Nebuďte ledňáček a opravdu zhubněte

Pro některé z nás to není poprvé, co si takové předsevzetí dáváme, když pak nakráčíme do fitness nebo sportovních potřeb, okolí se na nás zvláštně dívá a označuje nás za ledňáčky. Kdo to je? No přece ti, kdo se každý rok v lednu rozhodnou hubnout, ale nevydrží jim to ani ten jeden měsíc. Proč? Nevidíme výsledky a vzdáme to. Co na to letos jít jinak? Jak konečně zhubnout?

Vyvarujete se chyb

To, že se nám zatím ani jednou nepodařilo opravdu zhubnout, má svůj důvod, většinou jde o chyby, kterých se dopouští většina z nás. Dokud se jich nevyvarujeme, nezhubneme. O jaké jde?

Jsme netrpěliví a výsledky očekáváme ideálně ihned.

a výsledky očekáváme ideálně ihned. Snížíme příjem kalorií tak razantně, že se sice rychle nějaký ten výsledek dostaví, ale pak se hubnutí jako mávnutím kouzelného proutku zastaví a nejde dál.

že se sice rychle nějaký ten výsledek dostaví, ale pak se hubnutí jako mávnutím kouzelného proutku zastaví a nejde dál. Málo se hýbeme, hodně sedíme.

hodně sedíme. Snažíme se cvičit lehké váhy s větším počtem opakování, ale nezahřejeme se u nich, ani nespalujeme kalorie.

ale nezahřejeme se u nich, ani nespalujeme kalorie. Mezi jednotlivými sériemi cvičení si dopřáváme příliš dlouhou pauzu a tím zpomalujeme ztrátu tuku.

Stanovíme si nereálné cíle, kterých zaručeně nemůžeme dosáhnout.

Jak na hubnutí lépe?

Ať už chcete shodit jen pár kilogramů, abyste ze sebe měli lepší pocit, nebo toužíte po razantnější změně, vždy je třeba na to jít chytře. Neočekávejte výsledky za pár dní, ani to nevzdávejte po prvním neúspěchu. Hubnutí je hodně o trpělivosti a o tom, jak si to nastavíte v hlavě. Co dál?