Kvalitní auta ihned k dispozici? Hledejte je u Cars & Care

V případě firem jsou navíc na mobilitu často navázány veškeré příjmy. V dnešní době kritického nedostatku materiálů a komponentů je řešením nákup ojetého auta, které je k dispozici ihned. Vyhněte se však pochybným autobazarům a obraťte se raději na prodejce aut po leasingu.

Jednou ze solidních společností, které nabízejí vozy po leasingu, je Business Lease v rámci svého projektu Cars & Care, který můžete znát také pod starým názvem Autapooperaku.cz. I pod novým jménem vám nadále přináší ty nejkvalitnější ojeté vozy přímo od prvního majitele.

Vůz po leasingu se vyplatí

Okamžitá dostupnost není zdaleka jedinou výhodou aut po operativním leasingu. Firmám i jednotlivcům se jejich koupě vyplatí z mnoha dalších důvodů.

Jako pár nebo rodina zvažujete při koupi auta hlavně finance a bezpečnost – hledáte auto, které tolik neukrojí z rodinného rozpočtu a postará se o bezpečnost všech pasažérů. Z tohoto pohledu je ojeté auto po leasingu ideální volbou. Cars & Care nabízí vozy po leasingu staré 2–6 let, které vám budou ještě dlouhé roky spolehlivě sloužit, ale zároveň, oproti novému autu, tolik nezatíží váš rodinný rozpočet.

Výrazně nižší cena auta po leasingu v porovnání s novým autem je nesporným benefitem i pro firmy, které tak ušetří až stovky tisíc korun a mohou je investovat raději do rozvoje podnikání. Navíc je zde možnost odpočtu DPH a nastavení individuálního plánu financování na míru firemnímu cashflow. Kromě ekonomické stránky firmy ocení také bezpečnost aut po operativním leasingu. Paradoxně jsou pár let ojeté automobily mnohdy bezpečnější než ty zbrusu nové, u kterých riskujete neprojevené výrobní vady. Se zajetým a pravidelně servisovaným autem od Cars & Care máte naopak jistotu, že žádná závada neunikla pozornosti, a pro bezpečnost svých zaměstnanců tak děláte maximum.



Autor: Depositphotos

Cars & Care: záruka kvalitních vozů

S Cars & Care nikdy nekupujete zajíce v pytli. O skutečném technickém stavu vozidla se můžete sami přesvědčit v transparentním interním systému, do kterého vás společnost nechá nahlédnout. Budete tak znát servisní historii vozidla i případné pojistné události do posledního puntíku. Na kvalitu všech vozů v nabídce Cars & Care se můžete spolehnout. Všechna auta totiž procházejí po dobu operativního leasingu pravidelným servisem a po skončení leasingu jsou do následného prodeje vybrány jen skutečně kvalitní kousky.



Autor: Depositphotos

Ještě více výhod pro zákazníky

Cars & Care má nyní pro své zákazníky připraven nový benefit: možnost využívat služeb z celé sítě elitních autoservisů LKQ CZ za zvýhodněnou cenu. Tato síť zahrnuje více než 300 servisů Auto Kelly Servis a Partner Elit po celé ČR, které vašemu vozu poskytnou moderní technologické zázemí a odbornou péči. Tyto autoservisy jsou pravidelně zásobeny náhradními díly, čímž se výrazně snižuje servisní doba, a vaše auto tak nebude vyřazeno z provozu na dlouho. Jako zákazník Cars & Care zde obdržíte slevu na provedené práce ve výši 15 % a na nové součástky ve výši 5 %.

Projděte si nabídku aut po operativním leasingu od Cars & Care a vyberte si kvalitní vůz, který je k dispozici ihned a nezatíží firemní ani rodinné finance.