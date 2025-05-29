Mileniálové a Gen-Z: Proč tyto dvě generace touží po retro hrách v roce 2025

Retro hry jsou stylem, který snad nikdy nezanikne – důkazem o tom je jejich neustálá oblíbenost, ale také chuť po nových titulech ať už inspirovaných dávnou dobou nebo desítky let staré tituly, které jsou dnes plně dostupné. A dvě generace patří mezi ty, které táhnout zájem o retro hry na mobil, mileniálové a Generace Z. Když se podíváme na retro hry online velice často jsou inspirované dobou, kterou tyto dvě generace přímo nepamatují, přesto o ně existuje velký zájem.
Pro mileniály je fascinující doba často mezi 60. a 70. léty pro Gen-Z jsou to hry z 90. let, které je v zajímavém množství možné najít přes stareretrohry.cz. Díky tomu, že v moderní době mají hráči možnost hrát online a v mnoha případech zdarma, se zvyšuje nejen zájem, ale také přístup k různým herním titulům.
Co jsou to retro hry?
Retro Zábavné hry jsou kategorií her, která může být inspirovaná nejen dobou a kulturou, ale také stylem grafiky a herními pravidly, které již dnes v moderních titulech tolik nevidíme, například možností ve hře skutečně zemřít a muset začít hezky od prvního levelu. Tyto zabavne-hry.sk vtáhnou rychle do hry a ve hráčích probouzí jak herního a soutěživého ducha, tak pořádnou dávku nostalgie.
Historie videoher v kostce
Jak stará vlastně musí videohra být, aby se dala považovat za takzvanou retro hru? Názory se různí, všeobecně se však za retro hru považuje titul, který je přinejmenším 15 let starý, to už dávno neznamená 70. a 90. léta, naopak nás to přivádí také ke hrám, které mileniálové dobře pamatují, v tomto případě zde hraje hlavní roli nostalgie. I přesto však mezi hlavní kategorie retro her patří ty, které spadají do zlaté éry vývoje, nových grafických postupů a zrodu prvních konzolí na kterých se pečlivě v minulosti pracovalo zejména v Japonsku.
Vůbec první videohra se zrodila 50. letech, v té době ještě mezi vývojáři v laboratořích, první proud komerčních her se objevuje v 60. a posléze 70. letech. S postupnými změnami v technologiích se posouvají také herní možnosti, od jednoduchých pixelů ke 2D grafice, 3D grafice, mobilním hrám, novým konzolím, online možnosti hrát s ostatními hráči až po dnes moderní softwary, které disponují často ultra realistickou grafikou o které se hráčům před 20 lety ani nesnilo.
Co nás láká k retro hrám? Nostalgie, melancholie a touha najít sebe samotné
Obrovský aspekt atraktivnosti “retro” nejen her, ale také módy, hudby, stylu nebo trendů hraje psychologie. Jakým způsobem nás nostalgie ovlivňuje se dodnes zkoumá a vědci se zabývají například známkami pozitivního vlivu nostalgie na duševní zdraví nebo jaké emoce ve vztahu na společnost i sebe samotné hrají v evokaci nostalgie svou roli. Neprobádaná oblast nejen behaviorální psychologie se projevuje často právě hraním her online, offline, na telefonech, počítačích nebo konzolích.
Na nostalgii může přímo navázat také melancholie – z pohledu retro her je možné tuto někdy negativní, jindy zvláštně pozitivní emoci navázat na touhu po něčem, co je nenávratně pryč. Velice často je možné toto pozorovat na hrách, které jsou inspirované dobou, například zlatým jazzovým věkem, který byl typický pro americkou kulturu 30. let a který byl plný třpytu, hudby, unikátní módy a uvolněnosti, zatímco na druhé straně oceánu tato léta znamenala něco zcela jiného. Melancholie hraje nedílnou roli touhy generace Z nebo mileniálů vracet se k retro titulům inspirovaným dobou, která se ze vzdáleného pohledu jeví jako dokonalá – dobou hippies, new age, příchodu nového století nebo zrodu populární kultury kolem slavných filmů, hudby
A třetí úhel pohledu? Snaha najít sebe samotné. Člověk se často hledá klidně i celý život a pevně definovaná doba a styl, které jsou často spojené s retro hrami, kulturou a obdobími, je způsobem, jak definovat své já. To vzniká ve spojení s vlastními zájmy a láskou k něčemu, co člověku dodává na naději, ale také vášni. Velice často něco takového člověk objevuje právě ve hrách, kterými se nechá plně ovlivnit a inspirovat v každodenním životě. Ačkoliv se to na první pohled může jevit jako obsese, má silný zájem o herní svět mnohé prospěšné výhody – jsou to často hry, které generace inspirují k tomu stát se progrsionály v mnoha oborech od grafiky až po kreativní psaní, hudbu nebo profesionální hráčství, které je dnes díky eSportům stále oblíbenější.
Slavné retro hry, které táhnou hráče v každém věku
Zajímavostí na retro hrách je to, že bez ohledu na věk, generaci, pohlaví nebo vyznání – táhnou skutečně každého hráče a to napříč mnoha generacemi. To platí hned pro několik titulů, které dnes považujeme za ikony retro herního prostředí. Jednou z nejslavnějších sérií her je Super Mario. Tato arkádová plošinovka má po celém světě doslova kultovní atmosféru s miliony fanoušky všech generací – na videohru o malém italském chlapíkovi a jeho cestě za záchranou princezny. První Super Mario vyšel již v roce 1983 a jednalo se o hru Mario Bros od té doby je možné najít více než 10 pokračování kultovní hry.
Stejně kultovní je jiná hra – Pac Man. Tuto jednoduchou hru ve které je nutné nasbírat co nejvíce bodů dokud hráč “nesežerou” hlídači hrál za svůj život jednou snad každý herní fanoušek. Zajímavostí retro her je však také to, že jejich kultovní status a světové uznání z nich dělají nedílnou součást populární kultury, hry jako jsou Pac Man, Super Mario, Tetris nebo Sonic tak předcházejí často i svou vlastní slávu a stávají se součástí každodennosti – například v podobě předmětů do domácnosti, cameo scén ve filmech a seriálech nebo inspirací pro tetování, často právě pro mileniály a generaci Z.
Retro hry však nemusí být pouze pixely, jednoduché odpočinkové tituly a skákačky, můžou to být také velkolepé příběhy, na svou dobu rozsáhlé a pokročilé grafiky a hudební doprovody, které jsou dnes legendární. RPG žánr patří mezi nejoblíbenější herní styly a dokáže vtáhnout dříve na desítky a dnes dokonce na stovky hodin. Mezi takové oblíbené kultovní hry patří Final Fantasy, Doom, The Legend of Zelda nebo Resident Evil.
Kultovní české retro hry
Stále více hráčů objevuje mezi kultovními kousky také retro hry, které mají svůj původ v České republice. Země ačkoliv malá má na svém kontě mnoho her, které dobývají svět od klasické hry Mafia až po nejnovější hit Kingdom Come: Deliverance I a II. Herní vývojářství má svou zajímavou historii jak v Československu, tak následně České republice a tak se hráči mohou přesunout ke hraní retro her s místním původem, ty jsou navíc často dostupné online. Mezi největší retro tituly dnes spadají československé hry Labyrinth, Město robotů, Procházka starou Prahou nebo Kewin: Hledač pokladov, tituly vydané mezi lety 1989 a 1990.
Také je možné se ponořit do kultovních her České republiky 90. let a příchodu nového milénia. Mezi zajímavé herní tituly patří například hry Ice Hockey Manager 2005 pro fanoušky ledního hokeje, parodii na slavného Hobita – Bimbo aneb Cesta tam a nikam jinam nebo 2D adventura Mrtvé město. Nejvíc českých studií vznikalo právě s příchodem nového tisíciletí a nejvíce her poté kolem roku 2005 – mezi slavná česká retro studia patří například Black Light Studia, ALTAR Interactive nebo Pterodon a mnoho dalších. Na hráče tak vždy čeká něco kultovního za rohem, ať už na domácí nebo světové půdě.