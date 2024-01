Proč analytici očekávají oslabení koruny?

V závěru roku 2023 jsme byli svědky nečekaného rozdmýchání motorů inflace. Ta se během října a listopadu pohybovala mezi 7 a 8 procenty. Tento nárůst lze však přičítat statistickým faktorům (jako například úsporný tarif za energie), a tak není třeba panikařit. Navíc začátkem roku 2024 očekáváme prudký pád inflace a během roku by se tak inflace mohla dostat na 2 %. Zatímco běžní spotřebitelé mohou jásat, najdou se tací, kteří z této předpovědi radost nemají.

Predikce tohoto typu totiž dostávají pod tlak ČNB s jejími stále vysokými úrokovými sazbami (aktuálně 6,75 %). Trh však pro letošek očekává výrazné snižování úrokových sazeb, dost možná k němu dojde na všech zasedáních ČNB. V průběhu roku 2024 tedy budeme očekávat, jak se s tímto tlakem ČNB vypořádá, avšak očekává se, že v tomto ohledu bude aktivní. Úrokové sazby by se tak do konce roku mohly snížit až ke 4 %, možná i níže.

Poslední loňské zasedání ČNB (21. 12.) vyvolalo na měnovém páru eura s korunou velkou nervozitu, poprvé v tomto cyklu totiž došlo ke snížení úrokových sazeb. To bylo do jisté míry překvapivé, jelikož ještě na předposledním zasedání byla většina členů bankovní rady pro zachování úrokových sazeb. Podle Petra Lajska, hlavního analytika Forex brokera Purple Trading, jsou další snížení úrokových sazeb v průběhu roku 2024 nevyhnutelné. Až se tak stane, pocítí koruna velký tlak, který povede k jejímu oslabování na měnovém páru s eurem. V průběhu roku 2024 se tak možná setkáme s tím, že euro se bude směňovat za 25 a možná dokonce i 25,50 Kč.

Slabá koruna jako pozitivum

Přestože se oslabující česká měna může jevit jako ne příliš pozitivní událost, najdou se odvětví, pro které může být aktuálně předvídaný ekonomický vývoj důvod k radosti. Jedním z takových je obchodování s měnovými páry – tzv. Forex (foreign exchange) a ti, co mají radost, jsou samotní obchodníci. Ve Forexu totiž obchodníci přímo nevlastní měny, se kterými obchodují, ale pomocí tzv. rozdílových smluv spekulují na to, jestli kurz určité měny vůči měně jiné poroste, či naopak bude klesat. Obchodník, který zanalyzuje situaci správně a směr odhadne, profituje.

Už dávno navíc neplatí, že by obchodování patřilo na burzovním flooru pořvávající hrstce vyvolených, jako tomu je u filmů z 80. let. V dnešní době se totiž online tradingu můžete věnovat přímo z domu od svého počítače, či telefonu. Vše, co musíte mít, je více než 18 let, stabilní internetové připojení a brokera Forex obchodování nabízejícího.

Překážkou nejsou ani nulové znalosti, ten nejlepší Forex broker totiž svým klientům nabídne i vzdělávání zdarma. Zájemci o Forex trading tak mají možnost zdarma si nastudovat vzdělávací ebooky nebo se učit přímo od zkušených obchodníků na jejich online webinářových lekcích. Naučit se tak můžete i právě to, jak využít oslabující koruny, potažmo posilujícího eura.

Obchodování za pomoci strategie Carry trade

Strategie, pro obchodování na Forexu, kterou vám tu teď popíšeme, se odvíjí od rozdílu mezi úrokovými sazbami obchodovaných měn. K tomu, aby jí šlo využít i na české koruně, musí ČNB snížit úrokové sazby pod úroveň sazeb, které jsou na dolaru nastavené FEDem (centrální banka USA) a na euru ECB (Evropská centrální banka). To je taky důvod, proč Forex obchodníci bedlivě sledují výši úrokových sazeb a jsou připraveni jednat. Pojďme si ale vysvětlit, jak tato strategie funguje.

Díky strategii Carry trade mohou obchodníci, u brokera Forex trading nabízejícího, potenciálně vydělávat na oslabující koruně vůči euru či dolaru. Stačí otevřít obchodní pozici spekulující na nárůst měny s vyšší úrokovou sazbou, tou totiž automaticky spekuluje na pokles/prodej níže úročené měny. Pokud skutečně dojde k tomu, že ČNB v roce sníží úrokové sazby rychleji a níže než její americký a evropský protějšek, naskytne se na měnových párech EURCZK a USDCZK zajímavá příležitost.

Obchodníkům bude stačit pouze otevřít obchodní pozici spekulující na nárůst kurzu a pak už jen čekat. S každou nocí a dnem by se mu měly na účet přičíst peníze navíc v podobě tzv. kladných swapových poplatků. Swapy jsou poplatky, které obvykle za držení pozice přes noc musí platit obchodník traderovi. Tento poplatek se odvíjí od velikosti rozdílu mezi úrokovými sazbami obchodovaných měn. Čím vyšší rozdíl, tím větší je swap. Pokud však držíte pozici spekulující na nárůst měny s vyšším úročením, swap se každou noc přičítá vám jako příjemný bonus.

Stále však záleží na vašem brokerovi. Nejlepší forex broker vám kladné swapy přizná a vyplatí. Najdou se však i brokeři, kteří kladné swapy nevyplácejí.

Vystačíte si se stabilním internetem

K obchodování na Forexu navíc nepotřebujete kdovíjakou výbavu. Stačí vám stabilní připojení k internetu, volný kapitál k investování a účet u Forex brokera. Jediný software, se kterým si vystačíte u většiny Forex brokerů je MT4 platforma (MetaTrader 4). I tu vám ale Forex broker poskytne zdarma. Ti nejlepší Forex brokeři navíc nabízejí také možnost tzv. Demo účtu, na kterém si můžete obchodování vyzkoušet s fiktivními penězi bez rizika.

Pokud vás obchodování na kapitálových trzích zaujalo a chcete mít jistotu, že nenaletíte na lest podvodníkům a péče a podmínky, které se vám dostanou, jsou ty nejlepší, měli byste si Forex brokera pečlivě proklepnout. Dobrým startovním bodem je dlouhodobá kvalita nabízených služeb, regulace služeb evropskou unií a ochrana klientských vkladů. To vše by měl nejlepší Forex broker nabízet.