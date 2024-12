Neplaťte si IT kurzy sami, využijte dotace od EU, ať jste zaměstnanec nebo podnikatel

Blíží se nám Vánoce a konec roku. Také bilancujete? Kde ušetřit, co zlepšit a co změnit. S tím vším vám můžeme pomoci.

Chcete změnit zaměstnání či obor podnikání? Může vám pomoci nějaký náš IT kurz či večerní akademie. Chcete se zlepšovat, vzdělávat a investovat do sebe? Opět vám mohou pomoci naše IT kurzy z mnoha oblastí.

Chcete zároveň ušetřit? Poradíme vám, jak na naše IT kurzy lehce využijete dotací od EU a zbude vám víc peněz na Vánoce.

Dotace na vzdělání od Evropské unie můžete snadno získat přes web Úřadu práce. Nemusíte se obávat, dotace jsou určeny pro každého: zaměstnané i nezaměstnané osoby, podnikatele, ekonomicky neaktivní osoby na rodičovské dovolené či studenty.

Nahlédněte do nabídky rekvalifikací a vzdělávacích kurzů od ÚP a vyberte si IT školení, které vás posune ve vašich digitálních dovednostech. Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat.

Vyberte si některý z našich IT kurzů pod stromeček a využijte 82 procent slevu. To už je přece krásný dárek, který je škoda nerozbalit, ne?

V naší nabídce naleznete vícedenní kurzy:

Máme pro vás také spoustu večerních akademií: Testing akademie, Datový analytik s Pythonem, Front-end Developer akademie, Python akademie, Java akademie a mnohé další užitečné další.

Tak neváhejte a využijte dotace i pro sebe, my vám se vším rádi pomůžeme. Své dotazy směřujte na:

Pavla Hettnerová, Vedoucí vzdělávání

Mobil: 778 412 840

E-mail: pavla.hettnerova@iinfo.cz