Když se ekologie potká s luxusem: Příběh laboratorně vytvořených diamantů

Výhody Lab grown diamantů

Laboratorní diamanty mohou být až o 50–80 % levnější než diamanty přírodní. Pro zákazníky to znamená, že mohou v rámci stejného rozpočtu uvažovat o větším kameni v prvotřídní kvalitě. Luxusní diamantové šperky se tak stávají mnohem dostupnější širšímu spektru zákazníků. Znatelný rozdíl můžeme vidět třeba u zásnubních prstenů, kde často představy zákazníků o výrazném diamantovém prstenu narážejí na realitu toho, co si v rámci stanoveného rozpočtu mohou dovolit. Laboratorní diamanty umožňují větší výběr a otevírají cestu také k rozmanitějším či honosnějším designům.

Lab grown diamanty jako ekologičtější alternativa přírodních diamantů

Kromě výhodné ceny se ale v souvislosti s diamanty vyrobenými v laboratoři často objevuje i jedno velmi aktuální téma, a tím je udržitelnost. Mnoho zákazníků začíná zajímat, jaký je původ diamantů. Přírodní diamanty v tomto ohledu vyvolávaly v posledních desetiletích řadu otázek. Diskutovaný je především ekologický dopad jejich těžby na krajinu a znečištění vody. Navíc se mluví o tzv. „krvavých diamantech“, které těží ozbrojené skupiny v afrických zemích jako Sierra Leone, Angola, Libérie a Demokratická republika Kongo. Výnosy z jejich prodeje pak slouží k financování těchto konfliktů. Právě kombinace environmentálních a sociálních problémů přispěla k rostoucí oblibě laboratorních diamantů.

Nic není černobílé

Výroba diamantů v laboratoři je lépe kontrolovatelná, dohlíží se na adekvátní finanční ohodnocení a dobré podmínky práce. Je také evidentní, že lab grown diamanty zanechávají výrazně menší ekologickou stopu a nedochází u nich k zásahům do přírodní krajiny. Jednalo by se ovšem o velké zjednodušení, pokud by byly vnímány přírodní diamanty jako neetické. Pokud byste chtěli investovat do přírodního diamantu a je pro vás důležitá otázka etiky, ptejte se po původu nabízeného diamantu. Důvěryhodný prodejce by rozhodně měl být schopen poskytnout informace o tom, odkud diamant pochází a jak byl získán. Je také důležité si uvědomit, že i k výrobě lab grown diamantů je stále zapotřebí velké množství energie. Ta se může lišit v závislosti na výrobních postupech každé laboratoře.

Hodnota diamantů: jak to vidí mladá generace?

Ze statistik jasně vyplývá, že zájem o lab grown diamanty u mileniálů a mladých lidí z generace Z neustále roste. Ekologické a etické aspekty u nich očividně rezonují více než příběh drahokamu, který vyrostl před mnoha miliony let hluboko pod zemským povrchem. V USA aktuálně mají lab grown diamanty zhruba 20% podíl na trhu, a předpokládá se, že se do roku 2030 toto číslo ještě minimálně zdvojnásobí. Trh s diamanty se tedy nevyhnutelně proměňuje a již nyní je jasné, že ty laboratorní v něm budou mít i nadále své místo.