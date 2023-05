Kde najdete levné letenky do zahraničí?

Kam na letenky?

Nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše. Jednou z nejlepších stránek pro hledání levných letenek v České republice je eSky.cz. Tato stránka nabízí širokou škálu letů z mnoha různých zemí, ale také nabízí různé možnosti vyhledávání letů, včetně jednosměrných, zpátečních a multi-stop letů. Jednou z největších výhod této stránky je to, že umožňuje porovnávat ceny letů od různých leteckých společností na jednom místě, což ušetří spoustu času a úsilí.

Další stránkou, kterou při hledání levných letenek můžete využít, je Kiwi.com. Tato stránka má také širokou nabídku letů a umožňuje vyhledávat nejen lety, ale také kombinovat více letů, aby se dosáhlo nejnižší ceny. Kiwi.com také nabízí různé možnosti filtrování, jako jsou levné lety, nejkratší cesty, nejlepší letiště a mnoho dalších.

Pro ty, kteří chtějí být průzkumníky, existuje možnost hledat levné letenky na stránkách low-cost leteckých společností, jako jsou Ryanair, Wizz Air nebo EasyJet. Tyto společnosti často nabízejí velmi levné lety, ale s omezenými službami, jako jsou poplatky za zavazadla nebo přídavné služby.

Pokud se vám zachtělo zalovit si v zahraničních vodách, dalším způsobem, jak najít levné letenky, je využít různé srovnávače cen, jako jsou Skyscanner nebo Momondo. Tyto stránky porovnávají ceny letů od různých leteckých společností a vyhledávají nejlepší nabídky. Tyto stránky také umožňují filtrovat lety podle ceny, času a dalších kritérií.

Autor: PeopleImages.com – Yuri A / shutterstock.com

Lze si pomoci i jinak

Kromě těchto stránek existuje mnoho dalších způsobů, jak najít levné letenky. Jedním z nich je být flexibilní s daty cestování. Často lze najít levnější lety v týdnu nebo měsíci, který není v sezóně nebo v období turistického vrcholu. Další možností je rezervovat lety s delším přestupem. I když to může trvat déle, než když letíte přímo, můžete ušetřit nemalé peníze, a možná u toho poznáte i nové město nebo zemi.

Dobré je také sledovat nabídky letů a využívat slevových kódů. Ty se obvykle objevují na stránkách letišť, leteckých společností nebo na webových srovnávačích. Musíte ale být rychlí, protože slevové kódy často platí jen po omezenou dobu. Když už se rozhodnete koupit letenky, je důležité abyste byli obezřetní. Ujistěte se, že jste si přečetli všechny podmínky, zvláště ohledně vrácení peněz a změn letu. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte kontaktovat leteckou společnost nebo zprostředkovatele letenek.

Vsaďte na profesionální společnost

Nakonec bychom rádi zdůraznili, že pokud si vyberete na koupi letenek zprostředkovatele nebo vyhledávač letů, zvolte si společnost, které lze důvěřovat. Hned v úvodu jsme zmínili společnost eSky.cz, která nabízí vynikající služby při hledání a rezervaci levných letenek. Jednou z největších výhod je to, že na jednom místě lze najít různé možnosti letů od různých leteckých společností. Také nabízí snadný a rychlý proces rezervace a možnost předdefinovaných možností cestování. Je přitom úplně jedno, jestli cestujete do Amsterdamu (letenky např. zde: https://www.esky.cz/leten­ky/0/0/ci/ams/amsterdam) nebo do exotiky. Zkrátka, pokud hledáte levné letenky, určitě stojí za to prozkoumat eSky.cz a využít výhod, které nabízí.