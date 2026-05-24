Zatímco tržby mohou kolísat, mzdy jsou, jakožto fixní bod v jinak proměnlivém provozu, neměnné. Ať už firma podniká v jakémkoli oboru, zaměstnanci očekávají výplatu v konkrétní den. Tento tlak se zesiluje zejména v situacích, kdy firma rychle roste a potřebuje nabírat nové lidi, dochází k sezónním náborům, pracuje s agenturními zaměstnanci, realizuje krátké nebo projektové zakázky nebo má odběratele s delší splatností faktur. „Podle zkušeností ACEMA Credit Czech v těchto případech firmy většinou nejsou v problémech – jen jejich peníze přicházejí později, než by provoz potřeboval,“ říká Lukáš Zaňák, Head of Sales Department
Provozní úvěr: most mezi prací a penězi
Financování provozu firmy má jeden hlavní cíl: překlenout čas. Nezvyšovat ziskovost, nenahrazovat obchod, ale synchronizovat výdaje s příjmy. V ACEMA Credit Czech se proto na provozní úvěr díváme jako na nástroj krátkodobé stability, podporu zdravého růstu a řešení konkrétní provozní situace – typicky mezd. Klíčové je vždy pochopit kontext firmy, tedy odkud peníze přijdou, kdy přijdou a jak z nich bude úvěr splacen. Právě tento pohled odlišuje odpovědné financování od pouhého „zalepení díry“.
Tři typické scénáře z praxe
Sezónní nábor bez stresu
Výrobní nebo logistická firma potřebuje na několik měsíců výrazně posílit tým. Zakázky jsou potvrzené, ale tržby dorazí až po dodání. Provozní úvěr slouží čistě na mzdy – po sezóně je postupně splacen z inkasa faktur.
Agenturní zaměstnávání
Personální agentura vyplácí mzdy pracovníkům každý měsíc, zatímco klienti platí se splatností 30–60 dní. Financování payrollu umožňuje agentuře růst, aniž by musela držet neefektivně vysoké hotovostní rezervy.
Projektové zakázky
Stavební nebo IT firma nese největší mzdové náklady na začátku projektu. Provozní úvěr funguje jako most mezi zahájením zakázky a její fakturací – nikoli jako dlouhodobé zadlužení.
Kdy už je financování signálem problému
Zkušenosti ACEMA Credit Czech zároveň ukazují, že financování mezd není vhodné vždy. Varovným signálem je, pokud firma nemá jasné budoucí zakázky, provoz je dlouhodobě ztrátový, úvěr má nahrazovat chybějící obchod nebo splácení stojí na nejistých příjmech. V takových případech je lepší nejdříve řešit samotný byznys model nebo strukturu nákladů – ne financování.
Expertní pohled: úvěr jako součást řízení firmy
„Financování mezd samo o sobě není problém. Problémem bývá špatně řízené cash flow. Pokud má firma zakázky a ví, kdy peníze přijdou, může být provozní úvěr velmi efektivním nástrojem, jak překlenout časový nesoulad mezi prací a platbou,“ říká Rostislav Sikora, Product Business Development Manager, ACEMA Credit Czech. Právě na tomto principu staví svůj přístup i ACEMA Credit Czech, tj. nejdříve porozumět fungování firmy, teprve potom hledat vhodné řešení. Ne každé financování dává smysl – a ne každé je potřeba realizovat.
Financování mezd prostřednictvím provozního úvěru dává smysl tehdy, když firma má práci a zakázky, řeší pouze časový posun peněz a ví, z čeho úvěr splatí. V takovém případě nejde o riziko, ale o nástroj, který firmě pomáhá růst, zvládat sezónní výkyvy a udržet stabilní tým. A právě stabilita je dnes jednou z největších konkurenčních výhod na trhu.