Jaké výzvy čekají média, marketing a online byznys v éře AI?

Český internet zažil dvě dekády dynamického vývoje. Nyní čelí novým výzvám, především těm spojeným s umělou inteligencí. Ta bude hlavním tématem jubilejního 20. ročníku konference Czech Internet Forum, konference, která tradičně propojuje zástupce médií a odborníky z oblasti marketingu, technologií a online byznysu.
Diskutovat se bude o tom, jak AI proměňuje tvorbu a distribuci obsahu, jak ovlivňuje internetové vyhledávání, jaký dopad má na média a online marketing i tom, kdo dnes skutečně ovládá pozornost publika.
Čeká nás mediální debata o budoucnosti médií s šéfy největších českých mediálních domů a klíčových hráčů internetu. Zúčastní se jí Libuše Šmuclerová (CNC), Daniel Grunt (TV Nova), Matěj Hušek (Seznam.cz) a Vít Nantl (VLM).
Konference Czech Internet Forum proběhne 4. listopadu 2025 v pražském Hotelu Duo.
TÉMATA KONFERENCE:
V hlavní roli umělá inteligence
AI zásadně proměňuje způsob, jakým vyhledáváme informace, jak se tvoří obsah i jak funguje marketing. Diskutovat se bude například o tom, co znamenají nové přístupy k vyhledávání (AI Overviews místo klasického SEO) nebo jaké dopady má AI na mediální byznys.
- Josef Šlerka (NFNZ): Řekněte webu: Pápá – co dnes víme o vlivu AI na vyhledávání a média.
- Tomáš Novák (Marketing Miner): Jak AI mění obsahový marketing – od analýzy klíčových slov po praktické využití AI nástrojů.
- Zdeněk Valut (Elevaty.ai): AI-driven marketing – integrační platformy a budoucnost, kdy AI začne řídit kampaně.
- Martin Malý (Economia): Kdo to, proboha, napsal?! – o tom, jak moderní technologie převrací mediální svět naruby.
Proměna médií a digitální žurnalistiky
Dvacet let internetu je také dvacet let dramatických změn v médiích. Jak se redakce přizpůsobily digitálnímu prostředí a co je čeká dál?
- Velká mediální debata: 20 let online revoluce – špičky českého mediálního světa jako Libuše Šmuclerová (CNC), Matěj Hušek (Seznam.cz), Daniel Grunt (Tv Nova) a Vít Nantl (Vltava Labe Media) budou sdílet své vize budoucnosti médií. Moderuje Filip Rožánek.
- Filip Rožánek (Internet Info): Česká média a internet: 20 let lásky a nenávisti – klíčové milníky vývoje českých médií a internetu.
- Rozhovor s Čestmírem Strakatým a Filipem Titlbachem (Deník N) – o podcastové scéně, placeném obsahu, budování důvěry a hranicích mezi novinářem a influencerem.
Marketingová inspirace
Marketing dnes stojí na křižovatce nových technologií, formátů a regulací. Jak se mění kampaně a jak reaguje publikum?
- Josef Čapek (Teads): Connected TV jako součást big-screen kampaní – jak efektivně propojit lineární a digitální televizi.
- Vojtěch Lambert (LCG New Media): Konzumace obsahu na sítích v roce 2025 – trendy a čísla o chování uživatelů v ČR i ve světě.
- Petra Dolejšová (Bez paragrafů): Právo a realita show – právní kauzy, které hýbou online byznysem.
