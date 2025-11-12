K F1 patří i prskavky. Orientujete se v kategoriích pyrotechniky?

Kategorie určují pravidla hry
Rozdělení pyrotechniky do kategorií nařizuje evropská legislativa. Stanovená písmena a čísla určují, kdo smí daný typ pyrotechniky používat a jak silný efekt můžete očekávat. Tu nejsilnější pyrotechniku (např. F4, T2 či P2) si mohou z bezpečnostních důvodů zakoupit pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Českým báňským úřadem. Následující kategorie však lze běžně zakoupit od 15, 18 či 21 let.
F1 až F3: Prskavky i velké ohňostroje
Písmeno F je odvozeno od anglického fireworks:
- F1 je nejnižší kategorie, s nízkým stupněm nebezpečí a zanedbatelnou hlučností. Lze ji používat dokonce i v interiérech. Patří sem prskavky, bouchací kuličky či praskací provázky. Mohou si je zakoupit uživatelé od 15 let.
- Do kategorie F2 spadají petardy, menší rakety, římské svíce, kulové pumy nebo některé kompaktní ohňostroje.Produkty vyžadují použití na volném prostranství. Prodej je možný pouze osobám starším 18 let.
- F3 představuje nejvyšší třídu zábavní pyrotechniky dostupnou veřejnosti se střední nebezpečností a hlučností. Patří sem velké kompaktní ohňostroje, větší rakety a kulové pumy nebo složitější sestavy, které potřebují více prostoru. Zakoupit je mohou pouze uživatelé starší 21 let, případně mladší osoby s osvědčením o odborné způsobilosti.
T1 a P1: Efekty pro speciální účely
Kromě zábavní pyrotechniky existují i výrobky se zkratkami T1 a P1. I u nich se označení odvíjí z anglických slov, konkrétně theatrical (scénická) a pyrotechnic (pyrotechnika).
T1 označuje scénickou pyrotechniku. Efekty se používají při filmovém natáčení, na koncertech nebo v divadlech. Do této kategorie patří například dýmovnice a ohnivé fontány. Kupující musí být starší 18 let.
Kategorie P1 zahrnuje tzv. ostatní pyrotechnické výrobky, typicky petardy, dýmovnice, zvukové zábleskové prostředky. Některé z nich mohou sloužit k plašení zvěře, jako sportovní signalizace atp. Produkty kategorie P1 jsou určeny pro běžné uživatele nad 18 let.
Myslete na své zdraví
Pyrotechnika je úžasná kombinace síly, světla, zvuků a emocí. Dokáže vyvolat dojetí, radost, ale i strach. Vždy proto dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, zvířat a budov a rovněž se při jejím používání vyhněte tzv. ochranným zónám (nemocnicím, domovům pro seniory, útulkům, zoo apod.). I respekt k pravidlům je součástí zábavy.
Ať už plánujete komorní oslavu s prskavkami, nebo velkolepé ohňostroje na Silvestr, vybírejte kvalitní výrobky od ověřených dodavatelů a vždy si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Jedním z ověřených prodejců je například Ekopyro, kde najdete širokou nabídku pyrotechniky.