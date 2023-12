Jaké změny hazardního a loterijního zákona nás čekají v roce 2024?

Nová pravidla však vyvolala také obavy, a to především mezi provozovateli hazardu, kteří byli nuceni změnit své roky zavedené postupy. Od té doby však uplynulo dlouhých osm let a nyní Ministerstvo financí České republiky představuje rozsáhlou aktualizaci hazardního a loterijního zákona, která bude mít vliv na hráče i ty, kteří provozují hazardní hry. Jaké konkrétní změny s sebou aktualizace zákona pravděpodobně přinese?

Změ ny t ýkající se ochrany hráčů hazardu

Jak jsme již naznačili v úvodu, primárně se aktualizace zákona zaměřuje na ochranu hráčů a dává si za cíl předcházet rozvoji patologického hráčství. Jaké konkrétní změny k tomu mají vést?

Zavedení Panic button, usnadnění zápisu do rejstříku a změny v sebeomezení

Novou zákonnou povinností pro provozovatele hazardu se stane zavedení tlačítka s příznačným názvem Panic button do online i offline hraní. Co přesně se po jeho stisknutí během rozehrané hry stane? Panic button okamžitě ukončí aktivitu hráče a po dobu příštích 48 hodin se nebude moci zúčastnit žádné hazardní hry ve všech provozovnách.

Ruku v ruce s tímto krokem bude také možnost zapsat sám sebe do rejstříku vyloučených osob přímo v kasinu bez nutnosti návštěvy online webu Ministerstva financí ČR nebo za pomocí třetích stran.

Dále také bude platit novinka, že jakékoliv sebeomezení, ke kterému se hráč sám rozhodne, nebude možné libovolně měnit, nýbrž bude platit po dobu 24 h. Týká se to například omezení výše sázek nebo počtu hodin hraní denně.

Provozovatelé budou mít zakázáno kontaktovat hráče

Jakmile si hráč hazardu nastaví jakékoliv sebeomezení nebo nebude chtít být kontaktován s nabídkami hazardních her, bude mít provozovatel hazardu zakázáno takového hráče kontaktovat a opětovně se dotázat, zda nechce nastavené změny a sebeomezení odvolat nebo alespoň zmírnit.

Budou také zakázány poplatky, které si provozovatelé účtovali za delší nečinnost hráče a skončí také minimální limit peněz na hráčském účtu k výběru.

Nová výš e limit ů pro vklady i výběry a zákaz hraní na více stolech současně

Budou rovněž změněny limity týkající se hazardních her, a to následovně:

Během 24 hodin nebude hráči hazardu dovolen výběr nebo vklad přesahující 10 000 K č.

Limit na jednu sázku během hraní automatů bude sníž en z 1000 K č na 500 K č.

V průběhu hraní online kasina bude zakázá no b ý t sou časně aktivní na více stolech, což se č asto d ěje zejm é na při pokerový ch cash games.

Změ ny t ýkající se zdanění hazardu

Provozovatelé hazardu budou povinni odvádět vyšší daň ze zisku, a to konkrétně 21 % z původních 19 %. Zároveň se také zvýší sazby za kurzové sázky, live games, pokerové turnaje, dostihy a binga o celých 7 %, a to konkrétně na 30% zdanění. Technické hry a loterie zůstávají na sazbě 35 %.

Hráči hazardních her a loterií budou nově odvádět 15% daň z každé výhry přesahující 50 000 Kč, což je velký skok oproti hraniční sazbě 1 000 000 Kč doposud. Pro technické hry a kurzové sázky bude platit stejná sazba 15% zdanění, avšak změnou bude, že částka 50 000 Kč se bude průběžně sčítat ze všech výher během jednoho kalendářního roku. To znamená, že by si měl každý hráč vést svůj sázkařský deník, aby své výhry mohl po překročení limitu řádně zdanit.

Reálný krupi é r, cizinci a vyplácení vý her v peněžní form ě

Příjemnou změnou může být, že v online kasinu ikonku dealera nahradí živý krupiér, se kterým budou moci hráči hrát živé hry prostřednictvím kamery, která bude krupiéra v reálném čase snímat.

Skončí také povinnost cizinců zúčastnit se hazardních her pouze za podmínky trvalého bydliště v České republice a změní se také forma vyplácení výhry všem hráčům, protože nově nebudou moci provozovatelé vyplácet místo peněz kryptoměny, cenné papíry a další aktiva.

Neleg ální hazard jako veřejný nepřítel

Je nutné si uvědomit, že nelegální hazard stále existuje a podle analýzy Institutu pro regulaci hazardních her je dokonce poměr legálních a nelegálních kasin v České republice 70:30, což je alarmující. Provozovatelé licencovaných heren tímto způsobem přicházejí o své zisky, hráči o možnosti seberegulace i další výhody a stát o cca 7 miliard ročně.

Změny hazardního a loterijního zákona by měly přinést zlepšení v procesu přidávání nelegálních kasin na černou listinu a bude se to týkat také webu nebo aplikací, které budou těmito nelegálními provozovnami podporovány.

Závě rem

Za tým Vyhraj.cz považujeme aktualizaci zákona ve prospěch seberegulace hráčů hazardu za důležitou a přínosnou. Vítáme proto jakékoliv další kroky, které budou hráče chránit před negativním dopadem patologické závislost na osobní i profesní život. Jakákoliv změna k omezení tohoto problému je zároveň správnou cestou.

Musíme však zmínit, že chystané změny se také obáváme, protože může v konečném důsledku vést k ještě většímu nárůstu nelegálního hazardu. Důvod může být ten, že na provozovatele hazardu bude vyvíjen větší finanční tlak, v jehož důsledku budou muset snížit kurzy sázek nebo šance na výhry pro hráče, což může hráče vést a motivovat k tomu, aby vyhledali nelegální herny a kasina. Tento problém může ještě více umocnit snížení limitů pro zdanění hráčů na 50 000 Kč. Za nás by tedy bylo ideálním řešením najít průsečík mezi zájmy hazardních hráčů a provozovatelů hazardu tak, aby hráči nebyli motivováni vyhledávat nelegální kasina a provozovatelé následně nepřicházeli o své zisky.

Veškeré změny zákona o hazardních hrách a loteriích je vždy nutné ze všeho nejdříve odborně projednat, avšak s aktualizací tohoto zákona v roce 2024 přichází také konsolidační balíček s obsahem 62 dalších zákonů. Proto se domníváme, že nebyly dostatečně projednány možné problémy, které by z důvodu aktualizace hazardního a loterijního zákona mohly vzniknout.

„Všechny informace z tohoto článku mohou před příchodem nového zákonu podléhat změnám, a proto za ně nijak neručíme.“

Pro více inforamcí na toto téma doporučuji podcast od e15 s Janem Řeholou, ředitelem IPRH.

Za tým Vyhraj.cz napsal: Ondřej Bajer