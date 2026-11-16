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Kolik Čechy stojí Vánoce? A jak přistupují k půjčkám na dárky?

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Komerční sdělení

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Shutterstock.com
Autor: Shutterstock.com

Děti píšou Ježíškovi, dospělí sepisují rozpočet. Jak loni plánovali Češi Vánoce, aby to „Ježíšek“ zvládl?

Kolik chtěli Češi za Vánoce loni utratit?

Podle průzkumu České bankovní asociace plánovaly české domácnosti za Vánoce v roce 2025 utratit v průměru 12 600 korun.

  • Polovina dotázaných se chystala za dárky utratit do 5 000 Kč.
  • Jedna pětina hodlala nadělit radost v hodnotě 5 000 až 10 000 Kč.
  • Za jídlo a pití chtělo 44 % lidí utratit do 3 000 Kč.
  • Dalších 16 % počítalo s tím, že o Vánocích projí a propije 3 000 až 5 000 Kč.
  • Za dekorace plánovala většina domácností utratit do 1 000 Kč.

Pokud si také před Vánocemi chystáte finanční plán, je to určitě dobrý krok. Získáte totiž přehled. Na první pohled pak uvidíte, co si letos „Ježíšek“ může dovolit a co už ne.

Čekejte i nečekané

V některých případech ovšem ani sebelepší plán nevyjde. Do hry například vstoupí nečekané události.

  • Sourozenec vám napíše, že se složíte na dárek pro rodiče. A váš podíl je vyšší, než jste čekali.
  • Vaše dítě si nejvíc na světě přeje hračku, která je nad váš limit.
  • Nebo k vám partner pozve širší rodinu a od vás se očekává, že všechny pohostíte.

To je zkrátka život. Pro takové případy je dobré při plánování rozpočtu počítat i s rezervou, do které pak můžete sáhnout.

Jak Češi přistupují k předvánočním půjčkám

Pokud rezervu nemáte, možná se vám v hlavě při takové nečekané události objeví myšlenka: „No, nedá se svítit. Vezmu si půjčku.“ Ale podle průzkumu České bankovní asociace si na Vánoce v roce 2025 plánovala půjčit jen 2 % dotázaných. Zajímavé také je, že 77 % lidí by si podle svých slov na pokrytí vánočních nákladů nikdy nepůjčilo.

Ovšem co dělat, když váš rozpočet nevychází? Pár možností existuje. Vraťte se ke svému plánu a s ostatními vše proberte. Třeba následovně:

  • Se sourozenci se domluvte na levnějším dárku pro rodiče.
  • Na dárek pro dítě se složte s babičkami a tetičkami.
  • O přípravu pohoštění pro širší rodinu se podělte. Rozloží se tak i náklady.

Upravit plán bude možná jednodušší, než si myslíte. A dost možná i příjemnější než další měsíce hledat v rodinném rozpočtu peníze na splátky.

Pokud přesto zvažujete půjčku

Podle výše zmíněného průzkumu si na vánoční dárky někdy půjčilo 7 % dotázaných. Pokud o půjčce uvažujete i vy, vybírejte pečlivě.

V první řadě se nenechte nalákat nízkou splátkou. Ta sama o sobě o výhodnosti půjčky nic moc neříká. Zjistěte a porovnejte si i další údaje:

  • RPSN: Vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru jako roční procento z jeho celkové výše. Zahrnuje úrok i další náklady, které se podle zákona do výpočtu započítávají.
  • Celkovou splatnou částku: Kolik celkem vrátíte a o kolik víc zaplatíte oproti tomu, co jste si půjčili.
  • Výši splátek a podmínky splácení: Kolik budete měsíčně platit a jak dlouho. Nižší splátka může znamenat, že budete splácet déle a celkem zaplatíte víc.

To platí pro nákupy na splátky i běžnou spotřebitelskou půjčku. Nenechte se ale strhnout emocemi a před podpisem smlouvy se ještě jednou vraťte ke svému původnímu plánu. Vážně jiné řešení nevidíte? Vážně nejde ten rozpočet na dárky někde snížit?

Počítejte s tím, že i sebevýhodnější půjčka váš rodinný rozpočet po Vánocích na nějakou dobu zatíží. A splácet jednu půjčku další půjčkou může vést do dluhové spirály. A tam se nikdo dostat nechce.

Jednejte zkrátka tak, aby vám po Vánocích zůstaly hezké vzpomínky, ne zbytečné starosti.

Zdroj:

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