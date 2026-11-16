Kolik Čechy stojí Vánoce? A jak přistupují k půjčkám na dárky?

Kolik chtěli Češi za Vánoce loni utratit?
Podle průzkumu České bankovní asociace plánovaly české domácnosti za Vánoce v roce 2025 utratit v průměru 12 600 korun.
- Polovina dotázaných se chystala za dárky utratit do 5 000 Kč.
- Jedna pětina hodlala nadělit radost v hodnotě 5 000 až 10 000 Kč.
- Za jídlo a pití chtělo 44 % lidí utratit do 3 000 Kč.
- Dalších 16 % počítalo s tím, že o Vánocích projí a propije 3 000 až 5 000 Kč.
- Za dekorace plánovala většina domácností utratit do 1 000 Kč.
Pokud si také před Vánocemi chystáte finanční plán, je to určitě dobrý krok. Získáte totiž přehled. Na první pohled pak uvidíte, co si letos „Ježíšek“ může dovolit a co už ne.
Čekejte i nečekané
V některých případech ovšem ani sebelepší plán nevyjde. Do hry například vstoupí nečekané události.
- Sourozenec vám napíše, že se složíte na dárek pro rodiče. A váš podíl je vyšší, než jste čekali.
- Vaše dítě si nejvíc na světě přeje hračku, která je nad váš limit.
- Nebo k vám partner pozve širší rodinu a od vás se očekává, že všechny pohostíte.
To je zkrátka život. Pro takové případy je dobré při plánování rozpočtu počítat i s rezervou, do které pak můžete sáhnout.
Jak Češi přistupují k předvánočním půjčkám
Pokud rezervu nemáte, možná se vám v hlavě při takové nečekané události objeví myšlenka: „No, nedá se svítit. Vezmu si půjčku.“ Ale podle průzkumu České bankovní asociace si na Vánoce v roce 2025 plánovala půjčit jen 2 % dotázaných. Zajímavé také je, že 77 % lidí by si podle svých slov na pokrytí vánočních nákladů nikdy nepůjčilo.
Ovšem co dělat, když váš rozpočet nevychází? Pár možností existuje. Vraťte se ke svému plánu a s ostatními vše proberte. Třeba následovně:
- Se sourozenci se domluvte na levnějším dárku pro rodiče.
- Na dárek pro dítě se složte s babičkami a tetičkami.
- O přípravu pohoštění pro širší rodinu se podělte. Rozloží se tak i náklady.
Upravit plán bude možná jednodušší, než si myslíte. A dost možná i příjemnější než další měsíce hledat v rodinném rozpočtu peníze na splátky.
Pokud přesto zvažujete půjčku
Podle výše zmíněného průzkumu si na vánoční dárky někdy půjčilo 7 % dotázaných. Pokud o půjčce uvažujete i vy, vybírejte pečlivě.
V první řadě se nenechte nalákat nízkou splátkou. Ta sama o sobě o výhodnosti půjčky nic moc neříká. Zjistěte a porovnejte si i další údaje:
- RPSN: Vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru jako roční procento z jeho celkové výše. Zahrnuje úrok i další náklady, které se podle zákona do výpočtu započítávají.
- Celkovou splatnou částku: Kolik celkem vrátíte a o kolik víc zaplatíte oproti tomu, co jste si půjčili.
- Výši splátek a podmínky splácení: Kolik budete měsíčně platit a jak dlouho. Nižší splátka může znamenat, že budete splácet déle a celkem zaplatíte víc.
To platí pro nákupy na splátky i běžnou spotřebitelskou půjčku. Nenechte se ale strhnout emocemi a před podpisem smlouvy se ještě jednou vraťte ke svému původnímu plánu. Vážně jiné řešení nevidíte? Vážně nejde ten rozpočet na dárky někde snížit?
Počítejte s tím, že i sebevýhodnější půjčka váš rodinný rozpočet po Vánocích na nějakou dobu zatíží. A splácet jednu půjčku další půjčkou může vést do dluhové spirály. A tam se nikdo dostat nechce.
Jednejte zkrátka tak, aby vám po Vánocích zůstaly hezké vzpomínky, ne zbytečné starosti.