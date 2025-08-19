Místo, odkud do celé Evropy míří minaturní plenky pro předčasně narozené děti. Ve varšavské čtvrti Targówek se vyrábí plenky Pampers Preemies

Specifické potřeby předčasně narozených dětí
V České republice se téměř každé desáté dítě narodí předčasně, což znamená, že není připraveno na život ve vnějším světě. Jeho nervový systém není připraven zpracovávat silné vnější podněty, jeho plíce mohou potřebovat podporu specializovaného přístroje a nevyvinutý sací reflex může vyžadovat zavedení žaludeční sondy. Zvláštní péči vyžaduje také pokožka, která je u předčasně narozených dětí mnohem citlivější – v extrémních případech může být dokonce dvakrát tenčí než u donošeného dítěte. To vše znamená, že předčasně narozené děti vyžadují komplexní podporu – od profesionálního vybavení a kvalifikovaného týmu neonatologů až po plenky přizpůsobené jejich specifickým potřebám.
Plenky pro předčasně narozené děti musí být navrženy s maximální péčí – ve správné velikosti pro jejich malá tělíčka, s extrémní jemností, aby nedráždily jejich tenkou pokožku, a s prokázanou účinností při udržování sucha. Každý prvek je zásadní pro splnění jejich výjimečných potřeb.
Inovativní přístup, který mění životy po celém světě
Kdo jiný by se mohl ujmout vývoje tak inovativního produktu, jako jsou plenky pro předčasně narozené děti, než společnost proslulá tím, že svým zákazníkům nabízí inovativní řešení? Společnost P&G již 187 let reaguje na potřeby spotřebitelů a vyvíjí průkopnické nápady, jejichž cílem je usnadnit život. 2 000 vědců a inženýrů zaměstnaných ve výzkumných centrech P&G v Evropě se snaží porozumět každodenním potřebám spotřebitelů a poté vytváří inovativní řešení, která tyto potřeby uspokojí.
Pampers je příkladem značky, která se stará o speciální potřeby svých nejmladších zákazníků. Již 60 let je lídrem v oblasti inovací a svými produkty podporuje zdravý a šťastný vývoj milionů dětí. Pampers vytvořil první jednorázovou plenku, která nezvratně změnila životy rodičů po celém světě, ale značka se nezastavila u tohoto vynálezu. S ohledem na speciální potřeby nejmenších pacientů vyvinuli odborníci společnosti Pampers společně s neonatálními sestrami také mimořádné plenky Pampers Preemie Protection určené pro předčasně narozené děti.
Velké potřeby malých předčasně narozených dětí
Plenky Pampers Preemie Protection jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám předčasně narozených dětí i personálu pracujícího na jednotkách intenzivní péče o novorozence (NICU). Díky svým přizpůsobeným velikostem jsou nejmenší plenky vhodné i pro děti s hmotností méně než 500 g; není třeba je stříhat ani skládat a perfektně padnou tělu předčasně narozeného dítěte, aniž by bránily lékařským procedurám, jako je připojení kabelů a hadiček.
Plenky jsou měkké a bezpečné pro citlivou pokožku předčasně narozených dětí. Díky absorpčnímu jádru po celé ploše poskytují pocit sucha a pohodlí, zatímco speciální vložka Absorb Away Liner™ chrání velmi citlivou pokožku před kontaktem s vlhkostí.
Plenky Pampers byly vyvinuty ve spolupráci s ošetřovatelkami z jednotek intenzivní péče o novorozence (NICU), aby co nejlépe vyhovovaly potřebám předčasně narozených dětí. Plenky mají měkké manžety, které obepínají nohy dítěte, a užší tvarovanou vložku, která se vejde mezi nohy a pomáhá podporovat zdravý vývoj dítěte. Jsou také vybaveny „tichými zapínacími prvky“, které minimalizují hluk v prostředí novorozenců, které je extrémně citlivé i na ty nejmenší zvuky.
Plenky Pampers Preemie Protection nejsou určeny k prodeji. Společnost P&G je poskytuje zdarma jednotkám intenzivní péče o novorozence. Od roku 2017 bylo do novorozeneckých oddělení nemocnic v České republice dodáno více než milion plen.
Plenky Pampers vyráběné ve střední Evropě
Plenky pro předčasně narozené děti se vyrábějí výhradně v továrně ve varšavské čtvrti Targówek a dodávají se do nemocnic po celém světě v rámci středoevropské činnosti společnosti P&G, kde česká organizace hraje klíčovou roli. Továrna v Targóweku je jedním z nejmodernějších zařízení společnosti P&G. Jsou zde používána nejnovější a nejmodernější technická řešení, která zajišťují nejlepší výrobní podmínky a nejvyšší kvalitu a bezpečnost produktů, které mají jeden klíčový úkol – uspokojit skutečné potřeby spotřebitelů a usnadnit jim každodenní život.