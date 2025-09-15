Kupujete byt nebo dům? Na těchto 10 věcí se vyplatí myslet

- Prověřte lokalitu, stav nemovitosti i právní stránku. Výstavba spalovny v okolí nebo katastrofální stav střechy vás pak nerozhodí.
- Hypotéka je jen začátek. Do rozpočtu započítejte všechny měsíční výdaje – od fondu oprav až po poplatky za odpad. A nezapomeňte ani na rezervu.
- Hluční sousedé, žádné místo na parkování nebo nonstop štěkající pes. O celkové spokojenosti rozhodují i maličkosti.
1. Lokalita a okolí
Dobrá dostupnost do města, les za domem, dětské hřiště pět minut chůzí. Lékař, pošta, obchod, restaurace. Vše se na první pohled může zdát idylické. A to přesně do okamžiku, než sednete k internetu a začnete pátrat. Nebo se stavíte v místní hospodě a pátráte hezky po staru. Můžete zjistit, že se chystá výstavba nové spalovny. Vše je schválené, příští rok se začíná. Zhorší se ovzduší i prodejnost vaší nemovitosti. Tím se žádný realitní makléř nechlubí. Tato investigativní práce je na vás.
2. Stav nemovitosti
Pokud nejste, jak se říká „od fochu“, vezměte si na zhodnocení stavu nemovitosti odborníka. A to i v případě, že si účtuje hodinovou sazbu, ze které se vám podlamují kolena. Vyplatí se to. Rozvody, okna, střecha, izolace, vlhkost. Ať se na vše podívá a předloží vám reálný stav. U novostaveb se zajímejte, na co máte nárok v rámci standardu. A za co si připlatíte.
3. Právní stránka
Kdo je vlastníkem? Nezatěžuje nemovitost zástava, věcné břemeno nebo exekuce? Vše si ověřte ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud kupujete přes realitku, nespoléhejte na to, že oni už to určitě zkontrolovali. Ano, mohli. Ale nemuseli, záleží na smlouvě. A kdo za neznalost ve finále zaplatí? Realitka to s největší pravděpodobností nebude.
4. Financování
Našli jste vysněnou nemovitost, hypotéku podle všeho získáte a splátky nějak zvládnete. Možná už se vidíte s drinkem v ruce na nové předzahrádce. Představa to je lákavá, ale jen pokud tím drinkem nezaháníte stres. Ten totiž snadno přijde ve chvíli, kdy splátky hypotéky spolknou veškerou částku, kterou máte vyhrazenou na bydlení.
Doporučujeme si vše předem propočítat – například pomocí hypoteční kalkulačky na stránkách České spořitelny. A nezapomeňte k hypotéce přičíst i další měsíční výdaje, které s bydlením souvisejí:
- zálohy na elektřinu, plyn a vodu
- poplatky SVJ nebo družstvu
- příspěvky do fondu oprav
- pojištění nemovitosti a domácnosti
- poplatek za svoz odpadu
- internet a televizi
- náklady na parkování
- úklid společných prostor, výtah a správa domu
- rezervu na údržbu a nečekané opravy
Díky tomu získáte reálný obrázek o tom, na kolik vás nové bydlení skutečně vyjde.
5. Životní styl
S novým bydlením často přichází i změna životního stylu. Jste na ni připraveni? Jako opravdu připraveni? Možná vás zlákaly fotky přírody na Instagramu a rozhodli jste se pro kouzelný dům na samotě u lesa. Snídaně na zahradě, cvrlikání ptáků, sbírání borůvek. Krása.
Ale tenhle obrázek má i svou odvrácenou stranu. Nebudete se večer bát, když partner odjede na služební cestu? Víte, co obnáší péče o jímku, která se stane běžnou součástí vašeho života? A počítáte s tím, že budete udržovat v čistotě tak velký dům?
6. Sousedé
Než podepíšete smlouvu, zjistěte, kdo bydlí vedle vás. Vaši budoucí sousedé možná na první pohled působí jako fajn lidé. A možná jimi opravdu jsou. Ale i v takovém případě může nastat problém. Třeba když máte rádi klid a oni naopak vyhledávají společnost. Víkendy se pak pravidelně mění v hlasité večírky, kterých se nechtěně účastníte i vy.
Ale někdy stačí jen sousedův pes. Štěká v noci, štěká ráno, štěká pořád. Maličkost, která vám pěkně znepříjemní život.
7. Typ vlastnictví
Osobní, družstevní nebo podíl na domě? Každý typ vlastnictví má své výhody i limity. U družstevního bytu nemůžete při žádosti o hypotéku ručit tímto bytem, protože ho fakticky nevlastníte. Pokud o úvěr žádáte, musíte ručit jinou nemovitostí. U spoluvlastnictví se zase může stát, že o důležitých opravách rozhodne někdo jiný než vy. Proto si důkladně ujasněte, co přesně kupujete. A jaká z toho plynou práva a povinnosti.
8. Parkování
Zdánlivá maličkost, která vám může pěkně zatopit. Protože pokud po náročném dni v práci půl hodiny kroužíte kolem domu a marně hledáte volné místo, čeká vás každý večer solidní dávka stresu. Zajeďte se k domu podívat ve stejnou dobu, kdy byste běžně přijížděli domů. Jak to tam vypadá? Vejdete se?
9. Budoucnost
Až si budete prohlížet své vysněné bydlení, položte si oblíbenou otázku personalistů: „Kde se vidíte za pět let? A kde za deset?“ Možná vám teď byt připadá jako ideální, ale vejdou se do něj děti, které možná časem přijdou? Je v okolí školka i škola? A co když dostanete skvělou pracovní nabídku na druhé straně republiky? Bude možné byt bez problémů pronajmout?
Zkuste si promyslet, jaké různé scénáře by vám mohl život nachystat. A buďte klidně kreativní. Protože život kreativní rozhodně je.
10. Intuice
Teď praktické záležitosti stranou. Co říká vaše intuice? Dopřejte si čas a nasajte atmosféru. Nejen uvnitř bytu nebo domu, ale i v jeho okolí. Cítíte se dobře? Dokážete si tu představit pěkný a spokojený život?
A nezapomeňte. Nezáleží na tom, co si o vašem novém bydlení myslí přátelé, rodina nebo kolegové. Nejde o jejich domov. Jde o ten váš.