Nejznámější podvodníci, kteří přelstili hazardní hry

Edward Thorp přelstil ruletu

Geniální mozek amerického profesora Edwarda Thorpa bohatě posloužil vědě i byznysu. Ale ještě předtím, v divokých 60. letech minulého století, zvládl také obrat americká kasina o majlant. Nejvíc ho proslavilo počítání karet v Blackjacku – vydal dokonce přelomovou knihu „Beat the Dealer“. Už méně se ale ví, že Thorp dokázal přelstít i ruletu.

V některých variantách rulety je možné podávat sázky, i když už se kulička točí. A když víte, kam zhruba dopadne, můžete podle toho vsadit. Thorp k tomu používal mikropočítač zabudovaný do podpatku boty, který vyhodnocoval data ze senzorů potajmu monitorujících pohyb kuličky. Systém sice nebyl 100% přesný, ale při správné strategii rozložení sázek to bohatě stačilo.

MIT BlackJack Team

Obrovskou sumu peněz, přesněji víc než 10 milionů amerických dolarů, vytáhla z amerických kasin v 80. a 90. letech skupina matematicky nadaných studentů z Massachusettského technologického institutu (zkratka MIT). Jejich revírem byl Blackjack. Kniha Edwarda Thorpa, o které už byla řeč v předchozích odstavcích, platila pro členy týmu za povinnou četbu.

Kromě toho, že si MIT Blackjack tým mistrovsky osvojil strategii počítání karet, byli všichni dokonale sehraní a nenápadní. Vytipovali si stůl, ve správnou chvíli zaútočili a pak se zase vypařili. Fascinující na celém příběhu je také to, že studenty dlouhá léta nedokázal nikdo zastavit. Není divu, že Hollywood o nich natočil úspěšný film 21 (česky Oko bere) s Kevinem Spaceym v jedné z hlavních rolí.

Tommy ukradl z hracích automatů miliony dolarů

Než ho konečně chytili, fantom výherních automatů obíral kasina v Las Vegas, Atlantic City a po celém světě. Tommy Glenn Carmichael se původně živil jako opravář televizí, poctivé práci dal ale sbohem. A to krátce poté, co mu kamarád ukázal fintu, jak zaručeně vyhrát na herním automatu. Nic složitého, stačilo do automatu zespoda strčit drát, zaštěrchat a tím aktivovat spínač, který vyplácí jackpot.

Fungovalo to dlouho, i když za svou kariéru si Tommy párkrát odskočil na nějaký ten čas do chládku. Výrobci automatů samozřejmě posílali na trh nové, lépe zabezpečené modely. Pro šikovného mechanika ale nebyl problém si vždy jeden koupit domů, rozebrat ho a nakonec vynalézt novou cestu, jak žetony vydolovat. Naposled ho policie dopadla v roce 2000, a od té doby už prý seká latinu.

Poctiví hráči jsou v kasinech vítáni

