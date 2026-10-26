Když o výběru produktů a značek rozhoduje AI. Jak obstát v nové éře vyhledávání?

Způsob, jakým lidé vyhledávají informace a rozhodují se o nákupu, se zásadně mění. Stále častěji se obracejí přímo na AI asistenty, jako jsou ChatGPT či Gemini, zároveň jim ale umělá inteligence nabízí odpovědi i při běžném vyhledávání na Googlu. Pomáhá jim porovnávat nabídky, vybírat produkty a objevovat nové značky. To vše často bez nutnosti navštívit webové stránky jednotlivých e-shopů.
Pro firmy se tím mění pravidla boje o zákazníky. Nestačí už jen přivádět návštěvníky z vyhledávačů. Stále důležitější je, zda umělá inteligence značku zná, považuje ji za důvěryhodnou a zahrne ji do svých odpovědí. Kdo v nich chybí, může přicházet o potenciální publikum ještě předtím, než ho vůbec dostane šanci je oslovit.
Jak si udržet viditelnost a konkurenceschopnost v nové éře vyhledávání? Právě tomu se bude věnovat online konference AI Visibility, která 3. prosince nabídne konkrétní zkušenosti, případové studie i praktické návody od odborníků na SEO, digitální marketing a umělou inteligenci.
Do 31. října je možné využít zvýhodněné vstupné Early Birds.
Doporučí AI vaši značku, nebo konkurenci?
Jak si české značky ve vyhledávání prostřednictvím AI skutečně vedou? Martin Brablec z agentury Hook & Tell představí výsledky více než 40 hloubkových auditů malých i velkých českých značek. Ukáže, proč některé firmy umělá inteligence aktivně doporučuje, zatímco jiné přehlíží, a na konkrétní případové studii předvede, jak lze viditelnost značky systematicky zlepšovat.
Konkrétní postupy, jak viditelnost značky v AI zlepšit, nabídne Tomáš Novák z Marketing Miner. Nabídne deset konkrétních kroků, které firmám pomohou zvýšit šanci na zařazení do AI odpovědí. Vysvětlí například, jak zjistit, zda mají AI roboti přístup na firemní web, jak ověřit, při kterých dotazech AI doporučuje konkurenci, nebo jak správně měřit viditelnost značky napříč AI asistenty.
AI agenti promění marketing i online nakupování
Proměna vyhledávání ale není jedinou změnou, na kterou se firmy musí připravit. Nastupují také AI agenti, kteří dokážou samostatně vykonávat úkoly, zpracovávat informace a postupně přebírat další části nákupního procesu.
Co to bude znamenat pro e-shopy? Tomáš Čupr ze SEOCONSULT představí koncept Agentic Commerce, tedy nakupování s pomocí AI agentů. Ukáže, jak se může změnit cesta zákazníka od výběru produktu až po nákup a jak na tuto novou realitu připravit e-commerce byznys.
SEO expert Pavel Ungr ukáže, jak je zapojit do tvorby obsahu od zadání až po publikaci, aniž by utrpěla jeho kvalita a důvěryhodnost.
Lukáš Kostka z Effectix zase na konkrétním příkladu předvede, jak s pomocí Claude Code a dalších nástrojů prověřit AI viditelnost značky, analyzovat konkurenci a navrhnout úpravy webu.
Co bude s reklamou v éře AI?
Změny čekají také placenou reklamu. Pokud lidé získávají odpovědi přímo od AI asistentů, budou firmy muset přehodnocovat i to, kde a jak oslovují potenciální zákazníky.
Markéta Kabátová z agentury uLab se proto zaměří na dopady umělé inteligence na PPC reklamu a na nové možnosti inzerce v prostředí AI asistentů. Představí dostupná data a srovnání, která pomohou lépe posoudit potenciál ChatGPT Ads ve vztahu k zavedeným reklamním platformám jako jsou Google Ads nebo Meta.
Online konference nabídne pohled na proměnu vyhledávání z několika perspektiv – od optimalizace obsahu pro AI (GEO) a měření viditelnosti značek až po automatizaci marketingu a nástup AI agentů v e-commerce.
Akce je určena nejen marketingovým a SEO specialistům, ale také majitelům firem, manažerům a všem, kdo chtějí pochopit, jak AI mění cestu zákazníků k jejich produktům a službám.
Konference AI Visibility proběhne 3. prosince 2026 online od 10 hodin. Do 31. října je možné využít zvýhodněné vstupné Early Birds.
Program i přehled řečníků najdete na stránkách konference, kde se můžete i registrovat. Součástí vstupenky je také přístup k záznamu.
Mediálními partnery akce jsou Česká asociace umělé inteligence, Lupa.cz a Podnikatel.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.