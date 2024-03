Konference UX Day 2024: UX design, case studies, výzkum nebo vliv AI

Ponořte se s námi do problematiky UX. Přednášky na trendy témata, případové studie, best practices, konkrétní čísla z aktuálních výzkumů, networking, nejnovější techniky a postupy z oboru a vynikající catering. To vše pro vás připravíme 21. března na konferenci UX Day 2024. Sejdeme se na našem oblíbeném místě – v Hotelu Jalta v Praze.

Slovo dostanou také reprezentanti subjektů, které v poslední době uspěly se svými projekty v soutěži WebTop100. Přinesou nejčerstvější case studies inspirativních redesignů webů či zcela nových řešení.

Konference proběhne pod hlavičkou soutěže digitálních projektů a konference WebTop100.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU

UX digitálních produktů pro výrobní firmy

Navrhování UX digitálních produktů pro výrobní firmy vyžaduje kombinaci technických znalostí, porozumění uživatelským potřebám a schopnost komunikace se všemi zainteresovanými stranami. Jan Hanzelka ze studia SKOUMAL nás provede všemi výzvami, se kterými je potřeba se vypořádat. Dozvíme se, jak postupovat, aby výsledkem byl žádoucí stav – zrychlení procesů, ušetření administrativní práce, zvýšení atraktivnosti pro zákazníka a další benefity.

Zákaznický výzkum v ČR – nevyužitá příležitost

Informace získané z uživatelského testování mohou poskytnout důležité poznatky pro zlepšení produktů a posílit uživatelský zážitek. Martin Kopta z 2FRESH vidí v jeho využívání velký potenciál, ale také mezery – konkrétně v přístupu k němu od českých firem. Společně si vysvětlíme, jak efektivně začlenit uživatelské testování do procesů firmy, a jak z něj vytěžit maximum.

AI (zatím) neumí UX. Co nás čeká v dohledné době?

Je samozřejmostí, že umělá inteligence zasáhla také oblast UX. Ondřej Ilinčev vysvětlí, jak moc právě tuto oblast AI proměnila a na co se můžeme těšit (nebo čeho se děsit) v blízké budoucnosti. Která část práce se zjednoduší, která úplně zanikne a kde zůstane lidský faktor nenahraditelný? Autor prezentace už teď upozorňuje, že kreativitu na mysli nemá.

Museum Experience

Lukáš Pilka z BlueGhost.cz nás provede novým Muzeem literatury. V něm není žádoucí vypínat telefon při vstupu jako tomu bývá v ostatních muzeích, právě naopak. Při expozici, která mapuje perly české literatury, narazíte na mnoho QR kódů, které vás dovedou k zajímavým informacím. Zážitkem je také navštívit Muzeum literatury online. Jak proběhla digitální transformace v oblasti, která je metaforou pro minulost? Jak se designuje prožitek z výstavy nebo návštěvy muzea? Vše se dozvíme.

Další naše témata ve zkratce:

UX audit: Odhalte a vyřešte problémy spojené s uživatelským zážitkem (Jiří Gédoš, PUXdesign.cz)

Velký výzkum z české e-commerce scény: 12 e-shopů, 60 testování, 400 hodin výzkumu (Jan Junek, Proof & Reason)

Case studie: Design aplikace Alive App, díky které držitelům ISIC neunikne žádný z jeho benefitů (Nam Do Hoai, Sherpas a Marek Holub, GTS ALIVE)

Druhý ročník konference UX Day proběhne 21. března, projděte si celý program s podrobnými anotacemi, na webu jsou k dispozici také medailonky našich přednášejících.