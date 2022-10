Oceňte nejvýznamnější počiny českého internetu v anketě Křišťálová Lupa

Finální hlasování, které rozhodne o vítězích sedmnáctého ročníku ankety Křišťálová Lupa 2022 – Cena českého internetu, je v plném proudu. Internetová veřejnost a odborná porota mají možnost do 1. listopadu vybrat ty nejlepší v 17 kategoriích.

Novinkou letošního roku je kategorie Mladá krev - projekt, za kterým stojí jeden nebo více lidí do 30 let věku a hlasuje v ní odborná porota. Seznamte se na stránkách ankety se všemi aspiranty na vítězství a najděte mezi postupujícími projekty, osobnostmi a službami své favority. Rozhodovat o podobě výsledků v online formuláři můžete až do 1. listopadu.

Internetová veřejnost bude rozhodovat o pořadí v těchto kategoriích:

Cena popularity,

Internetové obchodování,

Nástroje a služby,

One (wo)man show,

On-line video,

Podcast roku,

Zájmové weby,

Zpravodajství a publicistika.

Odborná porota, složená z osobností s mnohaletými zkušenostmi z oblasti podnikání, mediálního a internetového světa, bude rozhodovat o pořadí v těchto kategoriích:

Mladá krev,

Globální projekty českých tvůrců,

E-commerce inspirace,

Marketingová inspirace,

Obsahová inspirace,

Osobnost roku,

Projekt roku,

Veřejně prospěšná služba – cena České televize,

Anticena.

V kategorii Projekt roku jsou nominováni:

V kategorii Osobnost roku jsou nominováni:

Kompletní seznam nominovaných projektů ve všech kategoriích i hlasovací formulář naleznete na stránkách ankety.

Výsledky slavnostně vyhlásíme a ceny vítězům předáme 24. listopadu v pražském Divadle pod Palmovkou.

