného obchodního ředitele Jana Glose. Pak už šlo vše ráz na ráz.

Počet lidí, kteří se na chodu brandu podílejí, vzrostl téměř na 50 a značce Eighty8 se podařilo prorazit na retailový trh. „Toto nás odrazilo do jiného levelu podnikání, než jsme si vůbec na začátku dokázali představit,“ popisuje Patrik. „V současné době patří mezi naše partnery společnosti jako například Trafikon, Relay, Insportline, Travel Free, a další.“

Nezastavila je ani vysoká inflace a růst cen energií

Tento velký úspěch Eighty8 nastartoval tak, že vysoká inflace ani růst cen energií, které dělaly vrásky většině podnikatelů, společnost neohrozily. A to i přes to, že musela čelit krachu dodavatele elektřiny a plynu. „To byla situace, která nám v případě, že bychom včas nerozhodli správně, mohla být osudnou,“ přiznává obchodní ředitel Jan Glos.

Jak se tedy Eighty8 podařilo navázat spolupráci s většími distribučními společnostmi a začít prodávat v retailu? Podle Jana jde o kombinaci více faktorů: „Nebude to překvapivé, ale docílili jsme toho tvrdou prací, vytrvalostí, úsilím a svědomitou přípravou na vstup do retailového prostředí. Myslím si, že právě výše zmíněné v kombinaci s vírou v to, co děláme, a s dobře vymyšlenou strategií je způsob, jak dosáhnout cíle.“

Autor: eighty8

„V roce 2023 čekáme extrémní zvyšování tržeb“

Úspěch na českém a slovenském trhu, kde je značka Eighty8 aktuálně k sehnání na více než 1000 prodejních místech, však není ani zdaleka tou nejvyšší metou, kterou pro sebe společnost vytyčila. Rok 2023 se ponese ve znamení expanze napříč celou Evropou. Od 1.1.2023 značka spouští doménu eighty8.com a má v plánu začít hledat silné partnery pro distribuci CBD a HHC produktů v retailu po celé EU.

Se vstupem na zahraniční trhy Patrik očekává také extrémní zvyšování tržeb, které umožní uvolnit více finančních prostředků na další aktivity: „V roce 2023 chceme v maximální možné míře investovat do marketingu a eventů, abychom podpořili prodejnost produktů našim současným a budoucím partnerům.“