Kdo vás najde, když se ptáte AI? Digitální marketing řeší novou realitu

Marketingové rozpočty se přesouvají mezi kanály, do vyhledávání zásadně vstoupila AI, influencer marketing se profesionalizuje a firmy řeší, jak nové technologie promítnout do své každodenní práce. Nejde přitom jen o nové nástroje – AI už nemění jen vlastní fungování marketingových týmů, ale celých firem.
Naše podzimní konference WebTop100 nabídne pohled na tyto změny z různých stran. Na pódiu se vystřídají odborníci na SEO, e-commerce, videoreklamu, influencer marketing i kreativci, kteří pracují s umělou inteligencí. Každý z nich přinese zkušenost z jiné disciplíny digitálního marketingu.
Kdy a kam dorazit?
WebTop100 2026 se uskuteční 12. listopadu v pražském Hotelu Duo. Pokud řešíte, kam se bude digitální marketing posouvat v příštích měsících, během jednoho dne tu dostanete pohled z několika různých stran – od vyhledávání a e-commerce přes video a influencery až po AI a kreativitu.
Z programu vybíráme několik témat:
Kam míří online vyhledávání
Jak budeme za pár let hledat informace, zboží nebo služby? A co bychom měli změnit na webech už dnes? Na blízkou budoucnost online vyhledávání se zaměří Roman Dobiáš (Dognet) a jeho přednáška Co doporučuje 9 z 10 expertů na GEO.
Česká e-commerce v datech
České e-shopy mají za sebou další rok plný změn. Kam se trh posunul a kde hledat další prostor pro růst? Matěj Kapošváry (Notino) nabídne v přednášce Půl cesty za sebou: česká e-commerce v datech a kontextu pohled opřený o reálná data a zasazený do širšího kontextu trhu.
Když YouTube nahrazuje televizi
Přelévání reklamních rozpočtů z klasické televize do online videa už není jen teorie. Marketingový konzultant Ondřej Sláma ve své přednášce YouTube místo TV reklamy? ukáže zkušenost z kampaní, ve kterých YouTube převzal roli hlavního nástroje pro budování brandu.
Co dnes opravdu funguje influencerům?
Influencer marketing se profesionalizuje a s ním přichází i větší tlak na výsledky. Petr Srna (WOO) shrne nejvýraznější změny, které se letos v influencer marketingu odehrály, a zasadí je do širších souvislostí. Jeho každoroční zpráva nabídne orientaci v tom, kam se posouvá práce se značkami, tvůrci i jednotlivými platformami.
Koupili jste si GEO? Podvedli vás, dostanete SEO
Je GEO skutečně novou disciplínou, nebo jen nový název pro principy, které už dávno známe? Pavel Ungr (SEO konzultant) nabídne kritický pohled na jeden z nejdiskutovanějších trendů současného marketingu a rozebere, kde končí skutečná optimalizace pro AI a kde začíná práce s novými buzzwordy.
Agentura v době AI
Co všechno se musí změnit, když se umělá inteligence stane součástí každodenní práce? Jan Bezděk a Josef Horký (SiteOne) představí vlastní zkušenost s transformací agentury – co změnili, co naopak posílili a co jim práce s AI ukázala.
A to zdaleka není všechno. Program nabídne také AI v kreativitě, sonic branding, kognitivní přetížení v době AI nebo další pohledy na současný digitální marketing.
Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení vítězů soutěže WebTop100, která každoročně představuje nejlepší digitální projekty a kampaně. Přijďte se podívat, co dnes v českém digitálu vzniká – a kam se bude obor posouvat dál.
Konference WebTop100 se letos koná 12. listopadu v pražském Hotelu Duo. Profily řečníků a anotace přednášek najdete na oficiální stránce akce. Možnost pořídit vstupenky za zvýhodněnou cenu končí už 12. října.
Děkujeme generálnímu partnerovi SiteOne, hlavním partnerům Dognet a Shoptet Premium, i dalším partnerům, kterými jsou společnosti Spotera a Animato. Produktovým partnerem je EasyEvent, odborným garantem pak Sherpas a mediálními partnery jsou Marketing Journal, Lupa.cz, Podnikatel.cz a Ecommerce Bridge. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.