Křišťálová Lupa 2025: Hlasování o nejlepší projekty českého internetu vrcholí

Do finálového hlasování se probojovalo 157 projektů v 15 kategoriích. Anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu pořádaná serverem Lupa.cz dlouhodobě mapuje nejzajímavější dění na českém internetu – od médií a e-shopů přes inovativní služby až po osobnosti, které spojují podnikání s technologiemi.
O vítězích rozhoduje nejen odborná porota, ale také internetová veřejnost.
Ta může až do 30. října hlasovat v těchto kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Přehled všech kategorií i nominovaných projektů je k dispozici na stránkách ankety:
O vítězích v dalších osmi kategoriích – včetně Projektu roku, Osobnosti roku a Veřejně prospěšné služby – Ceny České televize – rozhoduje odborná porota složená z osobností mediálního, technologického a byznysového prostředí.
Hlasovat lze prostřednictvím online formuláře na webu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu až do půlnoci 30. října. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 27. listopadu v pražském Divadle pod Palmovkou, kde budou oceněny projekty a osobnosti, které nejvíce přispěly k rozvoji českého internetu.
Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.